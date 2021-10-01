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Тбилиси: что, где, когда и почему

За 4 часа история древнего Тбилиси сложится для вас в понятную картину: вы узнаете об основании и развитии города, но рассказ будет неутомительным, почти без дат. А фоном для него станут ключевые места теплого города.

Вы заглянете в старейшую из сохранившихся церквей Тбилиси — Анчисхати (6 век) — и увидите один из новейших соборов — Цминда Самеба (2004 год). Зайдете в храм Сиони , где хранится крест Св. Нино, и полюбуетесь панорамой, открывающейся у церкви Метехи на одноименной скале.

(6 век) — и увидите один из новейших соборов — (2004 год). Зайдете в , где хранится крест Св. Нино, и полюбуетесь панорамой, открывающейся у на одноименной скале. Поговорив о крепости Нарикала, названной душой Тбилиси, отправимся в район Абанотубани . Он известен комплексом Серных бань, стоящих на естественных горячих источниках. А еще мы прогуляемся по улочке Шардена мимо уютных кафе, ресторанчиков и художественных галерей.

. Он известен комплексом Серных бань, стоящих на естественных горячих источниках. А еще мы прогуляемся по мимо уютных кафе, ресторанчиков и художественных галерей. Следом по плану проспект Руставели: экскурсия по нему может занять часы, поэтому, чтобы охватить самое главное, мы пересядем на автомобиль. За это маленькое путешествие вы услышите о Воронцовском дворце, Парламенте, отеле Мариотт, зданиях театра и оперы. После мы доедем до тбилисского фуникулера.

Пантеон на горе Мтацминда

Фуникулер поднимет нас на средний уровень Святой горы. Здесь вы посетите келью св. отца Давида (Гареджийского), выпьете воды, по сей день исцеляющей больных, и, конечно, узнаете о выдающихся людях, которые здесь похоронены: о великом русском писателе и дипломате Александре Грибоедове, об «отце отечества» Илье Чавчавадзе, о матери Сталина, о поэте Николосе Бараташвили и о других.

Тбилисцы — кто они.

Отдельной темой станут жители грузинской столицы. В паре типичных «итальянских» двориков вы погрузитесь в сюжеты о местном образе жизни. Насладитесь тем самым колоритом, проходя по узким улочкам с разноцветными балконами и винтовыми лестницами. А я объясню, почему тбилисцы — это отдельная национальность.

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