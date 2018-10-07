20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

По Грузии нужно обязательно путешествовать, чтобы увидеть места невероятной красоты. Я предлагаю съездить из Тбилиси в Вардзию — посмотреть на пещерный монастырский комплекс XII-XIII веков.

Это индивидуальная экскурсияВы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей

На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы. Очень интересное зрелище!

Программа

По маршруту будем проезжать город, известный минеральной водой «Боржоми». Подойдем прямо к лечебному источнику. Дальше будем проезжать Ахалцихе и крепость «Рабат». История основания крепости уходит своими корнями в 1578 год, когда город Ахалцихе был взят османскими войсками.

Вы узнаете много интересного о городах, которые встретим по пути, важные эпизоды грузинской истории, предание о том, почему Вардзия так называется, какую роль она играла в государственных интересах.

Если проголодаетесь, по дороге остановимся перекусить в уютном ресторанчике.