Исследуйте Казбеги, горный регион Грузии. Почувствуйте кавказский грузинский дух в горах Кавказа. Сделайте много красивых фотографий, услышите захватывающие моменты истории, попробуйте традиционное грузинское блюдо Хинкали (клецки), откройте для себя самую красивую часть Грузии и получите незабываемые воспоминания.

Ваша первая остановка - Жинвальское водохранилище на Военно-Грузинской дороге. Советский Союз построил плотину в 1980-х годах - прекрасное место для потрясающих снимков.

Посетите крепость Ананури, резиденцию Эриставов (герцогов) Арагви, феодальной династии, правившей этим регионом около 13 века. Полюбуйтесь прекрасным видом на крепость и Жинвальское водохранилище. Пообедайте в Пасанаури, родине одного из традиционных блюд Грузии: хинкали.

Полюбуйтесь памятником дружбы грузинского и русского народов в Гудаури, на Военно-Грузинской дороге. Познакомьтесь с историей этого увлекательного памятника с видом на Дьявольскую долину в Кавказских горах.

Исследуйте одно из самых красивых мест в Грузии, Троицкую церковь Гергети в Казбеги. Получите панорамный вид на всю долину из церкви, которая является одной из самых знаковых достопримечательностей Грузии. Полюбуйтесь видом на гору Казбеги, высота которой составляет 5047 метров. Отправляйтесь в местный роскошный отель и выпейте чашку кофе в стильном ресторане, пока вы отдыхаете, любуясь прекрасным видом на горы.