Клуб Ч. проводит ещё 2 экскурсии

Трансфер: Аэропорт – Тбилиси
Место завершения
🏁 Тбилиси
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- Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Клуб Ч.
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