Тбилиси: пеший тур по Старому городу

В пешем туре по Тбилиси вы увидите главные достопримечательности Старого города

4.9
54 отзыва
В группе
до 15 чел.
В пешем туре по Тбилиси вы увидите главные достопримечательности Старого города.

Вы детально изучите районы пешего тура, в которых вы побываете, в том числе богатое разнообразие архитектуры этого исторического города.
Тбилиси: пеший тур по Старому городу
Тбилиси: пеший тур по Старому городу
Тбилиси: пеший тур по Старому городу
Тбилиси: пеший тур по Старому городу
Тбилиси: пеший тур по Старому городу
Тбилиси: пеший тур по Старому городу
Тбилиси: пеший тур по Старому городу
Тбилиси: пеший тур по Старому городу
Тбилиси: пеший тур по Старому городу
Тбилиси: пеший тур по Старому городу
Тбилиси: пеший тур по Старому городу
Тбилиси: пеший тур по Старому городу
Тбилиси: пеший тур по Старому городу
Тбилиси: пеший тур по Старому городу
Тбилиси: пеший тур по Старому городу
Тбилиси: пеший тур по Старому городу

Что вы увидите 🤩

  • Крепостной комплекс Нарикала
  • Kartlis Deda
  • Abanotubani
  • Sioni Cathedral
  • Leghvtakhevi Waterfall
  • Tbilisi Central Mosque
  • Anchiskhati Basilica
  • The Bridge Of Peace
  • Старый Тбилиси
  • Rike Park
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Примите участие в обзорной экскурсии по Тбилиси с гибким графиком
  2. Побывайте во всеобъемлющем 3-часовом туре
  3. Узнайте больше о городе
Даже если вы остановились в Тбилиси совсем ненадолго, вы должны провести хотя бы полдня в Старом городе. Архитектура исторического района города представляет собой смесь грузинского, византийского, восточного и неоклассического европейского стилей.
Среди достопримечательностей тура, которые вы посетите — грузинская православная церковь Анчисхати, древнейший храм города. Вы также увидите церкви Сиони и Метехи XIII века, величественную крепость Нарикала, расположенную на холме, с которого открывается живописный вид на город, и классическую площадь Свободы.
Затем вы осмотрите одну из новых достопримечательностей Тбилиси — мост Мира, который был открыт в 2010 г. над рекой Мтквари (второе название реки — Кура). Небольшие размеры Тбилиси позволяют легко посетить не только грузинские православные церкви, столь важные для грузинской культуры, но также и местную синагогу, армянскую церковь и мечеть. Такое мирное сосуществование различных религий помогает подчеркнуть глубину грузинской толерантности.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты
  • Услуги местного гида
Что не входит
  • Чаевые (по желанию)
  • Трансфер от/до отеля
  • Канатная дорога (2,5 лари в одну сторону)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Из-за неровных поверхностей этот тур не рекомендуется лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата или использующим инвалидные коляски
  • Дресс-код применяется для входа в места отправления культа и отдельные музеи (шорты или топы без рукавов запрещены, а колени и плечи должны быть закрыты как у мужчин, так и у женщин)
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 54 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
4
3
1
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
В
8 ноя 2021
(Венесуэла)
Все очень понравилось
Е
22 июля 2021
(Украина)
Позитивна і познавальна екскурсія з гарним гідом)). Дуже дякуємо
М
6 июня 2021
(Республика Беларусь)
Все прошло отлично! Гид Алекси молодец!
A
19 мар 2021
(Индия)
Очень дружелюбный гид с обширными знаниями. Незабываемые впечатления от неповторимого вида на город
А
29 дек 2019
(ОАЭ)
Гид был дружелюбным и очень знающим, и мы посетили почти все в старом городе и проявили гибкость, чтобы убедиться, что вы видите вещи, которые вас интересуют
C
17 окт 2019
(Франция)
Спасибо, Александр, который провел нас в этом 4-часовом путешествии по старому городу, затем по мосту Мира и подняться на холм по канатной дороге. Комментарии были действительно интересными, и у нас были дружеские беседы; Алекс осторожен, адаптирует свой темп, и мы просто гуляли самым приятным образом. Однозначно рекомендую тур и гида!
Hussam
30 ноя 2021
(ОАЭ)
Оригинал (en)
Что за город !!!
А
12 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Хатуна сделала отличный тур !!! Замечательный человек, и она дала нам хорошее сочетание всевозможной информации.
А
6 окт 2021
(Нигерия)
Оригинал (en)
Это был замечательный опыт
V
10 сен 2021
(Черногория)
Оригинал (en)
А
А
28 авг 2021
(Швейцария)
Оригинал (de)
Все в порядке
T
27 авг 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Отличный гид, очень дружелюбный, хорошее знание немецкого языка.Очень информативный и красивый тур.Неограниченно рекомендуется.
F
25 авг 2021
(Иордания)
Оригинал (en)
Гид обладал богатыми знаниями. Я прекрасно провел время, исследуя Тбилиси пешком. Так много всего, чтобы увидеть!
А
21 авг 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Отличный тур с немецким гидом. Очень хорошо для начала.
C
11 авг 2021
Оригинал (en)
Был хороший опыт с этим туром. Рекомендуется всем, кто посещает Тбилиси.
Ещё 39 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

