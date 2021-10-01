Старый город, проспект Руставели и гора Мтацминда на нескучной прогулке с гидом-историком

5
1 отзыв
Отправившись на прогулку со мной, вы не только почувствуете колорит Тбилиси — но и поймете, как наш древний город стал именно таким.

Не просто оцените красоту Старого Тифлиса, но откроете события, которые он помнит.

Услышите о выдающихся людях и о характере жителей.

И в итоге проникнетесь историей и неотделимой от нее атмосферой Тбилиси.
Тбилиси по полочкам
Тбилиси по полочкам
Тбилиси по полочкам
Тбилиси по полочкам
Тбилиси по полочкам
Тбилиси по полочкам
Тбилиси по полочкам
Тбилиси по полочкам
Тбилиси по полочкам
Тбилиси по полочкам
Тбилиси по полочкам
Тбилиси по полочкам
Тбилиси по полочкам

Что вас ожидает

Тбилиси: что, где, когда и почему

За 4 часа история древнего Тбилиси сложится для вас в понятную картину: вы узнаете об основании и развитии города, но рассказ будет неутомительным, почти без дат. А фоном для него станут ключевые места теплого города.

  • Вы заглянете в старейшую из сохранившихся церквей Тбилиси — Анчисхати (6 век) — и увидите один из новейших соборов — Цминда Самеба (2004 год). Зайдете в храм Сиони, где хранится крест Св. Нино, и полюбуетесь панорамой, открывающейся у церкви Метехи на одноименной скале.
  • Поговорив о крепости Нарикала, названной душой Тбилиси, отправимся в район Абанотубани. Он известен комплексом Серных бань, стоящих на естественных горячих источниках. А еще мы прогуляемся по улочке Шардена мимо уютных кафе, ресторанчиков и художественных галерей.
  • Следом по плану проспект Руставели: экскурсия по нему может занять часы, поэтому, чтобы охватить самое главное, мы пересядем на автомобиль. За это маленькое путешествие вы услышите о Воронцовском дворце, Парламенте, отеле Мариотт, зданиях театра и оперы. После мы доедем до тбилисского фуникулера.

Пантеон на горе Мтацминда

Фуникулер поднимет нас на средний уровень Святой горы. Здесь вы посетите келью св. отца Давида (Гареджийского), выпьете воды, по сей день исцеляющей больных, и, конечно, узнаете о выдающихся людях, которые здесь похоронены: о великом русском писателе и дипломате Александре Грибоедове, об «отце отечества» Илье Чавчавадзе, о матери Сталина, о поэте Николосе Бараташвили и о других.

Тбилисцы — кто они.

Отдельной темой станут жители грузинской столицы. В паре типичных «итальянских» двориков вы погрузитесь в сюжеты о местном образе жизни. Насладитесь тем самым колоритом, проходя по узким улочкам с разноцветными балконами и винтовыми лестницами. А я объясню, почему тбилисцы — это отдельная национальность.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия с небольшой автомобильной частью.
  • Билет на фуникулер не включен в стоимость (3 лари).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Авлабари
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Натйя
Натйя
Разрешите представиться — профессиональный гид (историк) по Грузии Натйя. Я обращаюсь ко всем, кто хочет посетить Грузию, эту необыкновенную страну — край легенд, рыцарей, певцов и гурманов; ко всем, кто планирует путешествие в Тбилиси — в город, где невозможно не влюбиться; ко всем, кто ищет гармонии, красоты, и совершенства. Этот город таит в себе столько загадок, историй и легенд! Познать их и поделиться с вами — вот моя цель!
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1 реальный отзыв

Александра
1 окт 2021
Мы с подругой под большим впечатлением от экскурсии. Конечно, Тбилиси красивейший город, который не может не понравится. Но именно экскурсия Натии позволила ощутить особенный его колорит засчет последовательно выстроенного маршрута, обращения к важным моментам истории Грузии, народным традициям и особенностям тбилисцев. Рассказ гида отражает глубокое знание истории, но Натиа постоянно ориентировалась на нашу заинтересованность и способность воспринимать и вовремя останавливалась:). Поэтому прогулка с таким гидом будет интересна и туристам с энциклопедическими знаниями и любителям просто ознакомиться с городом через самые красивые и характерные виды.

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