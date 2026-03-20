Как в одном месте сосуществуют разные пласты коллективной памяти и в какие конфликты они вступают — это и многое другое мы будем исследовать в рамках нашего путешествия во времени. Вы узнаете также о сталинизме в современной Грузии и об отношении грузин к советскому прошлому.
Описание экскурсии
Прогулка по некрополю с известными личностями Пантеон писателей и общественных деятелей — место, ставшее отражением истории Грузии. Со времен русского писателя Грибоедова здесь хоронили людей, сыгравших важную общественную роль. С приходом в 1921 году большевиков в Грузию тоталитарное государство решило поставить память человека под свой контроль. Оно создает Пантеон — самое статусное кладбище в стране. Во время экскурсии по Пантеону вы увидите:
- Захоронение автора «Горе от ума» Александра Грибоедова и его жены Нины Чавчавадзе;
- Эволюцию надгробных памятников в Пантеоне за без малого 200 лет;
- Надгробие матери Сталина, которое собирались демонтировать;
• Первый в Грузии памятник жертвам политических репрессий. Также вы узнаете:
- По каким параметрам отбирали тех, кто достоин перезахоронения в Пантеоне;
- Почему в это же время уничтожались старинные тбилисские кладбища и как использовали надгробия с них;
- Мрачные истории, связанные с перезахоронением большевиков в период декоммунизации Грузии;
• Почему памятники Сталину начали массово демонтировать только в 2010 году и почему в последние годы они начали появляться вновь; Экскурсия по Пантеону отчасти мультимедийная, поэтому там, где это возможно, мы будем смотреть короткие видео, которые дадут нам более полное представление о людях, похороненных здесь. Важная информация:
- Сопровождение гида
- Вход в некрополь
- Личные расходы
У сувенирного магазина у входа в Пантеон на горе Мтацминда
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Экскурсия проходит на улице, поэтому одевайтесь по погоде. На горе температура ощущается примерно на 5 градусов ниже, чем в городе. Надевайте удобную обувь, а также не рекомендуем брать с собой громоздкие вещи
- На территории Пантеона есть несколько источников, по желанию можете взять с собой небольшую ёмкость, чтобы набрать в неё воду
- На экскурсии будут использоваться радиогиды (для групп от 6-ти человек), к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные проводные наушники (разъем mini jack 3.5 mm)
- Предварительная регистрация на событие обязательна
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
