В Турцию из Грузии: приключения в Трабзоне

Погулять у озера Узунгёль и увидеть одно из самых древних и труднодоступных культовых сооружений мир

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Это короткий, но очень насыщенный тур для тех, кто любит шоппинг и приключения.

Вы увидите легендарный монастырь Панагия Сумела, погуляете по уютному Трабзону и заглянете в музей на площади Meydan — бывший храм Айя-Софии.

А во второй день вас ждет шоппинг — поедем в торговый центр «Форум» с акциями и распродажами и сделаем выгодные покупки.
В Турцию из Грузии: приключения в Трабзоне
В Турцию из Грузии: приключения в Трабзоне
В Турцию из Грузии: приключения в Трабзоне
В Турцию из Грузии: приключения в Трабзоне
В Турцию из Грузии: приключения в Трабзоне
В Турцию из Грузии: приключения в Трабзоне
В Турцию из Грузии: приключения в Трабзоне
Ближайшие даты:
10
июн
13
июн
17
июн
20
июн
1
июл
8
июл
12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Грузия, Тбилиси, Дом Юстиции, 9:30

Грузия, Тбилиси, Дом Юстиции, 19-20 вечера

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Грузия, Тбилиси, Дом Юстиции, 9:30
Завершение: Грузия, Тбилиси, Дом Юстиции, 19-20 вечера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Летние
Многодневные туры
Природа и пейзажи

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