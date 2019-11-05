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Трансфер из столицы Грузии в аэропорт и путешествие по самой живописной дороге страны

Екатерина
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Екатерина – представитель гидов
Обычной дорогой иди необычно: стандартный трансфер превратится в целое приключение.

Нам встретятся старинные храмы, горный водопад и двухцветная река.

Вы полюбуетесь панорамами Казбека и синевой Живанвальского водохранилища, услышите историю крепости Ананури и отыщете сюжеты народных сказок у Арки дружбы народов.

За насыщенными впечатлениями время в пути пролетит незаметно!
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Тбилиси — Владикавказ: в путь по Военно-Грузинской дороге
Тбилиси — Владикавказ: в путь по Военно-Грузинской дороге

Что вас ожидает

Водные красоты
Я встречу вас в отеле, помогу с багажом, и после мы сразу отправимся в сторону границы. Вас ждут фантастические пейзажи Живанвальского водохранилища: это визитная карточка Грузии. Следующая остановка — древняя крепость Ананури: я расскажу о её военном прошлом и проведу на одну из башен. Мы проедем вдоль берега Черной и Белой Арагви и окажемся там, где две реки — две сестры — текут бок о бок, не смешивая воды. На обед предлагаю остановиться в лучшей хинкальной региона. Хозяйка с любовью приготовит домашние хинкали и национальный пирог — еще долго вам будет вспоминаться их непревзойденный вкус.

Панорамы у дружественного монумента
Мы минуем знаменитый Крестовый перевал, полюбуемся живописным ландшафтом и окажемся у Арки дружбы народов. Здесь вы можете полетать над ущельем на парапланах с инструкторами-профессионалами или сделать многочисленные фотографии горных массивов, которые открываются с балконов арки. Спускаясь с перевала, посмотрим минеральные источники: стекая с гор, они образуют «природные монументы» минеральных отложений. А еще увидим каменные головы долины Сно — на фоне живописного Казбека собрались выдающиеся люди в истории Грузии.

По ущелью к водопаду
После направимся к церкви Святой Троицы в Гергети, возвышающейся на холме. Как магнит она притягивает своей красотой, ведь отсюда открывается удивительный вид на долину, ущелье и величественный Казбек! По Дарьяльскому ущелью мы поднимемся к огромному водопаду Гвелети, чтобы полюбоваться мощью стихии. А затем проедем к одноименному монастырю: я расскажу легенду о его строительстве и покажу красивейший монастырь 6-го века. Завершится наше приключение в аэропорту: полные впечатлений, вы не заметите, как пройдет перелет.

Пунктом назначения может стать любой аэропорт городов Владикавказ, Нальчик и Минеральные воды (обговаривается индивидуально). Поездку можно провести и без посещения достопримечательностей и экскурсионного содержания, чтобы поскорее добраться к месту назначения и уменьшить стоимость (на 15 евро). Укажите в письме время прилета-вылета, и я подберу для вас максимально удобный вариант пересечения границы и проведения экскурсии.

Организационные детали

  • Для пересечения границы потребуется действующий загранпаспорт.
  • В стоимость экскурсии входит:
    — Трансфер из отеля до аэропорта
    — Сопровождение гида на всем маршруте
    — Обед в хинкальной (хинкали, выпечка, закуски, напитки)
    — Вода и wi-fi на маршруте
    — Подъем к водопаду и на троицу Гергети
  • Отдельно оплачивается дополнительное питание, личные расходы, а также полет на парапланах (30-40 минут полета — 100$).
  • Маршрут доступен как из Тбилиси, так и в обратном направлении. Поездку также можно заказать без пересечения границы (как экскурсию из Тбилиси — не как трансфер).
  • Чтобы добраться до водопада Герети, нам придется совершить небольшую прогулку (10-15 минут). При дожде и непогоде проход на водопад только в спортивной обуви. Всем участникам будут выданы плащи. Или же по желанию посещение водопада можно заменить на другие достопримечательности.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Тбилиси — Владикавказ: в путь по Военно-Грузинской дороге
Тбилиси — Владикавказ: в путь по Военно-Грузинской дороге
Тбилиси — Владикавказ: в путь по Военно-Грузинской дороге
Тбилиси — Владикавказ: в путь по Военно-Грузинской дороге
Тбилиси — Владикавказ: в путь по Военно-Грузинской дороге
Тбилиси — Владикавказ: в путь по Военно-Грузинской дороге
Тбилиси — Владикавказ: в путь по Военно-Грузинской дороге
Тбилиси — Владикавказ: в путь по Военно-Грузинской дороге
Тбилиси — Владикавказ: в путь по Военно-Грузинской дороге
Тбилиси — Владикавказ: в путь по Военно-Грузинской дороге
Тбилиси — Владикавказ: в путь по Военно-Грузинской дороге
Тбилиси — Владикавказ: в путь по Военно-Грузинской дороге
Тбилиси — Владикавказ: в путь по Военно-Грузинской дороге
Тбилиси — Владикавказ: в путь по Военно-Грузинской дороге
Тбилиси — Владикавказ: в путь по Военно-Грузинской дороге
Тбилиси — Владикавказ: в путь по Военно-Грузинской дороге
Тбилиси — Владикавказ: в путь по Военно-Грузинской дороге
Тбилиси — Владикавказ: в путь по Военно-Грузинской дороге
Тбилиси — Владикавказ: в путь по Военно-Грузинской дороге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина, я открытый, жизнерадостный и активный человек. Организую путешествия и работаю с командой единомышленников. Мы влюблены в Грузию с первого дня знакомства и делимся этой любовью с окружающими. В Грузии гостей встречают широко и с добротой, и мы хотим передать это каждому гостю страны. И я уверена, что гостеприимная Грузия никогда не покинет ваши сердца!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 ноября 2019
Спасибо Екатерине за путешествие по Военно-Грузинской дороге! По пути заехали в милый домашний ресторанчик в Пасанаури и позавтракали хинкали с вином). Катя показала нам все достопримечательности, которые можно было посмотреть в это время года! Природа просто потрясает своей красотой! На границе была большая пробка и мы рисковали не успеть в аэропорт! Катя сделала все, чтоб мы успели! И мы успели! Обязательно буду рекомендовать Екатерину своим друзьям!
1 ноября 2019
Замечательный гид Катя, интересный рассказчик, приятная девушка. Отлично водит машину. Очень комфортная и аккуратная езда. Сразу располагает к себе, такое впечатление, что ты в поездке с лучшим другом. Рекомендую выбирать именно этого гида.
27 сентября 2019
Огромное спасибо Роману, Юлии и Екатерине за этот день! Такое количество эмоций вся наша группа не испытывала давно! Этот день, проведенный с вами, навсегда останется с нами! Не хотелось с вами расставаться – обязательно приедем еще!!! Спасибо тебе, Грузия, за твое гостеприимство и за твой народ!!!
24 августа 2019
Незабываемый день - мы посмотрели абсолютно все явные и тайные «точки притяжения» военно-грузинской дороги и пообедали в очень «правильном» месте.
Сказочный вечер - в палатке у стен древнего монастыря на высоте свыше трёх тысяч метров.
Фантастическое утро - вершина Казбека в лучах восходящего солнца.
Спасибо, Катя! Спасибо, Грузия! Мы обязательно к вам вернёмся!

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