👥Групповые👣Пешеходная🗽Достопримечательности📜История и культураАрхитектурные экскурсииСтарый ТбилисиИстория и наследиеТур с гидомЦеркви и соборыРелигиозные и духовные мероприятияЭкскурсии на канатных дорогахКрепостной комплекс НарикалаKartlis DedaAbanotubaniSioni CathedralLeghvtakhevi WaterfallTbilisi Central MosqueAnchiskhati BasilicaThe Bridge Of PeaceRike ParkПервые посетителиТуры LGTBQI-Старый город🧳Туры🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Тбилиси

Пеший тур по Тбилиси с бесплатной канатной дорогой, традиционной выпечкой
В группе
до 100 чел.
5
89
385
за 1 чел.
Пеший тур по Тбилиси с бесплатной канатной дорогой, традиционной выпечкой
👣 Пешеходная
Эта 4-часовая пешеходная экскурсия по Тбилиси предлагает полный обзор главных достопримечательностей грузинской столицы
4 дек
5 дек
6 дек
ещё...
Полнодневный тур по Тбилиси и Мцхете
В группе
до 15 чел.
4.9
11
7 963
за 1 чел.
Полнодневный тур по Тбилиси и Мцхете
Совместите экскурсию на полдня по главным достопримечательностям Тбилиси с туром на полдня
4 дек
5 дек
6 дек
ещё...
Старый Тбилиси
В группе
до 10 чел.
5
1
$15
за 1 чел.
Старый Тбилиси
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
В рамках нашей насыщенной обзорной экскурсии по Тбилиси вы познакомитесь с историей этого самобытного города, культурой
7 дек
10 дек
14 дек
ещё...
Согласно расписанию в календаре
Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
Индивидуально
для 5 чел.
4.6
11
75
за 1-5 чел.
Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
👣 Пешеходная
Получить общее представление о городе, его истории и современной жизни на неспешной прогулке
4 дек
5 дек
6 дек
ещё...
По тропам старого города
Индивидуально
5
17
$13
за 1 чел.
По тропам старого города
👣 Пешеходная
Вас ждет увлекательное путешествие в старые кварталы Тбилиси, где еще на заре Новой Эры город зарождался
5 дек
6 дек
7 дек
ещё...
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье, в 12.00
«В Тбилиси есть особенная прелесть… »
В группе
до 20 чел.
5
446
3ч 30м
15
10
за 1 чел.
«В Тбилиси есть особенная прелесть… »
👣 Пешеходная
Прогуляться по главным достопримечательностям города и вдохновиться его душой
4 дек
5 дек
6 дек
ещё...
Пешая прогулка по Тбилиси
В группе
до 13 чел.
5
1
$7
за 1 чел.
Пешая прогулка по Тбилиси
👣 Пешеходная
Знакомство с Тбилиси начнется в самом центре старого города
4 дек
5 дек
ещё...
Каждый день в 10:00, 13:00, 17:00, 20:00
Путь гедониста: винный тур по Старому Тбилиси
Индивидуально
до 4 чел.
4.8
45
63
за 1-4 чел.
Путь гедониста: винный тур по Старому Тбилиси
👣 Пешеходная
Дружеская прогулка по винным погребкам Тбилиси с увлекательными историями и дегустациями
5 дек
6 дек
7 дек
ещё...
Полудневный пеший тур по самым интересным местам Тбилиси
В группе
до 12 чел.
5
8
5 951
за 1 чел.
Полудневный пеший тур по самым интересным местам Тбилиси
👣 Пешеходная
Изучите столицу Грузии на полудневной обзорной экскурсии по достопримечательностям Тбилиси
4 дек
5 дек
6 дек
ещё...
Колоритный Тбилиси — от Старого города до блошиного рынка
Индивидуально
4.8
36
29
за 1 чел.
Колоритный Тбилиси — от Старого города до блошиного рынка
👣 Пешеходная
Основные и тайные достопримечательности Тифлиса, резные балконы и итальянские улочки
4 дек
5 дек
6 дек
ещё...
Вкусная прогулка по Тбилиси
Индивидуально
$55
за 1 чел.
Вкусная прогулка по Тбилиси
👣 Пешеходная
Приглашаем на винно-гастрономический тур с неспешной прогулкой по Старому городу
каждый день по договоренности
Групповой автобусный тур из аэропорта Тбилиси по Грузии
В группе
до 40 чел.
7д 12ч
$521
за 1 чел.
Групповой автобусный тур из аэропорта Тбилиси по Грузии
🚌 На автобусе
Восьмидневный групповой тур по Грузии, где вас ждет ознакомительная экскурсия по достопримечательностям
По договоренности

Friendly.ge: Transfers & Tours проводит ещё 2 экскурсии

Мцхета: частная экскурсия на полдня в древнюю столицу Грузии
Индивидуально
для 2 чел.
4.9
43
6 086
за 1-2 чел.
Мцхета: частная экскурсия на полдня в древнюю столицу Грузии
🚌 На автобусе
Откройте для себя Мцхету, древнюю столицу Грузии
4 дек
5 дек
6 дек
ещё...
Казбеги, Степанцминда и Гудаури: тур
В группе
до 15 чел.
5
80
12ч
2 696
за 1 чел.
Казбеги, Степанцминда и Гудаури: тур
🚌 На автобусе
Отправляйтесь в тур на день по региону Казбеги по Военно-Грузинской дороге
4 дек
5 дек
6 дек
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тбилиси
🇬🇪