В рамках нашей насыщенной обзорной экскурсии по Тбилиси вы познакомитесь с историей этого...

В рамках нашей насыщенной обзорной экскурсии по Тбилиси вы познакомитесь с историей этого самобытного города, культурой и жизнью местных жителей.

Вы увидите старый город, подниметесь на канатной дороге к крепости Нарикала (городская крепость IV века), увидите Метехи – место, где располагались царские дворцы, посмотрите на тбилисские бани и Инжировое ущелье, увидите водопад, проспект Руставели и площадь Свободы, а также многое другое.
Старый Тбилиси
Старый Тбилиси
Старый Тбилиси
Старый Тбилиси
Старый Тбилиси
Старый Тбилиси

Что вы увидите 🤩

  • Тбилисские серные бани
  • Инжировое ущелье
  • Улочки старого города
  • Крепость Нарикала
  • Храм Метехи
  • Старый город
  • Тамада
  • Храм Сиони
  • Главная площадь Старого Тифлиса
  • Мост Мира
  • Патриархат
  • Храм Анчисхати
  • Площадь театра Габриадзе, пьяная башня
  • Итальянский дворик
  • Крепостная стена старого города
  • Конка (конно-железная городская дорога)
  • Здание первого бракосочетания
  • Площадь Свободы (старая мэрия, первый банк Тбилиси)
  • Проспект Руставели (Национальный музей, вход по желанию, дворец Воронцова, Парламент, храм Квашвети, Национальная галерея, Академический театр Руставели, консерватория, кафе Воды Лагидзе, Оперный театр и многое другое)
Об экскурсии
Тбилиси был основан на двух сторонах реки Куры (Мтквари) в ущелье Кала в 447 году царем Вахтангом Горгасалом. Он же построил первую каменную церковь на месте старой деревянной церкви Светицховели. Город был заложен как столица Картлийского государства (Восточная Грузия) на шелковом пути. Вы узнаете все детали основания Тбилиси, его историю, этапы развития и современную сторону нашего древнего города.
Тбилиси – колоритный город, где синтезируются разные культуры Востока и Запада. Удивительные архитектурные строения, которые напоминают и Азию, и европейские города никого не оставляют равнодушным, а гостеприимство этого города и страны, знаменитое на весь мир, привлекает гостей из разных уголков мира. У вас будет возможность ощутить его на себе лично!
На протяжении нашей экскурсии мы с вами разберем каждое исторически важное строение, узнаем историю росписей, скульптур, районов, храмов, улиц и всего, что мы с вами увидим. Наша экскурсия основывается на любопытнейших исторических сведениях, а также мифах и легендах. Для первого знакомства с городом наша экскурсия – лучший вариант!

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Пешеходная (4 часа)
$15
Автомобильно-пешеходная (5 часов)
$20

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Автомобильно-пешеходная экскурсия, по желанию.
Что не входит
  • Входной билет на канатную дорогу.
Где начинаем и завершаем
Начало: Гостиница или оговоренное место в городе
Завершение: По желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Согласно расписанию в календаре

Around G.
Around G.
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