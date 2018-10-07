20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы. Очень интересное зрелище!
Программа
По маршруту будем проезжать город, известный минеральной водой «Боржоми». Подойдем прямо к лечебному источнику. Дальше будем проезжать Ахалцихе и крепость «Рабат». История основания крепости уходит своими корнями в 1578 год, когда город Ахалцихе был взят османскими войсками.
Вы узнаете много интересного о городах, которые встретим по пути, важные эпизоды грузинской истории, предание о том, почему Вардзия так называется, какую роль она играла в государственных интересах.
Если проголодаетесь, по дороге остановимся перекусить в уютном ресторанчике.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мы команда друзей, Котэ и Гия, занимающихся организацией туров по Грузии. Опыт работы 4 года. За все это время были и подъемы, и падения, но всегда наши туристы были довольны и приятно удивлены красотой нашей страны.
Поверьте, что бы влюбиться в страну, вам должен попасться гидом человек, который искренне любит свою страну. От этого зависит главное - итог тура.
Наша семья из трёх человек ( 60 , 64, 37 лет) , мы жители Санкт-Петербурга, и хотели бы поделиться впечатлениями от экскурсии с гидом Коте. Экскурсия организована прекрасно- рассказы Коте живые и информативные; план поездки построен так, что мы не почувствовали ни усталости, ни утомления,. Коте- прекрасный рассказчик, и мы оценили его чувство юмора, доброжелательность и заботу!! Содержание экскурсии очень интересно; в пути любовались пейзажами, гид давал нам возможность сделать замечательные снимки, делая небольшие остановки на смотровых площадках. Ресторанчик, в котором гид порекомендовал нам обедать, заслуживает самой высокой оценки- так вкусно готовят не в каждом элитном ресторане, а цены демократичные. Хочется сказать ещё о том, что Коте- прекрасный и аккуратный водитель , что для нас было немаловажным . В общем, поездка нам дала столько чудесных впечатлений, что мы рекомендуем всем нашего дорогого гида-Коте!!
Ирина
27 августа 2018
Мы ездили на экскурсию 21 августа 2018 года. Экскурсия довольно продолжительная, расстояния большие, но благодаря нашему гиду и водителю Константину все было очень интересно. Машина чистая и комфортная. Посещение всех запланированных объектов прошло в таком порядке, что мы успели посмотреть все, что хотели, не толкаясь среди других туристов. Маловато осталось времени на Боржоми, там гуляли уже в темноте, но там вечером тоже очень хорошо. Приехали в Тбилиси уже около 12 ночи. Всю дорогу Коте вел машину очень аккуратно, много рассказывал. Мы очень довольны экскурсией и даже наши маленькие дети не заскучали и отлично провели время.
Никитины
12 июня 2018
Гид хорошо ориентируется в истории региона, поэтому рассказ идёт свободно и легко. Приготовьтесь провести в пути довольно много времени – оно того стоит.
Светлана
24 апреля 2018
Экскурсия 13.04.2018
Вардзия просто потрясает воображение безумием скальных тоннелей, переходов, лестниц и пещер! Крепость Рабат чудесна своей фортификационной эстетикой и доступностью залезть на каждую башню, сделать фото захватывающих дух горных видов из каждой бойницы!
Котэ – отличный гид, обладающий глубокими знаниями истории не только этого региона, но и всей Грузии, которую нежно любит и за судьбу которой искренне болеет. Беседовать с ним всю длинную (но крайне живописную!) дорогу было сплошным удовольствием. Особо отмечу, что Котэ – очень гостеприимный и заботливый гид. С ним вы почувствуете себя не клиентом экскурсионного бюро, а воистину гостем Грузии. Было приятное ощущение, что Котэ - наш давний знакомый, гуляющий вместе с нами по пещерам, фотографирующий нас на скалах, рассказывающий интересные истории за ужином в уютнейшем домашнем ресторанчике у подножия Вардзии, решивший уже на ночной обратной дороге завернуть к источнику Боржоми, чтобы угостить нас легендарной грузинской водичкой.
Оксана
11 апреля 2018
Путешествовали в Вардзию вместе с Георгием. Сначала заезжали в Боржоми,затем посетили крепость Рабат и напоследок провели несколько незабываемых часов в Вардзии. Отличный маршрут,головокружительные пейзажи,море интересной информации! Очень понравилось и осталось чувство приятного послевкусия. Отдельное спасибо за самые теплые впечатления от поездки и общения чуткому,деликатному, интеллигентному и очень внимательному человеку-Георгию. Всем рекомендую!
