Вас ждет удивительная экскурсия по Тбилиси

Вас ждет удивительная экскурсия по Тбилиси.

Вы посетите древние монастыри и узнаете историю жизни Святой Нино.

Вас познакомят с традиционным кахетинским методом приготовления вина в квеври, который внесён в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

А затем вы сможете попробовать несколько редких кахетинских вин.

А так же насладитесь прогулкой по самой длинной в Европе крепостной стене, с которой открываются потрясающие виды на Алазанскую долину.
Волшебная Кахетия
Волшебная Кахетия
Волшебная Кахетия
Волшебная Кахетия
Волшебная Кахетия

Что вы увидите 🤩

  • Завод вина КТВ
  • Монастырь Ниноцминда
  • Монастырь Бодбе
  • Сигнахи
Древние монастыри и история жизни Святой Нино
Первой остановкой нашего маршрута станет монастырь Ниноцминда, построенный ещё в VIв. Это тихое и уединённое место, в которое очень редко попадают туристические группы. Но у вас будет уникальная возможность наладиться удивительной атмосферой царящей в этом древнем и полуразрушенном храме.
Также вы посетите монастырь Бодбе — где покоится одна из самых почитаемых в Грузии святых — Нино. Здесь вы узнаете о тяжёлом пути, который Нино проделала ещё юности, чтобы попасть в далёкую и удивительную Грузию, а так же о том, как Грузия стала христианской страной.
Традиции виноделия и Кахетинское вино
Представить себе поездку в солнечную Кахетию просто невозможно без посещения винзавода, поэтому, безусловно, вы побываете на одном из них. Там вас познакомят с традиционным кахетинским методом приготовления вина в квеври, который внесён в список нематериального наследия ЮНЕСКО. А затем вы сможете попробовать несколько редких кахетинских вин, в том числе изготовленных по традиционной технологии, и насладиться вкусом грузинского коньяка.
Сигнахи — город добра и любви
Маленький и уютный Сигнахи неспроста получил статус города любви, и, гуляя по его тихим улочкам, вы познакомитесь с легендой о происхождении этого названия. Там же вы узнаете о непростой судьбе знаменитого художника Нико Пиносмани и насладитесь прогулкой по самой длинной в Европе крепостной стене, с которой открываются потрясающие виды на Алазанскую долину.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Билет
$20

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные расходы
  • Питьевая вода
  • Винная дегустация
  • . легкий завтрак
Что не входит
  • Билеты
  • Обед
Место начала и завершения
Площадь Вахтанга Горгасали sing "I Love Tbilisi"
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Каждый день в 9:30

Эдуард
Эдуард
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