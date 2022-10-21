Приглашаю отправится в путешествие на поиски следов триалетской бронзовой культуры, возраст которой составляет около 4000 лет. Я покажу вам невероятные мегалитические сооружения и мы представим, какой была жизнь много-много лет назад. Увидим древние каньоны и молодые церкви. Насладимся альпийскими видами. И захватим с собой бутылочку монастырского вина на память.

Описание

Что вас ожидает

Путешествие во времени

В 1936 году советский археолог Б. Куфтин обнаружил следы триалетской бронзовой культуры, возраст которой составляет около 4000 лет. На этих местах ученые нашли курганные захоронения вождей, ювелирные изделия и даже большой погребальный зал с колесницей. Все сокровища отправились в Тбилисский музей, но ведь сами мегалиты остались. Давайте совершим однодневное приключение по древним местам и представим, какой была жизнь много тысяч лет назад.

Гора Шавнабада. По преданию, когда-то здесь добывали обсидиан. До наших дней сохранилась лишь небольшая часть мегалитический сооружений: мы отыщем входной забор и кусочек стены. В 4 веке началась христианизация Грузии и на месте была воздвигнута церковь. Я расскажу вам легенду о таинственном человеке в черной бурке, в честь которого могли назвать гору и монастырь. Мы полюбуемся прекрасными видами на равнину и озеро Кумиси. И по желанию, возьмем с собой по бутылочке монастырского вина Шавнабада на память о месте.

Село Теджиси. На территории церкви святого Константина сохранилась мегалитическая изгородь, менгир высотой 3 метра и древний кромлех (круг из больших камней), который обычно указывает на могильник знатного человека. В 1,5 километрах от этого места находится церковь святого Георгия, построенная из руин мегалитических строений. По желанию, мы дойдем туда пешком и по пути насладимся тихой красотой местной природы.

Село Авранло. Здесь полюбуемся мегалитической трехъярусной крепостью, расположенной прямо на каньоне, и запечатлим на память вид на реку внизу.

Село Озни. Пройдем километр по горам, а наградой нам станут хорошо сохранившиеся старинные руины. Здесь же открывается великолепный вид на альпийские низменности. Можно сделать остановку и глубоко вдохнуть — какая красота!

Дашбашский каньон. Глубина той части каньона, на которой мы окажемся, составляет 200 метров. Сверху проложен стеклянный мост, на который можно подняться самым бесстрашным. По желанию мы спустимся вниз, чтобы полюбоваться бегущей рекой и скальным водопадом.

Организационные детали