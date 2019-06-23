26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мир мастеров старого Тбилиси

Ещё в 5 веке в Тбилиси работали персидские мастера — мы расскажем, как они повлияли на облик современного города. Вы узнаете о вековых традициях братства амкари, о бурлящей жизни ремесленников и рождении новых обычаев, которые формировали нравы всего города. Кроме того, вы погрузитесь в мир традиционных грузинских ковров и узнаете, почему у каждого уголка Грузии своя особенность их исполнения.

Без чего не представить Тбилиси

Конечно, по пути встретятся известные достопримечательности, рассказ о которых наполнен увлекательными сюжетами. В историческом районе Серных бань вы узнаете о древнейших традициях ритуала. У настоящего водопада в центре города восхититесь гармонией бурлящей воды, скалистого камня и нависающих над ним резных балкончиков. Под открытым небом вы увидите грузинские традиционные античные строения и рассмотрите место «воскрешения» истории столицы. Заглянете также и в караван-сарай, когда-то служивший кровом и стоянкой на торговом пути, и узнаете, как и почему там по-прежнему живут люди.

Тбилиси — это его жители

Гуляя по аутентичным дворикам, мы заглянем в древний очаг изготовления холодного оружия, который скрыт от посторонних глаз, там вы познакомитесь с кузнецами. А в мастерской наших друзей по желанию сможете сами поучаствовать в производстве изделий из грузинской эмали. Вы очутитесь в сказке, созданной сценаристом и художником Резо Габриадзе, и увидите самые маленькие в мире городские часы. А также вернётесь на пару веков назад, чтобы услышать удивительную историю жизни самого богатого человека 19 века и посмотреть на его наследие.

И многое-многое другое…

Вы заглянете в княжеский винный погреб 1822 года, где во время дегустации мы в подробностях расскажем о тонкостях создания грузинских вин и научим разбираться в них. Вы увидите, как и где выпекают грузинский хлеб, и сами оцените его непередаваемый вкус. Встречая самые старые церкви, вы познаете искусство грузинского зодчества и поймёте, почему монументальные храмы, сдержанно украшенные орнаментом и скульптурой, выглядят такими же незыблемыми и вечными, как окружающие их горы.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят вдохновиться атмосферой Тбилиси и пообщаться с людьми, влюблёнными в свой город. Экскурсия идеальна для первых дней путешествия, так как по пути мы расскажем о важных направлениях и объектах, которые помогут вам спланировать дальнейший досуг в Тбилиси.