Тбилиси: групповой тур в Казбеги на весь день

Исследуйте Казбеги и троицкую церковь Гергети, окруженную волшебными горными вершинами и потрясающими долинами

4.9
453 отзыва
В группе
до 100 чел.
Исследуйте Казбеги и троицкую церковь Гергети, окруженную волшебными горными вершинами и потрясающими долинами.

Откройте для себя живописные склоны Гудаури и погрузитесь в историю крепости Ананури.
Тбилиси: групповой тур в Казбеги на весь день
Тбилиси: групповой тур в Казбеги на весь день
Тбилиси: групповой тур в Казбеги на весь день
Тбилиси: групповой тур в Казбеги на весь день
Тбилиси: групповой тур в Казбеги на весь день
Тбилиси: групповой тур в Казбеги на весь день
Тбилиси: групповой тур в Казбеги на весь день
Тбилиси: групповой тур в Казбеги на весь день
Тбилиси: групповой тур в Казбеги на весь день
Тбилиси: групповой тур в Казбеги на весь день
Тбилиси: групповой тур в Казбеги на весь день
Тбилиси: групповой тур в Казбеги на весь день
Тбилиси: групповой тур в Казбеги на весь день

Что вы увидите 🤩

  • Троицкая церковь
  • Гудаури
  • Ананури
  • Национальный парк Казбеги
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Изучите горы Кавказа
  2. Побывайте в средневековом замке Ананури
  3. Попробуйте ледяную родниковую воду в Гудаури
  4. Посетите самое красивое место в Грузии, церковь Святой Троицы в Гергети
Исследуйте Казбеги, горный регион Грузии. Почувствуйте кавказский грузинский дух в горах Кавказа. Сделайте много красивых фотографий, услышите захватывающие моменты истории, попробуйте традиционное грузинское блюдо Хинкали (клецки), откройте для себя самую красивую часть Грузии и получите незабываемые воспоминания.
Ваша первая остановка - Жинвальское водохранилище на Военно-Грузинской дороге. Советский Союз построил плотину в 1980-х годах - прекрасное место для потрясающих снимков.
Посетите крепость Ананури, резиденцию Эриставов (герцогов) Арагви, феодальной династии, правившей этим регионом около 13 века. Полюбуйтесь прекрасным видом на крепость и Жинвальское водохранилище. Пообедайте в Пасанаури, родине одного из традиционных блюд Грузии: хинкали.
Полюбуйтесь памятником дружбы грузинского и русского народов в Гудаури, на Военно-Грузинской дороге. Познакомьтесь с историей этого увлекательного памятника с видом на Дьявольскую долину в Кавказских горах.
Исследуйте одно из самых красивых мест в Грузии, Троицкую церковь Гергети в Казбеги. Получите панорамный вид на всю долину из церкви, которая является одной из самых знаковых достопримечательностей Грузии. Полюбуйтесь видом на гору Казбеги, высота которой составляет 5047 метров. Отправляйтесь в местный роскошный отель и выпейте чашку кофе в стильном ресторане, пока вы отдыхаете, любуясь прекрасным видом на горы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Руководство
  • Бутилированная вода
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Полноприводной автомобиль от Казбеги до церкви Гергети
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Летняя шляпа
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Подтверждение будет получено во время бронирования
  • Дети должны быть в сопровождении взрослого
  • Доступен вегетарианский вариант
  • Тур действует при любых погодных условиях. Поэтому одевайтесь по погоде
  • Существует небольшая вероятность того, что движение будет затруднено из-за снега в зимний сезон
Не подходит для следующих категорий людей
  • Беременные женщины
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 453 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
412
4
34
3
6
2
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
E
24 ноя 2021
(Грузия)
10 out of 10
В
9 ноя 2021
(Украина)
I am extremely glad that I chose this tour from this company. The journey was excellent, starting from the route, and ending with our wonderful guide and delicious food and wine We had an excellent guide May, she is a professional, she told interesting facts and answered any questions, made our trip bright and unforgettable. Thanks guys for this excellent day ❤️
