Индивидуальный тур в Кобулети: Знакомство с побережьем Чёрного моря
Успейте застать бархатный сезон на побережье Чёрного моря.
По утрам и вечерам успеем позагорать на пляжах Кобулети, Шекветили, Чакви, Зелёный Мыс и даже на магнитных песках в Уреки.
Увидим: парк «Грузия в миниатюре», музыкальный парк, Дендрологический парк, Ботанический сад, эвкалиптовую рощу.
По утрам и вечерам успеем позагорать на пляжах Кобулети, Шекветили, Чакви, Зелёный Мыс и даже на магнитных песках в Уреки.
Увидим: парк «Грузия в миниатюре», музыкальный парк, Дендрологический парк, Ботанический сад, эвкалиптовую рощу.
Ближайшие даты:
14
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Парк «Грузия в миниатюре»
- Музыкальный парк
- Дендрологичский парк
- Ботанический сад
- Эвкалиптовую рощу
- Мтирала
- Зип-лайн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Успейте застать бархатный сезон на побережье Чёрного моря. Хотите красивый загар и в то же время отдых тюленем — это не для Вас? Значит Вам к Нам!
По утрам и вечерам успеем позагорать на пляжах Кобулети, Шекветили, Чакви, Зелёный Мыс и даже на магнитных песках в Уреки. А когда на пляже жарко мы посмотрим:
- парк «Грузия в миниатюре»,
- музыкальный парк,
- Дендрологический парк,
- Ботанический сад,
- эвкалиптовую рощу.
Для особо активных можем добавить Мтирала, зип лайн и многое другое!
Встречаем в аэропортах Грузии (в Тбтилиси, Кутаиси, Батуми). С радостью помогу Вам с выбором и бронью отелей. Программа на 3 дня, по завершении можем оставить Вас на курорте отдыхать, либо отвезти на Вашу точку назначения (другой город или же любой аэропорт).
Плюс много экскурсионных бонусов по дороге от места отправления до места назначения. Сами объекты будут выбраны нами в зависимости от города нашей встречи.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- комфортабельный транспорт,
- услуги гида,
- проживание,
- входные билеты в парки,
- 0.5 воды на человека в день,
- экскурсионная программа,
- один ланч в Бунгало.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- питание и напитки,
- личные траты.
Четверг в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт
- Услуги гида
- 0.5 воды на человека в день
- Экскурсионная программа
- Один ланч в Бунгало
- Что не входит
- Проживание
- Питание и напитки
- Входные билеты в парки
- Личные траты
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Четверг в 10:00Экскурсия длится около 3 дней 22 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
13 авг 2022
Доволен отдыхом!!!!!! Спасибо!!!!!
A
Anatol
5 июня 2022
"Самый позитивный и активный коллектив! 5 звезд
"
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