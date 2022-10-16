Уже по дороге из аэропорта нам встретится много интересного: монумент Церетели «Человек и солнце» и необычное стеклянное здание, где расположен МВД Грузии. Въехав в город, мы проедем по центральному проспекту Руставели. Вы увидите здание парламента, старинные храмы, оперный театр, модные бутики и магазины. Затем мы посетим две главные площади: Революции Роз и Свободы. На них вы услышите о главных политических и исторических хрониках города.
Спустившись на проспект Бараташвили, вы увидите древнюю крепостную стену и увитые плющом дома с очаровательными балконами. А также кукольный театр имени Резо Габриадзе, украшенный знаменитой «падающей башней с часами». Интересен проспект и многочисленными скульптурами, посвященными актерам, праздникам и различным профессиям. В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о Грузии и ее харизматичной столице.