J
8 ноя 2021
(Швеция)
гид был превосходным и хорошо осведомленным, как и план тура. Обед был разочаровывающим. заказал шашлык из баранины, в основном состоящий из кусочков кости
M
20 окт 2021
(Казахстан)
Была туманная погода, и дождь временами. Ну принципе весь тур состоит из локаций с видами. (view point)
Н
16 окт 2021
(Россия)
Тур отличный! Удобный микроавтобус, очень позитивный гид Ника. Красота невероятная! Остановки удобные в красивых местах. Мы очень рады что выбрали этот тур именно здесь. Впечатления самые чудесные, останутся с нами на всю жизнь. Грузия бесподобна - ее невозможно не любить, Грузия это в самое сердце
К
10 окт 2021
(Латвия)
Если коротко - одна из лучших экскурсий в моей жизни. Улучшать нечего, потому что все было на высоком уровне. Хорошая организация: все по запланированному времени, без опозданий, угощение напитками в офисе, удобный транспорт, покупать легко, приложением пользоваться ещё проще, поэтому найти место встречи легко. Содержание тура: очень много красивых мест, с учётом далёкого передвижения я бы сказала это очень дёшево столько посмотреть за такие деньги, окупается 100%! Но самое крутое, от чего зависит половина успеха экскурсии: это конечно же гид, и нам очень повезло, у нас был Pikolo, благодаря которому в группе все время была очень весёлая, добрая и дружественная атмосфера, к концу поездки мы все сдружились и с людьми, которых ты увидел впервые, было ничуть не хуже, чем с друзьями. Он много рассказывал интересных фактов в том числе и по дороге, в связи с чем доога пролетела вообще незаметно. А на обратной дороге мы пили чачу и пели песни. Разве можно придумать более крутого завершения!
M
3 окт 2021
(Польша)
Отличная организация: пунктуальность, отличный гид Джордж.
S
26 сен 2021
Красивая экскурсия, тронуты несколько достопримечательностей, отличный гид (Георги Магрели). Мы очень хорошо поели, многому научились и испытали на себе безрассудный, но безопасный стиль вождения. Монастырь Ананури и церковь Гергети великолепны.
А
21 сен 2021
(Украина)
Все было круто.
А
12 сен 2021
(Грузия)
Все было прекрасно
А
8 сен 2021
(Грузия)
Этот тур лучшее, что могло произойти с нами.
Очень активно, соблюдены все тайминги, красивые места, просто нереальный виды.
Отдельная благодарность нашему гиду Нико - такой харизмы и жизнерадостного настроя мы не видели давно!
Д
5 сен 2021
(Республика Беларусь)
Когда бронировала этот тур с этими ребятами, совсем не ожидала, что будет очень весело и интересно! Еще понравилось, что не было автобуса, забитого людьми, нас было всего лишь 7 путешественников и два гида: Ник и Джорж - к слову очень молодые, веселые и очень интересные гиды. Мадлоба!
В
24 авг 2021
(Республика Беларусь)
Отличный тур, если хотите посетить горную Грузию. Вершина Казбек, конечно, величественна. Если будет выбор гида, то настоятельно рекомендую гида Ника (Ниоколас). Весёлый парень, непринужденно рассказывает. Спасибо ему
L
23 авг 2021
(Грузия)
Очень классная организация туров! Все продуманно! Гиды внимательные, интересные! От души рекомендую!
F
22 авг 2021
(Иордания)
Было время, особенно во время обеда и смотровой площадки Гудаури. Для тех, кто хочет заниматься парапланеризмом, должна быть отдельная группа. Не допускается, чтобы группа из 20 человек ждала 2 часа, пока 1 или 2 человека займутся парапланеризмом. Еще одна вещь, когда я бронировал онлайн, он говорит, что поездка заканчивается в 7:30, однако за день до поездки вы отправили нам сообщение, информирующее нас, что поездка заканчивается в 11:30. У людей есть другие планы, как туристы и самолеты, чтобы поймать. Для меня это было совершенно неприемлемо. На обед они приносили нам заказы целую вечность. Не рекомендуется.
Ещё 438 отзывов

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