17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главное о Тбилиси

В уютных декорациях старого города я расскажу о местных верованиях и преданиях. Вы узнаете легенду об основании города, поймете, почему он сменил название, и ознакомитесь с основными вехами тысячелетней истории Сакартвело. Мы посетим места, тесно связанные с древней и современной грузинской культурой: кукольный театр Резо Габриадзе (сценариста легендарных фильмов «Мимино» и «Кин-дза-дза»), парк «Рике» в форме карты Грузии, Абанотубани — район знаменитых серных бань и крепость Нарикала, к которой поднимемся по канатной дороге. Расскажу не только о прошлом, но и о настоящем страны: о современной системе образования, работе полиции, медицине и юстиции.

Путешествие в древность: Мцхета

Недалеко от Тбилиси, в старой столице — Мцхете — перенесемся на столетия в прошлое, посетив монастырь Джвари, основанный в VI веке. Этот храм вас удивительной гармонией архитектуры и ландшафта, и вы узнаете, как это место связано с христианской историей Грузии. Рядом с ним я расскажу о религиозном пути страны и древних реликвиях, сохранившихся в Мцхете. Посетим также Светицховели, бывший главным православным храмом Грузии, и поговорим о том, как он стал местным центром христианства и как изменился за 17 веков существования.