Военно-грузинская дорога - там где Казбек, как грань алмаза снегами вечными сиял

Вам предстоит совершить увлекательное путешествие на север Грузии, к подножию Казбега, по знаменитой Военно-Грузинской

Индивидуальная
Вам предстоит совершить увлекательное путешествие на север Грузии, к подножию Казбега, по знаменитой Военно-Грузинской дороге, проходящей по древнему торговому пути, который вёл из центральных районов Грузии на Северный Кавказ и Россию.

Я познакомлю вас с историей местных древних крепостей и храмов, вы полюбуетесь небесно-голубым озером и попробуете легендарные горские хинкали.
Военно-грузинская дорога - там где Казбек, как грань алмаза снегами вечными сиял
Военно-грузинская дорога - там где Казбек, как грань алмаза снегами вечными сиял
Военно-грузинская дорога - там где Казбек, как грань алмаза снегами вечными сиял
Военно-грузинская дорога - там где Казбек, как грань алмаза снегами вечными сиял
Военно-грузинская дорога - там где Казбек, как грань алмаза снегами вечными сиял
Военно-грузинская дорога - там где Казбек, как грань алмаза снегами вечными сиял

Что вас ожидает 🤩

  • Ананури
  • Пасанаури
  • Жинвали
  • Сиони
  • Казбеги
  • Гергети

Что вас ожидает:

    Незабываемое путешествие по Военно-грузинской дороге
    «Дарьяльская дорога» по лощинам рек Терека и Арагви — общеизвестен с давнего времени. Первые упоминания о дороге приходятся на I век до н. э., когда римский путешественник и историк Страбон, побывав в Иберии (античное название Грузии), написал в своём очерке о том, что этот путь, проложенный по горам, тяжёл и суров, так как идущий по нему, должен взойти на вершины по узеньким тропкам, на которых, не могут разойтись два человека.
    Вы посмотрите прекрасно сохранившуюся крепость Ананури (13–16 в.), родовой замок князей Арагвских, увидите водохранилище Жинвали и живописнейшие ущелья, окружающее небесно-голубое озеро в окружении гор, знаменитый горнолыжный курорт Гудаури и Крестовый перевал. Подниметесь в храм Сиони в одноименном селе, где насладитесь величественными видами ущелья, откуда берет начало знаменитый Терек.
    Финальная точка нашего маршрута — город Казбеги, нынешнее название Степанцминда.
    Здесь вас ждёт непростой подъем к храму Гергетской Троицы. Однако усилия, уверяю вас, будут оправданы потрясающими видами и самой атмосферой древнего храма в Гергети, об истории которого вы также узнаете на экскурсии. Во время поездки мы остановимся пообедать в Казбеги или городке Пасанаури, в уютном и вкусном домашнем ресторанчике, где готовят прекрасные мтиульские (горские) хинкали и не только. Кроме того, вы сможете отведать блюда из форели, выловленной из реки Арагви, протекающей прямо у ресторанчика.

    Важная информация:

    • В связи с тем, что мы едем высоко в горы, возьмите пожалуйста с собой какие-то теплые вещи. Для тура важно, чтобы у вас была удобная обувь, а в летний период, стоит взять головные уборы и бутылочку воды.
    • Возможен полёт на параплане над ущельем Белой Арагви, подъем на специально подготовленном автомобиле к Храму Гергети в Казбеги — 2200 м. Платный подъем к Гергети будет предложен только в том случае, если основная автомобильная дорога с хорошим покрытием будет перекрыта (ремонт, плохие погодные условия) и потребуется брать специально подготовленный внедорожник для преодоления сложной объездной дороги. В случае, если дорога будет открыта, подъем к Гергетской Троице будет бесплатным.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида-водителя
    • Топливо
    Что не входит
    • Питание и напитки по дороге
    • Полёт на параплане над ущельем Белой Арагви (по желанию, ориентировочно 250-300 лари за 30 минут полета с инструктором)
    • Подъём на специально подготовленном автомобиле к Храму Гергети в Казбеги — 2200 м, 20 евро за всю группу за подъем и спуск (по желанию)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: От Вашего места проживания
    Завершение: Ваше место проживания
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    • В связи с тем, что мы едем высоко в горы, возьмите пожалуйста с собой какие-то теплые вещи. Для тура важно, чтобы у вас была удобная обувь, а в летний период, стоит взять головные уборы и бутылочку воды.
    • Возможен полёт на параплане над ущельем Белой Арагви, подъем на специально подготовленном автомобиле к Храму Гергети в Казбеги — 2200 м. Платный подъем к Гергети будет предложен только в том случае, если основная автомобильная дорога с хорошим покрытием будет перекрыта (ремонт, плохие погодные условия) и потребуется брать специально подготовленный внедорожник для преодоления сложной объездной дороги. В случае, если дорога будет открыта, подъем к Гергетской Троице будет бесплатным
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По договоренности с туристом

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