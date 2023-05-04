Волшебная Кахетия на микроавтобусе

«Город любви» Сигнахи, Алазанская долина, древние монастыри и дегустация грузинского вина

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Кахетия — сердце и душа Грузии, удивительный край с винодельнями, живописными долинами и старинными церквями. Мы отправимся его исследовать на комфортабельном микроавтобусе в группе до 19 человек.

Вы погуляете по сказочному городу Сигнахи с рыжими черепичными крышами, посетите монастырь Бодбе и, конечно, попробуете несколько сортов местного вина!
Волшебная Кахетия на микроавтобусе
Волшебная Кахетия на микроавтобусе
Волшебная Кахетия на микроавтобусе
Волшебная Кахетия на микроавтобусе
Волшебная Кахетия на микроавтобусе
Волшебная Кахетия на микроавтобусе
Волшебная Кахетия на микроавтобусе
Ближайшие даты:
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Село Бадиаури. Вы оцените на вкус деревенский хлеб, сыр, вино, чачу и мёд.
«Город любви» Сигнахи. Самый красивый и романтичный город Кахетии. Вы увидите самую большую в Европе древнюю крепость, заглянете в старинные дома и услышите местные легенды.
Монастырь Бодбе. Мы посетим действующий православный женский монастырь, посвящённый Святой Нино. Насладитесь царящей в нем умиротворяющей атмосферой и узнаете его историю.
Алазанская долина. Сказочная красивая долина, которую мы увидим с разных ракурсов. А еще именно здесь производят популярные сорта вина Саперави, Мукузани и Киндзмараули.
Дегустация грузинских вин. Вы попробуете 5 видов вина, чачу и коньяк.
Перевал Гумбари и монастырь Шуамта. Мы проедем по живописному высокогорному перевалу и сделаем небольшую остановку у древнего монастыря.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Транспорт и дегустации включены в стоимость.

ежедневно в 08:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Горгасали
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Летние
Религиозные
Выездные
На весь день
Телави
Кахетия
Популярные места
Сигнахи
Винодельни
По Грузии
Алазанская долина
Природа и пейзажи
Винные туры
Монастырь Бодбе
Гастрономические
Водные развлечения
Монастыри, церкви, храмы
Дегустационные туры
На микроавтобусе

Похожие туры из Тбилиси

Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
Индивидуальная
1.5 часа
306 отзывов
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
Насладиться знаменитыми винами и закусками из разных регионов Грузии и узнать секреты производства
в районе метро «Руставели»
Завтра
6 мая
7 мая
8 мая
от 50 за всё до 3 чел.
Гамарджоба, Кахетия, винный край
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
160 отзывов
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Виды Алазанской долины, романтичный Сигнахи, усадьба князей Чавчавадзе и винные дегустации
16 мая
17 мая
18 мая
19 мая
165 за всё до 3 чел.
Кахетия - сокровищница грузинского вина
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
94 отзыва
Кахетия - сокровищница грузинского вина
История грузинского виноделия и культурные памятники региона
Сегодня
Завтра
6 мая
7 мая
155140 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Тбилиси
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