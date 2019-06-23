26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Тбилиси — город мастеров

Погружение в яркую жизнь прошлого и современности на прогулке по старому городу

Александр и Алёна
Задать вопрос
Александр и Алёна – представитель гидов
Эта прогулка — наше признание в любви к Тбилиси! И мы с радостью поделимся ею с вами и поможем почувствовать вкус современной жизни города с нотками старины.

Вы погрузитесь в поток праздника и веселья исторического района Абанотубани, узнаете о древних ремёслах и заглянете в гости к мастерам, окажетесь в «месте силы» у водопада, полюбуетесь резными балкончиками и услышите завораживающие истории о тбилисцах.
20 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Серных бань
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии26 отзывов
4.73
Тбилиси — город мастеров
Тбилиси — город мастеров

Что вас ожидает

Мир мастеров старого Тбилиси
Ещё в 5 веке в Тбилиси работали персидские мастера — мы расскажем, как они повлияли на облик современного города. Вы узнаете о вековых традициях братства амкари, о бурлящей жизни ремесленников и рождении новых обычаев, которые формировали нравы всего города. Кроме того, вы погрузитесь в мир традиционных грузинских ковров и узнаете, почему у каждого уголка Грузии своя особенность их исполнения.

Без чего не представить Тбилиси
Конечно, по пути встретятся известные достопримечательности, рассказ о которых наполнен увлекательными сюжетами. В историческом районе Серных бань вы узнаете о древнейших традициях ритуала. У настоящего водопада в центре города восхититесь гармонией бурлящей воды, скалистого камня и нависающих над ним резных балкончиков. Под открытым небом вы увидите грузинские традиционные античные строения и рассмотрите место «воскрешения» истории столицы. Заглянете также и в караван-сарай, когда-то служивший кровом и стоянкой на торговом пути, и узнаете, как и почему там по-прежнему живут люди.

Тбилиси — это его жители
Гуляя по аутентичным дворикам, мы заглянем в древний очаг изготовления холодного оружия, который скрыт от посторонних глаз, там вы познакомитесь с кузнецами. А в мастерской наших друзей по желанию сможете сами поучаствовать в производстве изделий из грузинской эмали. Вы очутитесь в сказке, созданной сценаристом и художником Резо Габриадзе, и увидите самые маленькие в мире городские часы. А также вернётесь на пару веков назад, чтобы услышать удивительную историю жизни самого богатого человека 19 века и посмотреть на его наследие.

И многое-многое другое…
Вы заглянете в княжеский винный погреб 1822 года, где во время дегустации мы в подробностях расскажем о тонкостях создания грузинских вин и научим разбираться в них. Вы увидите, как и где выпекают грузинский хлеб, и сами оцените его непередаваемый вкус. Встречая самые старые церкви, вы познаете искусство грузинского зодчества и поймёте, почему монументальные храмы, сдержанно украшенные орнаментом и скульптурой, выглядят такими же незыблемыми и вечными, как окружающие их горы.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят вдохновиться атмосферой Тбилиси и пообщаться с людьми, влюблёнными в свой город. Экскурсия идеальна для первых дней путешествия, так как по пути мы расскажем о важных направлениях и объектах, которые помогут вам спланировать дальнейший досуг в Тбилиси.

Организационные детали

  • Дети до 10 лет участвуют в экскурсии бесплатно.
  • Дегустации вина и хлеба и вход в музей включены в стоимость экскурсии.
Тбилиси — город мастеров
Тбилиси — город мастеров
Тбилиси — город мастеров
Тбилиси — город мастеров
Тбилиси — город мастеров
Тбилиси — город мастеров
Тбилиси — город мастеров
Тбилиси — город мастеров

