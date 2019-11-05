Трансфер из столицы Грузии в аэропорт и путешествие по самой живописной дороге страны
Нам встретятся старинные храмы, горный водопад и двухцветная река.
Вы полюбуетесь панорамами Казбека и синевой Живанвальского водохранилища, услышите историю крепости Ананури и отыщете сюжеты народных сказок у Арки дружбы народов.
За насыщенными впечатлениями время в пути пролетит незаметно!
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Что вас ожидает
Водные красоты
Я встречу вас в отеле, помогу с багажом, и после мы сразу отправимся в сторону границы. Вас ждут фантастические пейзажи Живанвальского водохранилища: это визитная карточка Грузии. Следующая остановка — древняя крепость Ананури: я расскажу о её военном прошлом и проведу на одну из башен. Мы проедем вдоль берега Черной и Белой Арагви и окажемся там, где две реки — две сестры — текут бок о бок, не смешивая воды. На обед предлагаю остановиться в лучшей хинкальной региона. Хозяйка с любовью приготовит домашние хинкали и национальный пирог — еще долго вам будет вспоминаться их непревзойденный вкус.
Панорамы у дружественного монумента
Мы минуем знаменитый Крестовый перевал, полюбуемся живописным ландшафтом и окажемся у Арки дружбы народов. Здесь вы можете полетать над ущельем на парапланах с инструкторами-профессионалами или сделать многочисленные фотографии горных массивов, которые открываются с балконов арки. Спускаясь с перевала, посмотрим минеральные источники: стекая с гор, они образуют «природные монументы» минеральных отложений. А еще увидим каменные головы долины Сно — на фоне живописного Казбека собрались выдающиеся люди в истории Грузии.
По ущелью к водопаду
После направимся к церкви Святой Троицы в Гергети, возвышающейся на холме. Как магнит она притягивает своей красотой, ведь отсюда открывается удивительный вид на долину, ущелье и величественный Казбек! По Дарьяльскому ущелью мы поднимемся к огромному водопаду Гвелети, чтобы полюбоваться мощью стихии. А затем проедем к одноименному монастырю: я расскажу легенду о его строительстве и покажу красивейший монастырь 6-го века. Завершится наше приключение в аэропорту: полные впечатлений, вы не заметите, как пройдет перелет.
Пунктом назначения может стать любой аэропорт городов Владикавказ, Нальчик и Минеральные воды (обговаривается индивидуально). Поездку можно провести и без посещения достопримечательностей и экскурсионного содержания, чтобы поскорее добраться к месту назначения и уменьшить стоимость (на 15 евро). Укажите в письме время прилета-вылета, и я подберу для вас максимально удобный вариант пересечения границы и проведения экскурсии.
Организационные детали
- Для пересечения границы потребуется действующий загранпаспорт.
- В стоимость экскурсии входит:
— Трансфер из отеля до аэропорта
— Сопровождение гида на всем маршруте
— Обед в хинкальной (хинкали, выпечка, закуски, напитки)
— Вода и wi-fi на маршруте
— Подъем к водопаду и на троицу Гергети
- Отдельно оплачивается дополнительное питание, личные расходы, а также полет на парапланах (30-40 минут полета — 100$).
- Маршрут доступен как из Тбилиси, так и в обратном направлении. Поездку также можно заказать без пересечения границы (как экскурсию из Тбилиси — не как трансфер).
- Чтобы добраться до водопада Герети, нам придется совершить небольшую прогулку (10-15 минут). При дожде и непогоде проход на водопад только в спортивной обуви. Всем участникам будут выданы плащи. Или же по желанию посещение водопада можно заменить на другие достопримечательности.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию
Сказочный вечер - в палатке у стен древнего монастыря на высоте свыше трёх тысяч метров.
Фантастическое утро - вершина Казбека в лучах восходящего солнца.
Спасибо, Катя! Спасибо, Грузия! Мы обязательно к вам вернёмся!