Винтажные вкусы – история в каждом бокале! За 6 часов, нашего путешествия, мы увидим много загадочных и удивительных красивых мест, в которых черпали вдохновение, поэты, писатели, художники, музыканты, а так же
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииИдея • Этот тур предназначен для тех, кто хочет познакомиться с Кахетией, но не располагает временем. За пятнадцать лет экскурсий по Кахетинскому региону могу примерить на себя такое необычное звание – Кахетинский краевед – человека, отлично знающего историю, культуру и традиции этого уникального региона. Который может рассказать много интересного о древних храмах, знаменитых винах и народных обычаях Кахетии. Любовь и Вино, Красоты и Панорамы, История и Религия – золотой треугольник Кахетии. Рассказывать о великолепии Кахетии можно бесконечно, да и узнать её за одну поездку не получится, разве что познакомиться. И открыть грани этого старинного и душевного края я предлагаю с трех паломничеств.
- Паломничество в мир любви, истинной, бескорыстной, воспевающей чистоту и преданность – прогулка по городу любви – Сигнахи с его неповторимыми улочками–террасами, круглосуточным Дворцом Бракосочетания и самой длинной в Европе крепостной стене.
- Паломничество в мир вина, этой волшебной анестезии, позволяющей безболезненно перенести операцию под названием жизнь – микрозоны Хашми и Манави, а так же интересные дегустации в Марани с панорамным видом на Алазанскую долину, или на удивительном винном предприятии с очень говорящим названием Кахетинское традиционное виноделие – Завод KTW – месте, где Вы сможете сами убедится в изысканности и многогранности грузинского вина, или в энотеке микрозоны, или же в семейном винном погребе.
- Паломничество в мир религии и истории становления христианства и православия в Грузии – женский монастырь Бодбе, место, где исполняются мечты. Темы Винтажные вкусы – история в каждом бокале! За 6 часов, нашего путешествия, мы увидим много загадочных и удивительных красивых мест, в которых черпали вдохновение, поэты, писатели, художники, музыканты, а так же древние крепости с необыкновенной историей и архитектурой, уникальные винные микрозоны. Вы испытаете гедонистическое удовольствие от уникальной кахетинской кухни с панорамным видом на Алазанскую долину! Важная информация: Это самая бюджетная индивидуальная экскурсия по региону Кахетия для любителей путешествовать активно и экономно! Индивидуальная экскурсия по групповой цене! Кроме прекрасного настроения, не забудьте взять с собой фото или видео камеру для уникальных снимков и создания летописи Вашего отдыха. Так же не поленитесь и нажав на мое фото или имя, ознакомьтесь и с другими моими экскурсиями по этой удивительной стране – Сакартвело!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город любви - Сигнахи
- Микрозоны Хашми и Манави
- Интересные дегустации в Марани
- Завод KTW
- Женский монастырь Бодбе
Что включено
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на автомобиле Toyota Prius или Dodge Caravan, питьевая вода
Что не входит в цену
- Ваше питание и дегустации не входят в стоимость тура
- Гид оставляет за собой право регулировать места посещений виноделен или энотек
- Могу организовать поездку для 5-6 человек - €25 за каждого дополнительного участника. Если вас будет больше 6 человек, возможен индивидуальный расчёт стоимости
- Для больших групп трансфер будет организован на минивэне Mercedes-Benz Viano или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сообщите адрес Вашего проживания и я за Вами заеду
Завершение: По адресу Вашего проживания трансфера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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