«Город любви» Сигнахи, Алазанская долина, древние монастыри и дегустация грузинского вина
Кахетия — сердце и душа Грузии, удивительный край с винодельнями, живописными долинами и старинными церквями. Мы отправимся его исследовать на комфортабельном микроавтобусе в группе до 19 человек.
Вы погуляете по сказочному городу Сигнахи с рыжими черепичными крышами, посетите монастырь Бодбе и, конечно, попробуете несколько сортов местного вина!
Вы погуляете по сказочному городу Сигнахи с рыжими черепичными крышами, посетите монастырь Бодбе и, конечно, попробуете несколько сортов местного вина!
Ближайшие даты:
4
мая
мая
5
мая
мая
6
мая
мая
7
мая
мая
8
мая
мая
9
мая
мая
10
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Село Бадиаури. Вы оцените на вкус деревенский хлеб, сыр, вино, чачу и мёд.
«Город любви» Сигнахи. Самый красивый и романтичный город Кахетии. Вы увидите самую большую в Европе древнюю крепость, заглянете в старинные дома и услышите местные легенды.
Монастырь Бодбе. Мы посетим действующий православный женский монастырь, посвящённый Святой Нино. Насладитесь царящей в нем умиротворяющей атмосферой и узнаете его историю.
Алазанская долина. Сказочная красивая долина, которую мы увидим с разных ракурсов. А еще именно здесь производят популярные сорта вина Саперави, Мукузани и Киндзмараули.
Дегустация грузинских вин. Вы попробуете 5 видов вина, чачу и коньяк.
Перевал Гумбари и монастырь Шуамта. Мы проедем по живописному высокогорному перевалу и сделаем небольшую остановку у древнего монастыря.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Транспорт и дегустации включены в стоимость.
ежедневно в 08:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Горгасали
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:45Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Lia — ваша команда гидов в Тбилиси
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Лия, я живу в Тбилиси. Грузия — замечательная страна, куда хочется возвращаться снова и снова. Моя команда гидов постарается влюбить вас в неё!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси
Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Летние
Религиозные
Выездные
На весь день
Телави
Кахетия
Популярные места
Сигнахи
Винодельни
По Грузии
Алазанская долина
Природа и пейзажи
Винные туры
Монастырь Бодбе
Гастрономические
Водные развлечения
Монастыри, церкви, храмы
Дегустационные туры
На микроавтобусе
Похожие туры из Тбилиси
Индивидуальная
1.5 часа
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
Насладиться знаменитыми винами и закусками из разных регионов Грузии и узнать секреты производства
в районе метро «Руставели»
Завтра
6 мая
7 мая
8 мая
от €50 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Виды Алазанской долины, романтичный Сигнахи, усадьба князей Чавчавадзе и винные дегустации
16 мая
17 мая
18 мая
19 мая
€165 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Кахетия - сокровищница грузинского вина
История грузинского виноделия и культурные памятники региона
Сегодня
Завтра
6 мая
7 мая
155€140 за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании