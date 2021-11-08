Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Примите участие в обзорной экскурсии по Тбилиси с гибким графиком
Побывайте во всеобъемлющем 3-часовом туре
Узнайте больше о городе
Даже если вы остановились в Тбилиси совсем ненадолго, вы должны провести хотя бы полдня в Старом городе. Архитектура исторического района города представляет собой смесь грузинского, византийского, восточного и неоклассического европейского стилей.
Среди достопримечательностей тура, которые вы посетите — грузинская православная церковь Анчисхати, древнейший храм города. Вы также увидите церкви Сиони и Метехи XIII века, величественную крепость Нарикала, расположенную на холме, с которого открывается живописный вид на город, и классическую площадь Свободы.
Затем вы осмотрите одну из новых достопримечательностей Тбилиси — мост Мира, который был открыт в 2010 г. над рекой Мтквари (второе название реки — Кура). Небольшие размеры Тбилиси позволяют легко посетить не только грузинские православные церкви, столь важные для грузинской культуры, но также и местную синагогу, армянскую церковь и мечеть. Такое мирное сосуществование различных религий помогает подчеркнуть глубину грузинской толерантности.
Ответы на вопросы
Что входит
Входные билеты
Услуги местного гида
Что не входит
Чаевые (по желанию)
Трансфер от/до отеля
Канатная дорога (2,5 лари в одну сторону)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Не допускаются
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Из-за неровных поверхностей этот тур не рекомендуется лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата или использующим инвалидные коляски
Дресс-код применяется для входа в места отправления культа и отдельные музеи (шорты или топы без рукавов запрещены, а колени и плечи должны быть закрыты как у мужчин, так и у женщин)
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 54 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
4
3
1
2
–
1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
В
Валерия
8 ноя 2021
(Венесуэла)
Все очень понравилось
Е
Елена
22 июля 2021
(Украина)
Позитивна і познавальна екскурсія з гарним гідом)). Дуже дякуємо
М
Максим
6 июня 2021
(Республика Беларусь)
Все прошло отлично! Гид Алекси молодец!
A
Anna
19 мар 2021
(Индия)
Очень дружелюбный гид с обширными знаниями. Незабываемые впечатления от неповторимого вида на город
А
Аноним
29 дек 2019
(ОАЭ)
Гид был дружелюбным и очень знающим, и мы посетили почти все в старом городе и проявили гибкость, чтобы убедиться, что вы видите вещи, которые вас интересуют
C
Christine
17 окт 2019
(Франция)
Спасибо, Александр, который провел нас в этом 4-часовом путешествии по старому городу, затем по мосту Мира и подняться на холм по канатной дороге. Комментарии были действительно интересными, и у нас были дружеские беседы; Алекс осторожен, адаптирует свой темп, и мы просто гуляли самым приятным образом. Однозначно рекомендую тур и гида!
Hussam
30 ноя 2021
(ОАЭ)
Оригинал (en)
Что за город !!!
А
Аноним
12 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Хатуна сделала отличный тур !!! Замечательный человек, и она дала нам хорошее сочетание всевозможной информации.
А
Аноним
6 окт 2021
(Нигерия)
Оригинал (en)
Это был замечательный опыт
V
Vojislav
10 сен 2021
(Черногория)
Оригинал (en)
А
А
Аноним
28 авг 2021
(Швейцария)
Оригинал (de)
Все в порядке
T
Thilo
27 авг 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Отличный гид, очень дружелюбный, хорошее знание немецкого языка.Очень информативный и красивый тур.Неограниченно рекомендуется.
F
Fadia
25 авг 2021
(Иордания)
Оригинал (en)
Гид обладал богатыми знаниями. Я прекрасно провел время, исследуя Тбилиси пешком. Так много всего, чтобы увидеть!
А
Аноним
21 авг 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Отличный тур с немецким гидом. Очень хорошо для начала.
C
Cibin
11 авг 2021
Оригинал (en)
Был хороший опыт с этим туром. Рекомендуется всем, кто посещает Тбилиси.
Ещё 39 отзывов
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