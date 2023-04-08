Индивидуальный тур в северную часть Грузии, даст вам возможность отдохнуть от повседневной суеты и насладиться отчасти активным времяпровождением с друзьями и семьей!

По военно-грузинской дороге, посещая уникальные достопримечательности мы поедем в Гудаури, знаменитый горнолыжный курорт, который находится на высоких склонах Кавказа!

Мы увидим знаменитую крепость Ананури, удивительной красоты Жинвальское Водохранилище, а также тандем черной и белой Арагви!

Прибыв в Гудаури у нас будет целый день на развлечения, начиная с катания на санках, заканчивая лыжами и снегоходами! Все будет организовано на ваше усмотрение!