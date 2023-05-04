Что вас ожидает

Село Бадиаури. Вы оцените на вкус деревенский хлеб, сыр, вино, чачу и мёд.

«Город любви» Сигнахи. Самый красивый и романтичный город Кахетии. Вы увидите самую большую в Европе древнюю крепость, заглянете в старинные дома и услышите местные легенды.

Монастырь Бодбе. Мы посетим действующий православный женский монастырь, посвящённый Святой Нино. Насладитесь царящей в нем умиротворяющей атмосферой и узнаете его историю.

Алазанская долина. Сказочная красивая долина, которую мы увидим с разных ракурсов. А еще именно здесь производят популярные сорта вина Саперави, Мукузани и Киндзмараули.

Дегустация грузинских вин. Вы попробуете 5 видов вина, чачу и коньяк.

Перевал Гумбари и монастырь Шуамта. Мы проедем по живописному высокогорному перевалу и сделаем небольшую остановку у древнего монастыря.

Организационные детали