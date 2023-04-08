В горы за новыми эмоциями

Описание
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В горы за новыми эмоциями
В горы за новыми эмоциями
В горы за новыми эмоциями
В горы за новыми эмоциями
В горы за новыми эмоциями
В горы за новыми эмоциями
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Мы увидим знаменитую крепость Ананури
  • Удивительной красоты Жинвальское Водохранилище
  • А также тандем черной и белой Арагви! Горнолыжный курорт Гудаури!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Индивидуальный тур в северную часть Грузии, даст вам возможность отдохнуть от повседневной суеты и насладиться отчасти активным времяпровождением с друзьями и семьей!
По военно-грузинской дороге, посещая уникальные достопримечательности мы поедем в Гудаури, знаменитый горнолыжный курорт, который находится на высоких склонах Кавказа!
Мы увидим знаменитую крепость Ананури, удивительной красоты Жинвальское Водохранилище, а также тандем черной и белой Арагви!
Прибыв в Гудаури у нас будет целый день на развлечения, начиная с катания на санках, заканчивая лыжами и снегоходами! Все будет организовано на ваше усмотрение!

В соответствии с календарем

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги тур-проводника
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты на разные развлечения, снегоходы, лыжи и т. п.
  • Обед(при желании) оплачивается индивидуально!
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Коте Апхази №44
Завершение: Коте Апхази 44
Когда и сколько длится?
Когда: В соответствии с календарем
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Тур индивидуальный
  • Лишь для вас и ваших друзей! Готовьтесь к удивительному путешествию!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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