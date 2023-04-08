Ближайшие даты:
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
12
апр
апр
13
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Мы увидим знаменитую крепость Ананури
- Удивительной красоты Жинвальское Водохранилище
- А также тандем черной и белой Арагви! Горнолыжный курорт Гудаури!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Индивидуальный тур в северную часть Грузии, даст вам возможность отдохнуть от повседневной суеты и насладиться отчасти активным времяпровождением с друзьями и семьей!
По военно-грузинской дороге, посещая уникальные достопримечательности мы поедем в Гудаури, знаменитый горнолыжный курорт, который находится на высоких склонах Кавказа!
Мы увидим знаменитую крепость Ананури, удивительной красоты Жинвальское Водохранилище, а также тандем черной и белой Арагви!
Прибыв в Гудаури у нас будет целый день на развлечения, начиная с катания на санках, заканчивая лыжами и снегоходами! Все будет организовано на ваше усмотрение!
В соответствии с календарем
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги тур-проводника
- Транспорт
- Что не входит
- Билеты на разные развлечения, снегоходы, лыжи и т. п.
- Обед(при желании) оплачивается индивидуально!
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ул. Коте Апхази №44Завершение: Коте Апхази 44
- Когда и сколько длится?
- Когда: В соответствии с календаремЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Тур индивидуальный
- Лишь для вас и ваших друзей! Готовьтесь к удивительному путешествию!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси
Индивидуальные
Пешеходные
На автобусе
История и архитектура
Необычные
Летние
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
На весь день
Гори
Похожие туры из Тбилиси
Индивидуальная
Иосеб
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Отправиться на встречу с горными ущельями и величественными вершинами Военно-Грузинской дороги
Завтра
9 апр
20 апр
21 апр
€175 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Kostya
Гори и Уплисцихе. История в камнях
Культура, вера и самобытность Грузии в уникальных памяниках архитектуры - автомобильный тур
Сегодня
13 апр
14 апр
16 апр
от €138 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Эдуард
Путешествие в Рачу: горы, церкви и Хванчкара
Провести день среди горных вершин, озер и лугов «грузинской Швейцарии» и оценить легендарно вино
от вашего места проживания
Завтра
9 апр
10 апр
11 апр
от €240 за всё до 2 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии