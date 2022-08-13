Что вас ждет

Успейте застать бархатный сезон на побережье Чёрного моря. Хотите красивый загар и в то же время отдых тюленем — это не для Вас? Значит Вам к Нам!

По утрам и вечерам успеем позагорать на пляжах Кобулети, Шекветили, Чакви, Зелёный Мыс и даже на магнитных песках в Уреки. А когда на пляже жарко мы посмотрим:

парк «Грузия в миниатюре»,

музыкальный парк,

Дендрологический парк,

Ботанический сад,

эвкалиптовую рощу.

Для особо активных можем добавить Мтирала, зип лайн и многое другое!

Встречаем в аэропортах Грузии (в Тбтилиси, Кутаиси, Батуми). С радостью помогу Вам с выбором и бронью отелей. Программа на 3 дня, по завершении можем оставить Вас на курорте отдыхать, либо отвезти на Вашу точку назначения (другой город или же любой аэропорт).

Плюс много экскурсионных бонусов по дороге от места отправления до места назначения. Сами объекты будут выбраны нами в зависимости от города нашей встречи.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

комфортабельный транспорт,

услуги гида,

проживание,

входные билеты в парки,

0.5 воды на человека в день,

экскурсионная программа,

один ланч в Бунгало.

Туристы оплачивают самостоятельно: