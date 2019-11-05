Что вас ожидает

Водные красоты

Я встречу вас в отеле, помогу с багажом, и после мы сразу отправимся в сторону границы. Вас ждут фантастические пейзажи Живанвальского водохранилища: это визитная карточка Грузии. Следующая остановка — древняя крепость Ананури: я расскажу о её военном прошлом и проведу на одну из башен. Мы проедем вдоль берега Черной и Белой Арагви и окажемся там, где две реки — две сестры — текут бок о бок, не смешивая воды. На обед предлагаю остановиться в лучшей хинкальной региона. Хозяйка с любовью приготовит домашние хинкали и национальный пирог — еще долго вам будет вспоминаться их непревзойденный вкус.

Панорамы у дружественного монумента

Мы минуем знаменитый Крестовый перевал, полюбуемся живописным ландшафтом и окажемся у Арки дружбы народов. Здесь вы можете полетать над ущельем на парапланах с инструкторами-профессионалами или сделать многочисленные фотографии горных массивов, которые открываются с балконов арки. Спускаясь с перевала, посмотрим минеральные источники: стекая с гор, они образуют «природные монументы» минеральных отложений. А еще увидим каменные головы долины Сно — на фоне живописного Казбека собрались выдающиеся люди в истории Грузии.

По ущелью к водопаду

После направимся к церкви Святой Троицы в Гергети, возвышающейся на холме. Как магнит она притягивает своей красотой, ведь отсюда открывается удивительный вид на долину, ущелье и величественный Казбек! По Дарьяльскому ущелью мы поднимемся к огромному водопаду Гвелети, чтобы полюбоваться мощью стихии. А затем проедем к одноименному монастырю: я расскажу легенду о его строительстве и покажу красивейший монастырь 6-го века. Завершится наше приключение в аэропорту: полные впечатлений, вы не заметите, как пройдет перелет.

Пунктом назначения может стать любой аэропорт городов Владикавказ, Нальчик и Минеральные воды (обговаривается индивидуально). Поездку можно провести и без посещения достопримечательностей и экскурсионного содержания, чтобы поскорее добраться к месту назначения и уменьшить стоимость (на 15 евро). Укажите в письме время прилета-вылета, и я подберу для вас максимально удобный вариант пересечения границы и проведения экскурсии.