Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сравнительная культурология — это увлекательно!
Гуляя по улочкам исторического центра, я буду обращать ваше внимание на сходства и различия двух городов, показывая, из каких крохотных и многочисленных деталей формируется культура. Будем развивать чувство восприятия архитектуры, городской среды и через это постараемся понять столицу и культуру грузин. Сравним языки, людей и даже поговорим о кошках;)
Как византийские ремесленники повлияли на облик Тбилиси? Какую роль в архитектуре столицы и грузинском языке сыграло соседство с разными империями? Почему у здешних храмов конические своды или в виде многогранной пирамиды и как это влияет на наше восприятие? Как еврейские и армянские общины жили и живут в двух городах? Тем будет много, а любопытных открытий — еще больше.
Наша программа
Крепость Нарикала. Была такой же неприступной, как и Феодосиевы стены Константинополя. Что интересно, в тбилисской цитадели есть стамбульская башня. Вид с крепости так же прекрасен, как и с третьего холма Стамбула.
Центральная мечеть Тбилиси. Прекрасный образец исламской архитектуры и толерантности. Единственная мечеть, где вместе молятся сунниты и шииты. Здесь, как и в соборе Софии, можно узнать, почему замазаны лики и изображения животных.
Орбелиановская баня. Еще один шедевр исламской архитектуры с изящными изразцами на фасаде.
Серные бани. Сравним их с хамамами Стамбула.
Кафедральный собор Епархии Армянской Апостольской церкви — поговорим об армянском патриархате Стамбула и Тбилиси, а также об особенностях жизни диаспор в обоих городах.
Большая синагога Тбилиси. История евреев Стамбула и Тбилиси. Проведем параллели.
Исторически главный храм Тбилиси, выложенный из вулканического туфа. Увидим главную святыню Грузии — крест святой Нино.
Отыщем постоялый двор среди кафе и ресторанов.
Прогуляемся по Сололаки. Оценим атмосферу Тбилиси 19 века. Заглянем в тбилисские дворики, почувствуем их атмосферу и сравним с доходными домами Стамбула.
Сравним неоосманский стиль Стамбула с псевдомавританским Тбилиси. Для этого нам понадобятся: Дом Татищева, Дом Калантарова (зайдем в парадную), Дом писателей. Последний мне напоминает Пера Пелас, где останавливались Агата Кристи и Хемингуэй. А кто останавливался здесь?)
Кому подойдет экскурсия
Прогулка идеально подойдет тем, кто бывал в Стамбуле и любит архитектуру — так мы сможем строить параллели вместе. Тем не менее, это, своего рода, обзорное знакомство с городом, поэтому экскурсия может быть интересна путешественникам с любым бэкграундом. Я покажу, что смотреть на одну культуру глазами другой — очень занятно.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная, позаботьтесь об удобной обуви
Дополнительных расходов нет, если только по пути вы не захотите посидеть в каком-нибудь приятном заведении
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у входа в крепость Нарикала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Тбилиси
Провёл 147 экскурсий для 154 туристов
Я очень люблю путешествовать, наверное так же, как и вы. Более 2 лет назад я жил в Москве, копил на новое путешествие и в один прекрасный день уехал в Турцию. Жил в Мармарисе и Фетхие, путешествовал автостопом и оказался в Стамбуле, который меня не отпускает уже больше года. Я всегда любил открывать новые места, изучать мир, культуры, языки, поэтому и остановился в этом удивительном городе, который позволяет утолить мое нескончаемое любопытство. Первые полгода я проходил по 30-40 км в день в поисках исторических сокровищ и до сих пор открываю новые точки на карте города. Сейчас, вдохновившись городом, я более детально изучаю историю Османской, Византийской, Римской империй, историю Европы и переселения народов.