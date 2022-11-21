Стамбульское дежавю в Тбилиси

Я жил и проводил экскурсии в Стамбуле почти 4 года

Я жил и проводил экскурсии в Стамбуле почти 4 года.

Моя любовь к Стамбулу ещё не иссякла, но мне уже нравится Тбилиси, поэтому хотелось бы сравнить два этих прекрасных города. Их сходства и отличия в храмовой архитектуре, орнаментах, людях, животных. Когда я увидел псевдомавританскую ар-ру Тбилиси, то сразу же вспомнил неоосманскую Стамбула.

Прогулявшись по дворикам Тбилиси вспомнил о постоялых дворах Стамбула и даже нашел один из них здесь.
Стамбульское дежавю в Тбилиси
Стамбульское дежавю в Тбилиси
Стамбульское дежавю в Тбилиси
Стамбульское дежавю в Тбилиси
Стамбульское дежавю в Тбилиси
Стамбульское дежавю в Тбилиси
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Что вас ожидает 🤩

  • Крепость Нарикала
  • Центральная мечеть Тбилиси
  • Район Абанотубани
  • Орбелиановская баня
  • Некоторые локации русской эмиграции: театр на весу, кафе longlife, emigration for action и т. д.
  • Кафедральный Собор главы грузинской епархии армянской апостольской православной церкви, Скальная церковь, улочки старого города и Сололаки, главный исторический храм Грузии Сион, крест Нино, отыщем постоялый двор и заглянем во дворики Тбилиси, дом архитектора Татищева, дом Калантарова, площадь Гудиашвили, несколько парадных
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

1. Крепость Нарикала была такой же неприступной, как и Феодосиевы стены Константинополя. Что интересно, в тбилисской цитадели есть стамбульская башня.
2. Вид открывающийся с крепости также прекрасен, как и с третьего холма Стамбула, откуда видно самую большую мечеть города. С крепости Нарикала также хорошо видно самый большой храм Тбилиси.
3. Центральная мечеть Тбилиси. Прекрасный образец исламской архитектуры и толерантности. Единственная мечеть, где вместе молятся сунниты и шииты. Здесь также как и в Соборе Софии можно узнать, почему замазаны лики и изображения животных.
4. Орбелиановская баня. Ещё один прекрасный образец исламской архитектуры. Фасад здания усеянный изящными изразцами напоминает звездное небо уносящее вглубь Вселенной и себя.
5. Остальные серные бани. Сравним их с хамами Стамбула.
6. Кафедральный собор Епархии Армянской Апостольской церкви - пример армянской архитектуры. Почему в Тбилиси все храмы имеют конические или своды в виде многогранной пирамиды? Поговорим об армянском патриархате Стамбула и Тбилиси. Особенности жизни армян в Стамбуле и Тбилиси.
7. Большая синагога Тбилиси. История евреев Стамбула и Тбилиси. Проведём параллели.
8. Исторически главный храм Тбилиси выложенный из вулканического туфа. увидим главную святыню Грузии - крест святой Нино.
9. Отыщем Постоялый двор среди кафе и ресторанов.
10. Прогуляемся по Сололаки. Оценим атмосферу Тбилиси 19го века. Заглянем в Тбилисские дворики, почувствуем их атмосферу и сравним с доходными домами Стамбула. Сравним неоосманский стиль Стамбула с псевдомавританским Тбилиси. Для этого нам понадобятся:
11. Дом Татищева,
12. Дом Калантарова. Зайдём в парадную.
13. Дом писателей. Мне лично напоминает Пера Пелас, в котором останавливались Агата Кристи, Хемингуэй и прочие. А кто останавливался в доме писателей?)

Каждый день в 10:00, 14:00, 18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У входа в крепость Нарикала
Завершение: Площадь Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00, 14:00, 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В Тбилиси я только месяц
  • Поэтому ещё не энциклопедия!))
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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