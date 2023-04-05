Грузия – страна, где гостеприимство стоит на первом месте. Гость считается главным человеком в доме и в почете сидит за столом, как самая важная персона. Лучшие блюда и самое выдержанное вино подают путнику, а тосты говорят в его честь.
Мы предлагаем вам побывать на аналогичном застолье, где вы увидите все тонкости грузинских праздников, испробуете лучшие блюда и окажетесь в восточной сказке.
Мы предлагаем вам побывать на аналогичном застолье, где вы увидите все тонкости грузинских праздников, испробуете лучшие блюда и окажетесь в восточной сказке.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Грузинское застолье. Блюда национальной кухни и, конечно вино!
- Один из лучших ресторанов города, в историческом месте
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
«Есть в Грузии поверие одно:
- Застолью быть,где пьют вино.
- … И тамада – души услада,
- Свой скажет тост – уму прохлада.».
- Что вас ожидает.
Гастрономический праздник, приправленный тостами, легендами, поэзией и философией - традиционный ужин-застолье, с тамадой, в одном из лучших ресторанов Тбилиси
Камерное музыкальное оформление
Грузинский фольклор, специально для моих гостей.
«Supra»
(სუფრა – «скатерть») – это название грузинского застолья. Гостеприимнейшая народная традиция, приведшая к появлению легенд и сказаний. Оказаться на грузинском застолье – словно оказаться в настоящей восточной сказке. – В сказке ароматов и вкусов; гостеприимства и житейской мудрости.
Не знаете куда сходить – вкусно поесть в Тбилиси? Или знаете, но хотите чего-то большего?
Приглашаю окунуться в атмосферу грузинского застолья – во всех смыслах «вкусное» путешествие по его обычаям, истории, тостам, легендам и, конечно, блюдам и напиткам, с гидом-тамадой.
О чем вы узнаете
Вы узнаете, в чем истинная функция тамады. Что, на самом деле, на застолье, означает слово «алаверды». Секрет – как грузины не хмелеют. Как продлевают себе жизнь. Что отличает грузинское застолье от пьянки. И многое, многое другое.
Являясь перфекционистом и эстетом, ценителем вина и еды, я проведу вас, не только по традициям грузинского застолья, но и сделаю это в одном из лучших ресторанов города. Ведь, если питаться где попало – согласитесь ли вы с Пушкиным, что «Каждое грузинское блюдо – это поэма»?!
По пятницам, субботам и особым случаям
Ответы на вопросы
- Что входит
- В стоимость (на 1 человека) входит
- Настоящее грузинское застолье с разумным количеством вина:
- Несколько холодных закусок.
- Хачапури.
- Несколько мясных и овощных блюд.
- 300-400 мл. грузинского вина.
- Прохладительные напитки.
- Грузинская музыка, специально для моих гостей
- Что не входит
- Все
- Чего нет в пункте "включено" или описании экскурсии
- Место начала и завершения?
- Будет сообщен после бронирования
- Когда и сколько длится?
- Когда: По пятницам, субботам и особым случаямЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Гастрономический праздник
- Приправленный тостами
- Легендами
- Поэзией и философией. С “камерным” (негромким) музыкальным оформлением
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании