Об экскурсии

Тбилиси был основан на двух сторонах реки Куры (Мтквари) в ущелье Кала в 447 году царем Вахтангом Горгасалом. Он же построил первую каменную церковь на месте старой деревянной церкви Светицховели. Город был заложен как столица Картлийского государства (Восточная Грузия) на шелковом пути. Вы узнаете все детали основания Тбилиси, его историю, этапы развития и современную сторону нашего древнего города.

Тбилиси – колоритный город, где синтезируются разные культуры Востока и Запада. Удивительные архитектурные строения, которые напоминают и Азию, и европейские города никого не оставляют равнодушным, а гостеприимство этого города и страны, знаменитое на весь мир, привлекает гостей из разных уголков мира. У вас будет возможность ощутить его на себе лично!

На протяжении нашей экскурсии мы с вами разберем каждое исторически важное строение, узнаем историю росписей, скульптур, районов, храмов, улиц и всего, что мы с вами увидим. Наша экскурсия основывается на любопытнейших исторических сведениях, а также мифах и легендах. Для первого знакомства с городом наша экскурсия – лучший вариант!