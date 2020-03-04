2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Винные дегустации в сердце Тбилиси

Лучшие винные погребы города войдут в наш маршрут. Вы попробуете не меньше четырёх видов напитка. Красное или белое, терпкое или ягодное — вы выберете свой вид вина и насладитесь его ароматом и вкусом. А в конце экскурсии мы заглянем в аутентичный грузинский ресторан, где вы сможете не только продегустировать алкоголь, но и угоститься знаменитыми блюдами местной кухни.

История, технологии, секреты: всё о грузинском виноделии

Вы не только попробуете напиток-символ Грузии, но и узнаете о его видах и происхождении. Разберётесь в местных технологиях изготовления вина и терминах: сацнахели, оршимо и квеври. Я расскажу об обычаях грузинского винопития и традициях гостеприимства: с чём местные пьют вино, как встречают гостей и какие праздники отмечают большими застольями. Когда придумали вино в Грузии и остальных странах мира, в чём различие между классическим и грузинским напитком и как связаны вино и ЮНЕСКО — вас ждут самые занимательные факты.