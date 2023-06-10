Погулять у озера Узунгёль и увидеть одно из самых древних и труднодоступных культовых сооружений мир
Это короткий, но очень насыщенный тур для тех, кто любит шоппинг и приключения.
Вы увидите легендарный монастырь Панагия Сумела, погуляете по уютному Трабзону и заглянете в музей на площади Meydan — бывший храм Айя-Софии.
А во второй день вас ждет шоппинг — поедем в торговый центр «Форум» с акциями и распродажами и сделаем выгодные покупки.
Вы увидите легендарный монастырь Панагия Сумела, погуляете по уютному Трабзону и заглянете в музей на площади Meydan — бывший храм Айя-Софии.
А во второй день вас ждет шоппинг — поедем в торговый центр «Форум» с акциями и распродажами и сделаем выгодные покупки.
Ближайшие даты:
10
июн
июн
13
июн
июн
17
июн
июн
20
июн
июн
1
июл
июл
8
июл
июл
12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Грузия, Тбилиси, Дом Юстиции, 9:30
Грузия, Тбилиси, Дом Юстиции, 19-20 вечера
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Грузия, Тбилиси, Дом Юстиции, 9:30Завершение: Грузия, Тбилиси, Дом Юстиции, 19-20 вечера
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Тбилиси
Гамарджоба, друзья! Давайте знакомиться! Мы - межнациональная команда, которая более 5 лет живет и работает в прекрасной Грузии. Мы путешествовали по всему миру, жили и работали в разных странах и посетили самые удивительные места, о которых хотим рассказать вам! И теперь мы хотим поделиться с вами нашими невероятными приключениями и предложить вам погрузиться в мир путешествий вместе с нами. Мы запускаем авторские туры по Грузии, которые основаны на нашем личном опыте и впечатлениях 🙂
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