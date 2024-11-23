Там, где остановилось время! Очень бюджетный тур по Кахетии для тех, кто всегда спешит

Винтажные вкусы – история в каждом бокале! За 6 часов, нашего путешествия, мы увидим много загадочных и удивительных красивых мест, в которых черпали вдохновение, поэты, писатели, художники, музыканты, а так же
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древние крепости с необыкновенной историей и архитектурой, уникальные винные микрозоны.

Вы испытаете гедонистическое удовольствие от уникальной кахетинской кухни с панорамным видом на Алазанскую долину! Это самая бюджетная индивидуальная экскурсия по региону Кахетия! Подойдет для любителей путешествовать активно и экономно! Перед Вами индивидуальный тур по цене группового!

Там, где остановилось время! Очень бюджетный тур по Кахетии для тех, кто всегда спешит
Там, где остановилось время! Очень бюджетный тур по Кахетии для тех, кто всегда спешит
Там, где остановилось время! Очень бюджетный тур по Кахетии для тех, кто всегда спешит
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Идея • Этот тур предназначен для тех, кто хочет познакомиться с Кахетией, но не располагает временем. За пятнадцать лет экскурсий по Кахетинскому региону могу примерить на себя такое необычное звание – Кахетинский краевед – человека, отлично знающего историю, культуру и традиции этого уникального региона. Который может рассказать много интересного о древних храмах, знаменитых винах и народных обычаях Кахетии. Любовь и Вино, Красоты и Панорамы, История и Религия – золотой треугольник Кахетии. Рассказывать о великолепии Кахетии можно бесконечно, да и узнать её за одну поездку не получится, разве что познакомиться. И открыть грани этого старинного и душевного края я предлагаю с трех паломничеств.
  • Паломничество в мир любви, истинной, бескорыстной, воспевающей чистоту и преданность – прогулка по городу любви – Сигнахи с его неповторимыми улочками–террасами, круглосуточным Дворцом Бракосочетания и самой длинной в Европе крепостной стене.
  • Паломничество в мир вина, этой волшебной анестезии, позволяющей безболезненно перенести операцию под названием жизнь – микрозоны Хашми и Манави, а так же интересные дегустации в Марани с панорамным видом на Алазанскую долину, или на удивительном винном предприятии с очень говорящим названием Кахетинское традиционное виноделие – Завод KTW – месте, где Вы сможете сами убедится в изысканности и многогранности грузинского вина, или в энотеке микрозоны, или же в семейном винном погребе.
  • Паломничество в мир религии и истории становления христианства и православия в Грузии – женский монастырь Бодбе, место, где исполняются мечты. Темы Винтажные вкусы – история в каждом бокале! За 6 часов, нашего путешествия, мы увидим много загадочных и удивительных красивых мест, в которых черпали вдохновение, поэты, писатели, художники, музыканты, а так же древние крепости с необыкновенной историей и архитектурой, уникальные винные микрозоны. Вы испытаете гедонистическое удовольствие от уникальной кахетинской кухни с панорамным видом на Алазанскую долину! Важная информация: Это самая бюджетная индивидуальная экскурсия по региону Кахетия для любителей путешествовать активно и экономно! Индивидуальная экскурсия по групповой цене! Кроме прекрасного настроения, не забудьте взять с собой фото или видео камеру для уникальных снимков и создания летописи Вашего отдыха. Так же не поленитесь и нажав на мое фото или имя, ознакомьтесь и с другими моими экскурсиями по этой удивительной стране – Сакартвело!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город любви - Сигнахи
  • Микрозоны Хашми и Манави
  • Интересные дегустации в Марани
  • Завод KTW
  • Женский монастырь Бодбе
Что включено
  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на автомобиле Toyota Prius или Dodge Caravan, питьевая вода
Что не входит в цену
  • Ваше питание и дегустации не входят в стоимость тура
  • Гид оставляет за собой право регулировать места посещений виноделен или энотек
  • Могу организовать поездку для 5-6 человек - €25 за каждого дополнительного участника. Если вас будет больше 6 человек, возможен индивидуальный расчёт стоимости
  • Для больших групп трансфер будет организован на минивэне Mercedes-Benz Viano или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сообщите адрес Вашего проживания и я за Вами заеду
Завершение: По адресу Вашего проживания трансфера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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