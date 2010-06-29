Сокровища Тушети
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Что вас ожидает:
- Гомборийский перевал
- Монастырь Алаверди
- Деревни Омало, Дикло, Шенако
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Тушети – уникальный регион Грузии в который сложно попасть, а дорога сюда открыта всего 3 месяца в году. Присоединяйтесь к нашей небольшой компании, чтобы исследовать этот край. Удивительная природа, заброшенные крепости, высоченные горы поразят вас, а сама дорога чего стоит! Без всяких сомнений - это то, что запомнится вам нам всю жизнь!
Не забудьте посмотреть легендарный фильм Георгия Данелия "Мимино" перед тем как отравитесь с нами в это увлекательное путешествие! Наш тур начнется в столице Грузии, Тбилиси, откуда мы отправимся в самое сердце Тушети. Здесь мы исследуем традиционные деревни, уникальные пейзажи и величественные горы, а также познакомимся с местной культурой и гостеприимством. Ваш опытный гид будет сопровождать вас на протяжении всего тура, делиться знаниями о местной истории, культуре и природе.
Наш путь в горы будет лежать через Гомборский перевал и Алазанскую долину. По пути мы посетим один из крупнейших соборов Грузии - Алаверди. В монастыре собрана уникальная коллекция десяток сортов Грузинского винограда.
Впереди нас ждёт извилистая дорога в Омало - а это уже отдельное приключение: нашему водителю предстоит пересечь перевал Абано, расположенный на высоте 2970 метров над уровнем моря! Вы только представьте, какие виды откроются перед нами!
За три дня мы посетим живописные деревни Омало, Дартло, Дано, Квавло, Чешо, Парсма и Гиреви, каждая из которых имеет свою уникальную историю и характер. После знойного Тбилиси во окунетесь в свежеть и прохладу Национального парка Тушети - природа здесь уникальна!
Важная информация о посещении Тушети и нашем туре в 2023 году:
- Маршрут может быть изменен из-за погоды или задержки с возвращением в Тбилиси, поэтому важно быть гибким и открытым к изменениям в расписании.
- Тушети - отдаленный и горный регион, со сложными дорогами и ограниченной инфраструктурой. Туристы должны быть готовы к труднопроходимой местности и ограниченным удобствам. Тем, кто склонен к укачиванию, стоит заранее принять лекарство.
- Тур в Тушети доступен только в ограниченный сезон, как правило, с июня по сентябрь. Обязательно проверьте наличие мест перед бронированием.
- Покрытие сотовой связи в Тушети ограничено, поэтому важно иметь запасной способ связи на случай чрезвычайной ситуации.
- Погода в горах может быть непредсказуемой, с резкими перепадами температуры и возможностью сильного дождя или даже снега. Туристам следует подготовить теплую одежду и водонепроницаемое снаряжение.
- Медицинские учреждения в Тушети ограничены, и экстренная медицинская эвакуация может быть затруднена. Перед тем как заказать этот тур, туристы должны иметь туристическую страховку и быть в хорошем состоянии здоровья.
- Высота над уровнем моря в Тушети большая (1800-2900 м. / 5905-9514 футов), поэтому тем, кто страдает высотной болезнью, следует принять соответствующие меры предосторожности и проконсультироваться с врачом до начала тура.
- В Тушети ограниченный доступ к электричеству и водопроводу, поэтому будьте готовы к деревенским условиям жизни.
- Помните о особенностях культуры и религии Тушети - это очень традиционный район, и туристы должны с уважением относиться к местным обычаям и традициям.
- Поскольку Тушети является охраняемой территорией, важно следовать принципам "Не оставлять следов", собирать весь мусор и бережно относиться к окружающей среде.
- Тур включает в себя комфортабельное размещение (одноместные или двухместные номера) и питание, но, пожалуйста, обратите внимание, что уровень комфорта может быть ниже того, к которому вы привыкли.
- В качестве транспортного средства используется автомобиль Mitsubishi Delica. Хотя это, возможно, не самый роскошный автомобиль, он надежен и оборудован так, чтобы справиться с труднопроходимой местностью Тушети. Будьте уверены, что мы нашли баланс между доступностью, безопасностью и комфортом для получения действительно незабываемых впечатлений.
- И наконец, будьте готовы к тому, что вы будете отрезаны от современного мира, Тушети - это место, где можно насладиться природой, культурой и простотой жизни.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- 2 ночи проживания в общей комнате в гостевом доме (+50 USD за отдельную комнату)
- Завтрак во второй и третий день
- Ужин в первый и второй день
- Услуги профессионального гида
- Транспорт 4x4
- Что не входит
- Туристическая страховка (важно)
- Обед (пожалуйста, возьмите с собой наличные)
- Личные расходы
- Чаевые гиду и водителю
- Место начала и завершения?
- Парковка на Площади Европы, Тбилиси
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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