Незабываемое путешествие в Кахетию! Наслаждайтесь винным туром на протяжении всего дня и не беспокойтесь о вождении автомобиля - оставьте это нам!

При наличии водителя, который отвезет вас из гостиницы в Тбилиси в Сигнаги (Кахетия) и обратно, смело дегустируйте Домашние красные и белые вина, а также, местный ликер "чача".

Параллельно, мы посетим несколько самых прекрасных точек… Подойдёт как для любителей Инстаграма, так и бывалых путешественников, которые стремятся изучить места!

Сигнахи-город любви, окружённый крепостной стеной из 28 башен. Небольшая "Тоскана" посреди Алазанской долины, которая простирается бесконечно, аж до края света!

Вкусно пообедайте в семейном заведении и отведайте свежеиспеченный хлеб и сорты сыров, характерных для этой части Грузии. И не забудьте о десерте чурчхеле - традиционной грузинской сладости в форме свечи, основными ингредиентами которой являются виноградное сусло, грецкие орехи и мука.