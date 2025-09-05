читать дальше

места. Одним словом КТО БЫЛ В ГРУЗИИ И НЕ БЫЛ И НЕ ВИДЕЛ ПРИРОДУ ГОРЫ ТО НЕ БЫЛ В ГРУЗИИ. БОЬШОЕ СПАСИБО ТЕБЕ КОБИ за то что ты провел дружеское интересное путешествие которое ты провел с большой любовью к с всей профессией. ОТДЕЛЬНО И БОЛЬШИМИ БУКВАМИ ХОЧУ ОТМЕТИТЬ НАШЕГО ВОДИТЕЛЯ ГОЧИ. Я НАПИШУ ОЧЕНЬ КОРОТКО. ВОДИТЕЛЬ ОТ БОГА. СПАСИБО БОЛЬШОЕ ТЕБЕ ГОЧА ЗА ТВОЙ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ТРУД. ПРИВЕТ ВСЕ С ИЗРАИЛЯ. С УВАЖЕНИЕ ГРИГОРИЙ И ТАНЯ. ДО ВСТРЕЧИ.