Экскурсия проводится ежедневно в 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе Серных бань.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Александр и Алёна
Александр и Алёна
Здравствуйте, Дорогие Друзья! Добро пожаловать в Грузию! Мы с радостью предлагаем вам индивидуальные и групповые туры по всей странe. На своих экскурсиях мы хотим поделиться с вами частичкой той огромной любви, которую питаем к Грузии! :)
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наталия
23 июня 2019
Алена - прекрасный экскурсовод, владеющий темой, хороший рассказчик, чудесный человек и просто очаровательная девушка. Тактичная и внимательная. Хочу еще на экскурсии с ней. Огромное спасибо!!!! Экскурсия на 100 баллов.
11 мая 2019
Это хорошая экскурсия для тех, кто только знакомится с городом. Но поскольку я уже четвёртый раз в Тбилиси, то я уже знала многое из того, что рассказывала Алёна. Из нового, мне было интересно побывать в мастерской по изготовлению эмали и в археологическом музее возле серных бань.
6 мая 2019
Нам с мужем понравилась и экскурсия и экскурсовод - Алена, она провела нас по интересным местам старого города, в которые мы, гуляя сами наверное не загляну ли бы. Узнали много интересного. Поскольку эта экскурсия прошла в первый день нашего пребывания в Тбилиси, была для нас полезной, так как Алена посоветовала нам где лучше купить сувениры, вино, поужинать.
2 апреля 2019
Мы первый раз в Тбилиси и решили в первый же день пойти на экскурсию, чтобы ориентироваться в городе. Нашим экскурсоводом была Алена, спасибо ей большое. Все было очень динамично, интересно и не монотонно. Она показала интересные места, которые мы сами никогда бы не нашли. Мы были с сыном 16-ти лет и ему тоже очень понравилось. Рекомендуем!
26 марта 2019
Алена, прекрасный гид. Очень позитивная. Много знает о городе. Было интересно. Я ее порекомендую друзьям, если они поедут в Грузию.
24 февраля 2019
Замечательный гид Татьяна. Время пролетело незаметно. Наш 9-летний сын сказал, сто жто первая экскурсия, на которой ему было так интерено! Спасибо огромное!
Кристина
7 января 2019
отличная экскурсия с хорошим маршрутом! очень необычные локации: например, посетили мастерскую художницы, поднялись на крышу. Посоветовали магазин с классными сувенирами ручной работы. Сама экскурсия очень интересна, гид (Татьяна) - коренной житель Тбилиси, с удовольствием отвечает на вопросы о быте, семейных традициях :) Отнимаю одну звезду за посещение разных мест, где вроде как нужно было что-то купить
6 ноября 2018
Выбрали эту экскурсию и не пожалели! Хотелось познакомиться с городом не по глянцевым журналам, а посмотреть изнутри на жизнь и занятия коренных жителей Тбилиси. Татьяна - замечательный рассказчик и внимательный гид! Мастерские художников, местная пекарня, княжеский винный погребок и ещё много интересных мест кроме основных достопримечательностей! Мы остались довольны)
13 октября 2018
Алена, отличный гид! Мы прекрасно провели время, узнали много нового и интересного! Рекомендуем всем!
13 октября 2018
Мы были на экскурсии в первый день нашего недельного пребывания в Тбилиси.
Спасибо Алёне:она провела нас по центру города, рассказывая что было раньше, какие ремесленники где жили и трудились, в пекарне мы попробовали свежеиспеченный хлеб, в мастерской узнали как изготавливается перегородчатая эмаль, очень красивые изделия, не удержались-приобрели, пробираться по улицам было немного трудно, потому что мы приехали в День Тбилиси, поэтому весь город был на улицах. Спасибо большое Алёне, рекомендуем экскурсию!
Ещё 16 отзывов

Обзорные экскурсии в Тбилиси

По Тбилиси — душевно и зажигательно!По Тбилиси — душевно и зажигательно!По Тбилиси — душевно и зажигательно!
скидка50%
€20
10 за человека
3.5 часа
1513 отзывов
Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города
Моя экскурсия — это воодушевляющая комбинация фактов о Тбилиси, колоритных историй, песен и тостов. Так и только так можно знакомиться с ярким восточно-южным городом, где всё древнее и ветхое, но дорогое сердцу сплетается с космополитическим и современным. Здесь приглашают на свой балкон и угощают кофе, здесь за старой аркой прячется караван-сарай, а за стеклянными стенами — министерство юстиции. Я покажу вам все грани города — вы никогда не забудете Тбилиси от Мариам.
Тбилиси с огонькомТбилиси с огонькомТбилиси с огоньком
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
712 отзывов
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город
За 3,5 часа насыщенной экскурсии вы пройдете по всем главным местам Тбилиси, а я живым языком расскажу о прошлом и настоящем теплого города, о местном быте и образе жизни. От древнего собора Сиони и статуи Тамады до крепости Нарикала и Серных бань, через «итальянские» дворики и стеклянный мост Мира — прогулка зажжет в вас интерес к грузинской столице, сориентирует в городе и поможет прочувствовать неисчерпаемую душевность Тбилиси.
Тбилиси, каким его ждешьТбилиси, каким его ждешьТбилиси, каким его ждешь
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
341 отзыв
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Своим гостям я говорю — улицы лучше, чем музей: только так можно «потрогать город», что в Тбилиси абсолютно необходимо! Моя прогулка станет для вас не просто неформальным путеводителем, но знакомством с душой столицы. В главных и секретных местах, в итальянских двориках и с бокалом вина — за 5 часов вы прочувствуете характер многоликого города.
Добро пожаловать в Тбилиси!Добро пожаловать в Тбилиси!Добро пожаловать в Тбилиси!
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
337 отзывов
Главные достопримечательности, уютные улицы и красочные дворики на дружеской обзорной экскурсии
Я покажу вам самые интересные места гостеприимного Тбилиси и поделюсь историями о древних храмах, царях и подвигах великих людей. Расскажу, как отличать домашнее вино от фабричного и где попробовать лучшие в городе хачапури. Одним словом, сделаю все, чтобы вы почувствовали знаменитое кавказское гостеприимство!
«В Тбилиси есть особенная прелесть...»«В Тбилиси есть особенная прелесть...»«В Тбилиси есть особенная прелесть...»
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
381 отзыв
Прогуляться по главным достопримечательностям города и вдохновиться его душой
Чтобы понять всю прелесть и душу Тбилиси, этот рай Кавказа, как писала Айседора Дункан, — город нужно обойти пешком. Во время этой пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по центру Старого Тбилиси и увидите главные достопримечательности. Пройдёте по местам, которыми восхищались, в которых создавали свои бессмертные произведения знаменитые творцы далекого и недавнего прошлого, и познакомитесь с их историей.
Пешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по Тбилиси
50 за экскурсию
4 часа
153 отзыва
Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике