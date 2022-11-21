1. Крепость Нарикала была такой же неприступной, как и Феодосиевы стены Константинополя. Что интересно, в тбилисской цитадели есть стамбульская башня.

2. Вид открывающийся с крепости также прекрасен, как и с третьего холма Стамбула, откуда видно самую большую мечеть города. С крепости Нарикала также хорошо видно самый большой храм Тбилиси.

3. Центральная мечеть Тбилиси. Прекрасный образец исламской архитектуры и толерантности. Единственная мечеть, где вместе молятся сунниты и шииты. Здесь также как и в Соборе Софии можно узнать, почему замазаны лики и изображения животных.

4. Орбелиановская баня. Ещё один прекрасный образец исламской архитектуры. Фасад здания усеянный изящными изразцами напоминает звездное небо уносящее вглубь Вселенной и себя.

5. Остальные серные бани. Сравним их с хамами Стамбула.

6. Кафедральный собор Епархии Армянской Апостольской церкви - пример армянской архитектуры. Почему в Тбилиси все храмы имеют конические или своды в виде многогранной пирамиды? Поговорим об армянском патриархате Стамбула и Тбилиси. Особенности жизни армян в Стамбуле и Тбилиси.

7. Большая синагога Тбилиси. История евреев Стамбула и Тбилиси. Проведём параллели.

8. Исторически главный храм Тбилиси выложенный из вулканического туфа. увидим главную святыню Грузии - крест святой Нино.

9. Отыщем Постоялый двор среди кафе и ресторанов.

10. Прогуляемся по Сололаки. Оценим атмосферу Тбилиси 19го века. Заглянем в Тбилисские дворики, почувствуем их атмосферу и сравним с доходными домами Стамбула. Сравним неоосманский стиль Стамбула с псевдомавританским Тбилиси. Для этого нам понадобятся:

11. Дом Татищева,

12. Дом Калантарова. Зайдём в парадную.

13. Дом писателей. Мне лично напоминает Пера Пелас, в котором останавливались Агата Кристи, Хемингуэй и прочие. А кто останавливался в доме писателей?)