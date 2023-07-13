Город творческих людей«Тбилиси — назывался этот город, и — что мне было делать? — я вновь любила его, как ни одно другое место земли». Белла Ахмадулина.

Тбилиси — город-магнит для творческих людей. Здесь есть все для привлечения внимания: красивая архитектура, хороший климат, природа, аутентичная культура, древний колорит, дружелюбное население. Вас ждет трехчасовая пешая экскурсия по этому прекрасному городу, который подарит вам массу положительных эмоций.

Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Чайковский, Шаляпин, Гумилев, Горький, Ахмадулина, Булгаков, Окуджава, Раневская и многие нам знакомые имена — что порой их связывало? Как Тбилиси прошел красной нитью через судьбы многих из них? Любовь, судьбоносные встречи, расставания, дружба, возвращение и, конечно же, вдохновение — все это Тифлис. Предлагаю увидеть улицы и дома глазами творческих людей, почувствовать дыхание Тбилиси. И кто знает, может быть, и вас так же посетят музы.

По следам знаменитых творцовМы прогуляемся по району Сололаки, проспекту Шота Руставели, району Мтацминда. Увидим дома, где останавливался Лермонтов и где жил культовый режиссер Параджанов, а также место, где 200 лет назад был сад, в котором Грибоедов сделал признание Нине Чавчавадзе. Пройдем по улице, которая помнит Окуджаву и Таривердиева, и я расскажу про гимназию, где учился поэт Гумилев и Немирович-Данченко. Постоим в переулке, где Арсений Тарковский осенним вечером думал о своей возлюбленной. Почитаю вам стихи наших поэтов о Тбилиси и о Грузии. Дам совет, какие места обязательно стоит посетить в Тбилиси еще, где купить сувениры, покушать и где купить вино.