Вы погрузитесь в тайную атмосферу древней столицы Мцхета, прогуляетесь по узеньким красивым улочкам...

Вы погрузитесь в тайную атмосферу древней столицы Мцхета, прогуляетесь по узеньким красивым улочкам с красивыми балкончиками и фруктовыми садами.
Тайны древней Мцхеты
Тайны древней Мцхеты
Тайны древней Мцхеты
Тайны древней Мцхеты
Тайны древней Мцхеты
Тайны древней Мцхеты

Что вы увидите 🤩

  • Старинный город
  • Древнейшие храмы
  • Великолепные панорамы
  • Красивую архитектуру
  • Фруктовые сады
  • Грузинские сувениры и сладости
  • Винодельню

Что вас ожидает:

  • Мы поднимемся в горы и насладимся великолепными панорамами на старинный город и увидите прекрасный вид на слияние Арагви и Куры. Так же вы продегустируете местные вина и самый вкусный кофе на песке. Вы сможете прокатиться на лодке по Куре и увидеть старинную столицу во всей красе.
  • Еще в этом маленьком уютном городке вы сможете закупить натуральные местные приправы, сувениры, чурчхелу и узнать рецепты самых полезных и вкусных грузинских блюд. Вы узнаете рецепт долголетия местных жителей и посетите древнейшие христианские храмы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО, как и вся старинная столица.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
$90

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
  • Дегустация.
Что не входит
  • Прогулка на лодке
Место начала и завершения
ул. Парнаваз Мепе 34, Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно в 12:00, 15:00

Майя Ч.
Майя Ч.
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