Кирилл
24 ноября 2017
Добрый день! Посетили Вардзию в компании гида Георгия, хотя экскурсию бронировали по отзывам о гиде Kote. К сожалению, Kote нам не сообщил, что экскурсию будет проводить его коллега. Георгий был и водителем и гидом, приятным в общении молодым человеком. Мы посетили крепость Рабат, где местный экскурсовод нам рассказал историю данного места. После мы направились в Вардзию. Самостоятельно осмотрели этот уникальный город в скале. На обратном пути заехали в Боржоми, пополнили запасы целебной водички из источника, вкусно поужинали и вернулись в Тбилиси. Будущие путешественники по Грузии, экскурсия занимает отнюдь не 8 часов :))), а все 12.
Лариса
9 октября 2017
Ездили на экскурсию в Ахалциху с Коте. Маршрут изменили по нашей просьбе исключив посещение Вардзии. Не смотря на это домой вернулись через12 часов. Поэтому выезжать советуем раньше. На пол пути прямо на трассе находится огромный супермаркет. Очень удачная остановка оправиться, покурить, выпить чашечку кофе и размяться. Я очень переживала за манеру езды нашего экскурсовода, поскольку боюсь быстрой езды, а в горах тем более. О своих страхах говорить не пришлось. Коте очень аккуратно и спокойно водит, никакого риска. Мне не пришлось следить за дорогой вцепившись в сидение. Я расслабилась, фотографировала виды, а они завораживающие, и получала удовольствие. Коте ОЧЕНЬ любит свою страну. Все его рассказы пронизаны этой любовью. Он хорошо знает историю и никакие дополнительные вопросы не сбивают его с толку. Он очень добрый и приятный человек. Общение с ним доставило истинное удовольствие. Крепость Рабат произвела неизгладимое впечатление. 3 часа пролетели как одно мгновение. Такая длинная дорога вполне оправдана, увиденное того стоит, впечатления незабываемые, фотографии просто невероятные, красота неописуемая. На обратном пути остановились покушать в придорожном ресторанчике, посетили парк в Боржоми с источником и водопадом. Горную дорогу успели проехать по светлому, чему я была особенно рада. День проведенный с Коте принес массу удовольствия. Незабываемая экскурсия с замечательным гидом на хорошей машине в красивейший уголок Грузии. Спасибо большое, Коте!
Владимир
7 августа 2017
За неделю пребывания в Грузии воспользовались шестью экскурсиями Трипстера с пятью гидами, поэтому можем сравнивать. Итак об экскурсии. Явочным порядком, без согласования и даже предупреждения был заменен исполнитель. Не называю его гидом, потому что он ни разу не гид. Человек, наверное, хороший, но на этом профессиональные качества заканчиваются. Ничего даже не пытался рассказывать. Можно назвать эту услугу "аренда автомобиля с водителем", если бы не специфическая "грузинская" манера вождения, игнорирование ПДД и незнание маршрута. 8 часов чистого времени экстремальной езды - увлекательный аттракцион, очень яркое впечатление на всю жизнь. По Боржоми погуляли полчаса самостоятельно, в крепости Раббат нам оплатили экскурсию с местным гидом, которая плохо владела русским языком, половину не поняли. Потом по дороге в Вардзию заблудились. В Вардзию приехали около 18-00. Ни гида, ни аудиогида взять не удалось, потому что все закрывается в 19-00. Сказали -"не успеете". Пробежались самостоятельно по горам и домой. Поездка длилась далеко не 8 часов - стартовали в 9-30, вернулись в 22-30, т.е. 13 часов. Места красивые, съездить стоит, но не с этим гидом. Из других отзывов я понял, что такие замены у него происходят регулярно. Думал, что нас пронесет - не пронесло :). Конечно, понятно желание Kote дать землякам возможность подработать, но не понятно почему за мой счет. Расцениваю это как прямой обман. В результате репутация Трипстера тоже пострадала. Ни кому не советую.
Кристина
3 июля 2017
Нашим гидом был Георгий. Это очень доброжелательный, легкий и интересный человек, который за всю дорогу не дал нам ни разу заскучать! Мы узнали много нового как по теме экскурсии, так и множество фактов о современной Грузии, о народах ее населяющих, услышали несколько интересных историй из жизни. С ним очень комфортно, как-будто общаешься с хорошим знакомым.
Дорога была очень длинная, поэтому особенно порадовал комфортный автомобиль.
