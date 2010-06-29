Тушети – уникальный регион Грузии в который сложно попасть, а дорога сюда открыта всего 3 месяца в году. Присоединяйтесь к нашей небольшой компании, чтобы исследовать этот край. Удивительная природа, заброшенные крепости, высоченные горы поразят вас, а сама дорога чего стоит! Без всяких сомнений - это то, что запомнится вам нам всю жизнь!

Не забудьте посмотреть легендарный фильм Георгия Данелия "Мимино" перед тем как отравитесь с нами в это увлекательное путешествие! Наш тур начнется в столице Грузии, Тбилиси, откуда мы отправимся в самое сердце Тушети. Здесь мы исследуем традиционные деревни, уникальные пейзажи и величественные горы, а также познакомимся с местной культурой и гостеприимством. Ваш опытный гид будет сопровождать вас на протяжении всего тура, делиться знаниями о местной истории, культуре и природе.

Наш путь в горы будет лежать через Гомборский перевал и Алазанскую долину. По пути мы посетим один из крупнейших соборов Грузии - Алаверди. В монастыре собрана уникальная коллекция десяток сортов Грузинского винограда.

Впереди нас ждёт извилистая дорога в Омало - а это уже отдельное приключение: нашему водителю предстоит пересечь перевал Абано, расположенный на высоте 2970 метров над уровнем моря! Вы только представьте, какие виды откроются перед нами!

За три дня мы посетим живописные деревни Омало, Дартло, Дано, Квавло, Чешо, Парсма и Гиреви, каждая из которых имеет свою уникальную историю и характер. После знойного Тбилиси во окунетесь в свежеть и прохладу Национального парка Тушети - природа здесь уникальна!

Важная информация о посещении Тушети и нашем туре в 2023 году: