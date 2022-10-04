Винный тур в Кахетию

Винный тур в Кахетию
Винный тур в Кахетию
Винный тур в Кахетию
Винный тур в Кахетию
Винный тур в Кахетию
Винный тур в Кахетию
Винный тур в Кахетию
Ближайшие даты:
5
окт
6
окт
7
окт
8
окт
9
окт
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Что вас ожидает 🤩

  • Город Сигнахи
  • Алазанская Долина
  • Монастырь Бодбе
  • Поселение Бадиаури
  • Винный дом - марани
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Незабываемое путешествие в Кахетию! Наслаждайтесь винным туром на протяжении всего дня и не беспокойтесь о вождении автомобиля - оставьте это нам!
При наличии водителя, который отвезет вас из гостиницы в Тбилиси в Сигнаги (Кахетия) и обратно, смело дегустируйте Домашние красные и белые вина, а также, местный ликер "чача".
Параллельно, мы посетим несколько самых прекрасных точек… Подойдёт как для любителей Инстаграма, так и бывалых путешественников, которые стремятся изучить места!
Сигнахи-город любви, окружённый крепостной стеной из 28 башен. Небольшая "Тоскана" посреди Алазанской долины, которая простирается бесконечно, аж до края света!
Вкусно пообедайте в семейном заведении и отведайте свежеиспеченный хлеб и сорты сыров, характерных для этой части Грузии. И не забудьте о десерте чурчхеле - традиционной грузинской сладости в форме свечи, основными ингредиентами которой являются виноградное сусло, грецкие орехи и мука.

Согласно календарю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты
  • Обед
Место начала и завершения?
Улица Ованеса Туманяна №23
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Возьмите с собой хорошее настроение и готовьтесь к красочному путешевствию через Кахетию!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🏛История и архитектура☀️Летние🏡Выездные☀️На весь деньКахетия🗽Популярные местаСигнахи🍤Гастрономические🍷Винные туры

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