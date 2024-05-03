Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Авторский тур в Тбилиси

Искупаться в серных банях, приготовить хинкали и побывать на грузинском застолье

В этом путешествии вы погрузитесь в атмосферу знаменитого грузинского гостеприимства.

Вам доведётся дегустировать и готовить главные символы кулинарии страны, а также выдержать испытание для крепких духом: настоящее застолье в грузинской семье! И конечно, какая поездка в Грузию без знакомства с наследием: вы доберётесь до Кахетии и Казбека, увидите старый Тбилиси и пещерные города Уплисцихе, войдёте под священные своды древних храмов и полюбуетесь крепостями среди гор.
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Ближайшие даты:
3
мая
6
мая
10
мая
13
мая
17
мая
20
мая
24
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 400
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Можно с детьми любого возраста.

Проживание. Двухместное размещение в гостиницах 3*.

Питание. Завтраки, обеды и ужины.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в страну картвелов

Встреча гостей в аэропорту и заселение в гостиницу. Мы безотлагательно начнём погружаться в грузинский колорит: в первый же день вас ждёт ужин в национальном ресторане!

2 день

Знакомство с Тбилиси

После завтрака — обзорная экскурсия по старому городу. Архитектура Тбилиси очень самобытна: вы увидите местные дома с витиеватыми резными галереями, пройдёте по пёстрым улочкам и узнаете историю столицы.

После обеда мы посетим знаменитые серные бани, которые занимают собой целый квартал: с этим местом также связана легенда об основании города.

Вечером — ужин в грузинском ресторане и отдых.

Знакомство с ТбилисиЗнакомство с ТбилисиЗнакомство с ТбилисиЗнакомство с Тбилиси
3 день

Мцхета, Джвари, Уплисцихе

Утром выезжаем в первую столицу Грузии — город Мцхета. Там побываем в Светицховели — главном кафедральном патриаршем храме страны. Затем поднимемся на гору к монастырю Джвари, объекту наследия Юнеско. От стен монастыря открывается живописный вид на слияние рек Арагви и Куры, о которых с восторгом писал Лермонтов.

После обеда во Мцхете направимся чуть западнее, к пещерному городу языческих монахов — древнему Уплисцихе, пропитанному историями и легендами.

Возвращение в Тбилиси, ужин и отдых.

Мцхета, Джвари, УплисцихеМцхета, Джвари, УплисцихеМцхета, Джвари, УплисцихеМцхета, Джвари, Уплисцихе
4 день

Кахетия - винный край

Сегодня наш путь лежит в восточную часть Грузии, регион Кахетия. Сначала заедем в Бодбийский монастырь. Там посетим храм, связанный с важной для Грузии просветительницей — святой Нино. В монастыре погуляем по ухоженному саду и узнаем историю православной святыни.

Далее проследуем в Сигнахи и погуляем по его узким уютным улочкам. С крепостной стены «города любви» открывается впечатляющий вид на Алазанскую долину. После запланирована дегустация местных вин и обед по-кахетински.

Кахетия - винный крайКахетия - винный крайКахетия - винный крайКахетия - винный край
5 день

Суровый Кавказ: крепости и уединённые монастыри

После завтрака выезжаем на Жинвальское водохранилище. На берегу расположена живописная крепость Ананури, долгое время служившая северным оборонным форпостом. Затем остановимся у слияния двух рек — Чёрной и Белой Арагви, о происхождении цветов которых есть красивая и печальная легенда.

Далее наш путь лежит высоко в горы: мы поднимемся по Военно-Грузинской дороге к Арке дружбы народов, с которой открывается захватывающий вид на окрестные скалы. После отправимся в посёлок Степанцминда у подножья Казбека: посетим суровый Гергетский монастырь, расположенный в горах над поселением.

Суровый Кавказ: крепости и уединённые монастыриСуровый Кавказ: крепости и уединённые монастыриСуровый Кавказ: крепости и уединённые монастыриСуровый Кавказ: крепости и уединённые монастыриСуровый Кавказ: крепости и уединённые монастыри
6 день

Застолье

Утром запланировано свободное время, а позже вас ждут проводы по-грузински. В программе — традиционное застолье с тамадой, тосты, грузинский хор и мастер-классы по приготовлению хинкали, хачапури и чурчхелы! Вы будете дегустировать вина, танцевать под национальную музыку и почувствуете на себе тепло и удивительное гостеприимство грузинской семьи.

ЗастольеЗастольеЗастольеЗастолье
7 день

Прощание

Пришло время прощаться с душевной Грузией — сегодня мы отвезём вас в аэропорт и скажем «до новых встреч!»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание в отеле 3
  • Услуги гида
  • Завтраки, обеды и ужины
  • Тбилисские серные бани
  • Мастер-классы
  • Дегустация вин
  • Застолье
  • Билеты на достопримечательности
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Cтоимость тура для двоих составит 1900 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, день
Завершение: Аэропорт Тбилиси, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеГорыПрирода и пейзажиАктивный отдыхОбзорныеМцхетаВыездныеКахетияПопулярные местаУплисцихеВсе турыАрка дружбыСтепанцминда7-дневные турыПерезагрузкаВинные турыСерные бани

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