Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Тайны, который хранит старый Тбилиси

Тбилиси - город контрастов, город метаморфоз, город роскошной бедности

Тбилиси — город контрастов, город метаморфоз, город роскошной бедности.
Тайны, который хранит старый Тбилиси
Тайны, который хранит старый Тбилиси
Тайны, который хранит старый Тбилиси
Тайны, который хранит старый Тбилиси
Тайны, который хранит старый Тбилиси
Тайны, который хранит старый Тбилиси
Тайны, который хранит старый Тбилиси
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Как престарелые кокетки, дома доживают свой век, в надежде на ещё один взгляд восхищённого туриста. Мы разгадаем зашифрованные в металле и ковке инициалы и посмотрим на шикарные особняки богатейших людей Российской Империи.
Узнаем судьбы их жильцов и зайдем в самые красивые парадные. Мы сфотографируем город с его лучшей стороны, и я покажу вам самые инстаграмные локации!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
  • Подарок для самого внимательного
Что не входит
  • Кофе с собой (по желанию мы можем зайти в кофейню и взять напитки с собой)
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Свободы, 2 (магазин Burberry) , Тбилиси
Завершение: площадь Свободы, 2, Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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