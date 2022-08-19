Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Что вас ожидает:

Как престарелые кокетки, дома доживают свой век, в надежде на ещё один взгляд восхищённого туриста. Мы разгадаем зашифрованные в металле и ковке инициалы и посмотрим на шикарные особняки богатейших людей Российской Империи.

Узнаем судьбы их жильцов и зайдем в самые красивые парадные. Мы сфотографируем город с его лучшей стороны, и я покажу вам самые инстаграмные локации!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.