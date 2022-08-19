Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Как престарелые кокетки, дома доживают свой век, в надежде на ещё один взгляд восхищённого туриста. Мы разгадаем зашифрованные в металле и ковке инициалы и посмотрим на шикарные особняки богатейших людей Российской Империи.
Узнаем судьбы их жильцов и зайдем в самые красивые парадные. Мы сфотографируем город с его лучшей стороны, и я покажу вам самые инстаграмные локации!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия
Подарок для самого внимательного
Что не входит
Кофе с собой (по желанию мы можем зайти в кофейню и взять напитки с собой)
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Свободы, 2 (магазин Burberry) , Тбилиси
Завершение: площадь Свободы, 2, Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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