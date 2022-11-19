Стамбульское дежавю в Тбилиси

Мусульманский и христианский города во многом должны быть совершенно разными. Или нет…?

Я жил и проводил экскурсии в Стамбуле почти 4 года. Моя любовь к нему еще не иссякла, но мне уже нравится Тбилиси.

Когда я увидел псевдомавританскую архитектуру грузинской столицы, сразу же вспомнил неоосманскую Стамбула.

Прогулявшись по тифлисским дворикам, подумал о стамбульских постоялых дворах и даже нашел здесь один из них.

Удивительные параллели открыли для меня Тбилиси с неожиданной стороны и натолкнули на размышления о феномене культуры как таковой. Самими интересными находками я поделюсь с вами на прогулке.
Стамбульское дежавю в Тбилиси
Стамбульское дежавю в Тбилиси
Стамбульское дежавю в Тбилиси
Стамбульское дежавю в Тбилиси
Стамбульское дежавю в Тбилиси
Стамбульское дежавю в Тбилиси
Стамбульское дежавю в Тбилиси
Стамбульское дежавю в Тбилиси
Стамбульское дежавю в Тбилиси
Стамбульское дежавю в Тбилиси
Стамбульское дежавю в Тбилиси
Стамбульское дежавю в Тбилиси
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Описание

Что вас ожидает

Сравнительная культурология — это увлекательно!

Гуляя по улочкам исторического центра, я буду обращать ваше внимание на сходства и различия двух городов, показывая, из каких крохотных и многочисленных деталей формируется культура. Будем развивать чувство восприятия архитектуры, городской среды и через это постараемся понять столицу и культуру грузин. Сравним языки, людей и даже поговорим о кошках;)

Как византийские ремесленники повлияли на облик Тбилиси? Какую роль в архитектуре столицы и грузинском языке сыграло соседство с разными империями? Почему у здешних храмов конические своды или в виде многогранной пирамиды и как это влияет на наше восприятие? Как еврейские и армянские общины жили и живут в двух городах? Тем будет много, а любопытных открытий — еще больше.

Наша программа

  • Крепость Нарикала. Была такой же неприступной, как и Феодосиевы стены Константинополя. Что интересно, в тбилисской цитадели есть стамбульская башня. Вид с крепости так же прекрасен, как и с третьего холма Стамбула.
  • Центральная мечеть Тбилиси. Прекрасный образец исламской архитектуры и толерантности. Единственная мечеть, где вместе молятся сунниты и шииты. Здесь, как и в соборе Софии, можно узнать, почему замазаны лики и изображения животных.
  • Орбелиановская баня. Еще один шедевр исламской архитектуры с изящными изразцами на фасаде.
  • Серные бани. Сравним их с хамамами Стамбула.
  • Кафедральный собор Епархии Армянской Апостольской церкви — поговорим об армянском патриархате Стамбула и Тбилиси, а также об особенностях жизни диаспор в обоих городах.
  • Большая синагога Тбилиси. История евреев Стамбула и Тбилиси. Проведем параллели.
  • Исторически главный храм Тбилиси, выложенный из вулканического туфа. Увидим главную святыню Грузии — крест святой Нино.
  • Отыщем постоялый двор среди кафе и ресторанов.
  • Прогуляемся по Сололаки. Оценим атмосферу Тбилиси 19 века. Заглянем в тбилисские дворики, почувствуем их атмосферу и сравним с доходными домами Стамбула.
  • Сравним неоосманский стиль Стамбула с псевдомавританским Тбилиси. Для этого нам понадобятся: Дом Татищева, Дом Калантарова (зайдем в парадную), Дом писателей. Последний мне напоминает Пера Пелас, где останавливались Агата Кристи и Хемингуэй. А кто останавливался здесь?)

Кому подойдет экскурсия

Прогулка идеально подойдет тем, кто бывал в Стамбуле и любит архитектуру — так мы сможем строить параллели вместе. Тем не менее, это, своего рода, обзорное знакомство с городом, поэтому экскурсия может быть интересна путешественникам с любым бэкграундом. Я покажу, что смотреть на одну культуру глазами другой — очень занятно.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная, позаботьтесь об удобной обуви
  • Дополнительных расходов нет, если только по пути вы не захотите посидеть в каком-нибудь приятном заведении

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в крепость Нарикала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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