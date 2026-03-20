Прогулка по некрополю с известными личностями Пантеон писателей и общественных деятелей — место, ставшее отражением истории Грузии. Со времен русского писателя Грибоедова здесь хоронили людей, сыгравших важную общественную роль. С приходом в 1921 году большевиков в Грузию тоталитарное государство решило поставить память человека под свой контроль. Оно создает Пантеон — самое статусное кладбище в стране. Во время экскурсии по Пантеону вы увидите:

Захоронение автора «Горе от ума» Александра Грибоедова и его жены Нины Чавчавадзе;

Эволюцию надгробных памятников в Пантеоне за без малого 200 лет;

Надгробие матери Сталина, которое собирались демонтировать;

• Первый в Грузии памятник жертвам политических репрессий. Также вы узнаете:

По каким параметрам отбирали тех, кто достоин перезахоронения в Пантеоне;

Почему в это же время уничтожались старинные тбилисские кладбища и как использовали надгробия с них;

Мрачные истории, связанные с перезахоронением большевиков в период декоммунизации Грузии;

Почему памятники Сталину начали массово демонтировать только в 2010 году и почему в последние годы они начали появляться вновь; Экскурсия по Пантеону отчасти мультимедийная, поэтому там, где это возможно, мы будем смотреть короткие видео, которые дадут нам более полное представление о людях, похороненных здесь. Важная информация:.

