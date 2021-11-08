Даже если вы остановились в Тбилиси совсем ненадолго, вы должны провести хотя бы полдня в Старом городе. Архитектура исторического района города представляет собой смесь грузинского, византийского, восточного и неоклассического европейского стилей.

Среди достопримечательностей тура, которые вы посетите — грузинская православная церковь Анчисхати, древнейший храм города. Вы также увидите церкви Сиони и Метехи XIII века, величественную крепость Нарикала, расположенную на холме, с которого открывается живописный вид на город, и классическую площадь Свободы.

Затем вы осмотрите одну из новых достопримечательностей Тбилиси — мост Мира, который был открыт в 2010 г. над рекой Мтквари (второе название реки — Кура). Небольшие размеры Тбилиси позволяют легко посетить не только грузинские православные церкви, столь важные для грузинской культуры, но также и местную синагогу, армянскую церковь и мечеть. Такое мирное сосуществование различных религий помогает подчеркнуть глубину грузинской толерантности.