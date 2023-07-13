Пешеходная экскурсия по Тбилиси: город искусства и литературы с услугами гида
Тбилиси по праву может считаться городом творческих людей.
Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гумилев, Ахмадулина, Окуджава — далеко не полный список тех, кто когда-то жил, творил и любил в прекрасном Тифлисе.
Мы пройдемся по улочкам Тбилиси, увидим город глазами знаменитых людей и сами почувствуем дыхание города, который непременно вдохновит вас на новые свершения.
Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гумилев, Ахмадулина, Окуджава — далеко не полный список тех, кто когда-то жил, творил и любил в прекрасном Тифлисе.
Мы пройдемся по улочкам Тбилиси, увидим город глазами знаменитых людей и сами почувствуем дыхание города, который непременно вдохновит вас на новые свершения.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Район Сололаки
- Проспект Шота Руставели
- Район Мтацминда
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Город творческих людей«Тбилиси — назывался этот город, и — что мне было делать? — я вновь любила его, как ни одно другое место земли». Белла Ахмадулина.
Тбилиси — город-магнит для творческих людей. Здесь есть все для привлечения внимания: красивая архитектура, хороший климат, природа, аутентичная культура, древний колорит, дружелюбное население. Вас ждет трехчасовая пешая экскурсия по этому прекрасному городу, который подарит вам массу положительных эмоций.
Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Чайковский, Шаляпин, Гумилев, Горький, Ахмадулина, Булгаков, Окуджава, Раневская и многие нам знакомые имена — что порой их связывало? Как Тбилиси прошел красной нитью через судьбы многих из них? Любовь, судьбоносные встречи, расставания, дружба, возвращение и, конечно же, вдохновение — все это Тифлис. Предлагаю увидеть улицы и дома глазами творческих людей, почувствовать дыхание Тбилиси. И кто знает, может быть, и вас так же посетят музы.
По следам знаменитых творцовМы прогуляемся по району Сололаки, проспекту Шота Руставели, району Мтацминда. Увидим дома, где останавливался Лермонтов и где жил культовый режиссер Параджанов, а также место, где 200 лет назад был сад, в котором Грибоедов сделал признание Нине Чавчавадзе. Пройдем по улице, которая помнит Окуджаву и Таривердиева, и я расскажу про гимназию, где учился поэт Гумилев и Немирович-Данченко. Постоим в переулке, где Арсений Тарковский осенним вечером думал о своей возлюбленной. Почитаю вам стихи наших поэтов о Тбилиси и о Грузии. Дам совет, какие места обязательно стоит посетить в Тбилиси еще, где купить сувениры, покушать и где купить вино.
любое время в период с 9.00 до 19.00 (с поправкой на занятость гида)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание (возьмите с собой воду)
- Личные расходы туриста
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пл. Свободы, Пушкинский сквер, у фонтанаЗавершение: проспект Шота Руставели, 6, ст. метро Площадь Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: любое время в период с 9.00 до 19.00 (с поправкой на занятость гида)Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Бронирование желательно не позднее чем за 1,5 часа до начала. Бронируйте сейчас, места могут закончиться!
- Оплатить экскурсию вы сможете на месте.
- Школьники (до15 лет) бесплатно.
- Наше путешествие — пешеходное, так что приготовьте удобную обувь и обязательно захватите с собой воду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
13 июля 2023
Мария провела для нас чудесную экскурсию, которая из 3 часовой перешла плавно в 7 часовую - потом мы сидели в кафе и продолжали обсуждать город! Я очень не люблю экскурсии в каком нибудь туристическом автобусе с экскурсоводом - посмотрите направо, посмотрите налево. Тут все было не так, неформально и захватывающе! Рекомендую.
Л
Лариса
5 июля 2023
Хочу поблагодарить Вас за прекрасную экскурсию. Может Март был не самый удачный выбор для посещения Грузии, но веселый, живой и вкусный Тбилиси компенсировал неудобства с погодой. А после Вашей экскурсии город открылся с совершенно другой стороны. Сколько,оказывается, замечательных людей искусства черпали вдохновление в Тифлисе. Сколько удивительных историй хранится в почти каждом доме и дворике старого города. Спасибо Вам за прекрасный рассказ и впечатления.
Д
Дмитрий
4 июля 2023
Был на экскурсии 26 июня. Нашлись быстро и легко, место встречи символическое, ведь А. С. Пушкин - наше всё. Заданная в начале интрига держалась на протяжении всех 3 часов. Много новых интересных фактов и историй из жизни знаменитых соотечественников. Тбилиси - удивительный город, с богатой историей и культурой, сильно влияющий на жизни людей. Эта экскурсия - отличная иллюстрация этому. Хочу сразу предупредить, что придётся прогуляться по непростому ландшафту - будут подъемы в гору. Поэтому рекомендую правильную, удобную обувь для ходьбы. В остальном вы получите массу удовольствия от погружения в интересный мир и переживете прекрасные моменты вместе с Пушкиным и Грибоедовым, Параджановым и Окуджавой, Тарковским и Шаляпиным и многими другими.
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