Экскурсия очень понравилась, мы посетили много красивых мест о которых до этого даже и не слышали! Везде смогли спокойно прогуляться, Георгий нас нигде не торопил, на все ушло целых 14 часов! К концу экскурсии мы были хоть и уставшие, но очень довольные!
Не жалейте времени и денег, экскурсия того стоит!
Дарья
18 июня 2017
По правде говоря, наша экскурсия в Вардзию началась не с позитивной ноты. В день экскурсии мы узнали, что с нами будет не Константин, а Георгий. Нас об этом не предупредили. Да и гида мы выбирали по отзывам, а о Георгии мы не знали ничего. Но уже через полчаса после экскурсии весь негатив улетучился) Гиа оказался очень интересным, умным, душеаным человеком. В истории он плавает, как рыба в воде. Мы путешествовали с ним целый день, до позднего вечера. Все это время он не давал нам скучать, мы общались на абсолютно разные темы, он может ответить на любой вопрос. В конце экскурсии не хотелось расставаться, и мы выходили из машины практически со слезами на глазах. Спасибо Георгию за незабываемые впечатление!
Познакомиться с историческим наследием, посетить винные погреба знатных семей и отведать лучшие вина
Кахетия — историческая родина знаменитого грузинского вина. Расстояние из Тбилиси до Кахетии сто с лишним километров, но это того стоит! Экскурсия займет почти весь день, я расскажу все известные мне легенды этих мест. Мы увидим несколько исторических памятников, примем участие в винной дегустации в Велисцихе и съедим шашлык, поджаренный на виноградной лозе. Если повезет — примем участие в производстве грузинской чачи.
Живописная автомобильная экскурсия в Ананури и Казбеги
Это путешествие для влюбленных в горные ландшафты: вы увидите роскошные панорамы Военно-Грузинской дороги, бирюзовые воды Жинвальского водохранилища, Дарьяльское ущелье, долину Степанцминды и заснеженные вершины горы Казбек. Разбавить впечатления и поддержать силы поможет вкуснейший обед: поверьте, о хинкалях Казбеги ходят легенды!
Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.
Дух грузинских старостей, религиозные памятники и выдающиеся уроженцы города
Приглашаю на пешеходную экскурсию по узким средневековым улочкам старого Тбилиси! В ходе прогулки вы насладитесь духом грузинских старостей, увидите исторические и религиозные памятники и познакомитесь с выдающимися уроженцами города.
Знакомство с историей, наследием и многообразием города на автомобильно-пешеходной экскурсии
Эта экскурсия даст полное представление о истории, наследстве, красоте и разнообразии Тбилиси. На востоке этот город считали западом, на западе — востоком… Важнейший перекресток Великого Шелкового Пути, Тбилиси всегда считался ключом к владению всем Кавказом, сердцем Кавказа и Грузии в частности. Уникальное место, где вы увидите плавное сочетание Европы и Азии, Христианства и Ислама…
Проследить путь Тбилиси сквозь века, прикоснуться к культурному наследию и узнать тбилисцев
Вас ждут 4 насыщенных часа с погружением в прошлое Тбилиси, который, несмотря на многочисленные завоевания, восставал из пепла, вбирая в себя лучшее из разных культур. На прогулке история оживёт в извилистых улочках Старого города, у мощных стен крепости Нарикала, в старейшем районе Серных бань. В именах грузинских правителей, жителей и гостей города, колоритных традициях и обычаях. В результате вы получите полное представление об архитектурном, историческом и культурном наследии Тбилиси и прочувствуете его самобытность.
Очароваться столицей под яркий аккомпанемент из историй, городских баек и стихов
Предлагаю вам обзорную автомобильную экскурсию по Тбилиси, во время которой я познакомлю вас с основными достопримечательностями города, расскажу о значимых событиях и персонажах из его летописи, позабавлю историческими анекдотами и стихами.
Знакомство с богатой архитектурой «кавказского ар-нуво»
Вы посетите парадные знаменитых домов района Сололаки и восхититесь смешением восточного и европейского колорита, удивительной лепниной на фасадах, расписными потолками и стенами, мраморными лестницами, чугунными решетками и воротами. Старинные дома «помнят» голоса Гумилева, Айвазовского, Есенина, Мандельштама, Чайковского и даже Николая II. Я расскажу самые интересные факты о «немых свидетелях истории» и их хозяевах, раскрою фамильные секреты и помогу уловить звуки и запахи прошлого.