2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Попробовать знаменитые грузинские напитки и открыть секреты их производства

Олеся
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Олеся – ваш гид
Приглашаю вас отправиться в винный тур! В самом сердце Старого города вы посетите несколько погребов, где насладитесь винами со всех уголков Грузии.

Вкусовые открытия я дополню интересными рассказами: вы услышите об истории напитка, соперничестве в виноделии между странами и традициях гостеприимства в Сакартвело.
€24
12 за человека
скидка50%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Встреча около улицы Николоза Бараташвили
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Тур по винным погребам Тбилиси
Тур по винным погребам Тбилиси

Что вас ожидает

Винные дегустации в сердце Тбилиси
Лучшие винные погребы города войдут в наш маршрут. Вы попробуете не меньше четырёх видов напитка. Красное или белое, терпкое или ягодное — вы выберете свой вид вина и насладитесь его ароматом и вкусом. А в конце экскурсии мы заглянем в аутентичный грузинский ресторан, где вы сможете не только продегустировать алкоголь, но и угоститься знаменитыми блюдами местной кухни.

История, технологии, секреты: всё о грузинском виноделии
Вы не только попробуете напиток-символ Грузии, но и узнаете о его видах и происхождении. Разберётесь в местных технологиях изготовления вина и терминах: сацнахели, оршимо и квеври. Я расскажу об обычаях грузинского винопития и традициях гостеприимства: с чём местные пьют вино, как встречают гостей и какие праздники отмечают большими застольями. Когда придумали вино в Грузии и остальных странах мира, в чём различие между классическим и грузинским напитком и как связаны вино и ЮНЕСКО — вас ждут самые занимательные факты.

Организационные детали

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  • Дегустации входят в стоимость экскурсии (обратите внимание: в дегустации включено только вино).
  • Ужин в аутентичном ресторане оплачивается отдельно: средний чек — 10 евро с человека.
  • Не рекомендую приходить на эту прогулку натощак.
Тур по винным погребам Тбилиси
Тур по винным погребам Тбилиси
Тур по винным погребам Тбилиси
Тур по винным погребам Тбилиси
Тур по винным погребам Тбилиси
Тур по винным погребам Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура около улицы Николоза Бараташвили.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Олеся
Олеся
Я не только дипломированный гид, но ещё и коренная жительница этого прекрасного, солнечного и гостеприимного города Тбилиси. Уже несколько столетий моя семья живёт в Грузии. Все мои предки приехали сюда не по своей воле, а потом никто так и не смог покинуть этот город. Грузия покоряет, заставляет любить себя невероятной любовью. И я хочу поделиться с вами своей страной, своим любимым городом Тбилиси.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Экскурсия начиналась в 18-45. И мы увидели очень красивый вечерний город. Экскурсия была содержательная и не касалась исключительно винных погребов и вина. Хотя, не без этого. Экскурсовод - Олеся, очень умело и интересно сумела объединить историю грузинского народа и Грузии, интересные факты о Тбилиси и жизни его горожан в разное время. Винные погреба - это мир истории, архитектуры и виноделия. Вообщем, экскурсия была очень содержательная, а вино прекрасным. Рекомендуем всем.
10 января 2020
Олеся, я до сих пор не знаю, какие слова подобрать, чтобы описать свои эмоции!

Большое спасибо тебе за твой тур по традициям и истории Грузии! Именно тур, а не экскурсию)). «Экскурсия» слишком не масштабно в сравнении с тем, что ты даешь своим экскурсантам!))

Помимо дегустаций с тостами и историями о технологиях приготовления вина, нас ждали рассказы о Грузии, коренных жителях и знаковых местах.
Я бы сказал, это все таки была экскурсия с перерывами на дегустации в винных погребах, а не наоборот))

Эта экскурсия была в разы круче и ярче чем экскурсия, которую мы брали, как специализированную экскурсию по городу!

А в заключении нас ждал вкусный ужин в ресторанчике, который оказался самым вкусным из всех в которых мы были за все наше путешествие!

Еще раз огромное спасибо, надеюсь мы еще увидимся в следующие наши приезды!

Процветания тебе!))

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