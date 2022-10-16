Тбилиси: трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия

Добраться до отеля с комфортом, увидеть знаковые места города и узнать о них интересные факты

Первое впечатление о стране — важнейшая часть путешествия.

Я сделаю всё, чтобы у вас оно было самым лучшим! Встречу на комфортном транспорте в аэропорту, помогу с багажом и выберу самый красивый маршрут. Расскажу в пути о городе и остановлюсь в культовых местах. Вы увидите проспект Руставели, площадь Свободы, театр Резо Габриадзе и многое другое!
Тбилиси: трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия
Тбилиси: трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия
Тбилиси: трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия
Тбилиси: трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия
Тбилиси: трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия
Тбилиси: трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия
Тбилиси: трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Проспект Руставели и центральные площади

Уже по дороге из аэропорта нам встретится много интересного: монумент Церетели «Человек и солнце» и необычное стеклянное здание, где расположен МВД Грузии. Въехав в город, мы проедем по центральному проспекту Руставели. Вы увидите здание парламента, старинные храмы, оперный театр, модные бутики и магазины. Затем мы посетим две главные площади: Революции Роз и Свободы. На них вы услышите о главных политических и исторических хрониках города.

Проспект Бараташвили: театр Резо Габриадзе и древняя стена

Спустившись на проспект Бараташвили, вы увидите древнюю крепостную стену и увитые плющом дома с очаровательными балконами. А также кукольный театр имени Резо Габриадзе, украшенный знаменитой «падающей башней с часами». Интересен проспект и многочисленными скульптурами, посвященными актерам, праздникам и различным профессиям. В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о Грузии и ее харизматичной столице.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Стоимость указана за трансфер из аэропорта с экскурсией. Также я могу организовать: просто трансфер — 50 евро, трансфер из аэропорта и обратно с экскурсией (для транзитных пассажиров) — 100 евро

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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