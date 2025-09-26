Откройте для себя таинственный мир Тушети, посещая древние крепости и башни, наслаждаясь захватывающими видами гор и традиционными грузинскими деревнями.
Проведите три дня в уютной гостинице, исследуя уникальные храмы и старинные поселения, от Дикло до Кесало.
Описание тураТрёхдневное приключение в сердце Кавказа Отправляйтесь в удивительное путешествие по Тушети с туром «Волшебство Тушети — Зов горных вершин». В течение трёх дней вы посетите древние крепости, уникальные церкви и старинные башни, включая Дикло, Шенако, Дартло, Квавло, Парсма, Гиреви, Бочорна и Кесало. Проживание в уютной гостинице, трёхразовое питание и включённые ланч-боксы для пикников в горах. Вас ожидает: Первый день включает посещение Дикло с его крепостью и Шенако с уникальной православной церковью Самеба. Гостиница "Миргвела" в Омало предлагает ужин и комфортное размещение. Второй день начинается с посещения Дартло, защищенной деревни с историческими церквями, затем Квавло, известного своими башнями и крепостями, включёнными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также в программе Парсма и Гиреви с их старинными башнями. Третий день включает посещение высокогорного населенного пункта Бочорна и старинной крепости Кесало. Тур завершается обедом в Алвани перед возвращением в Тбилиси. Важная информация: В рамках тура доступны дополнительные активности, включая верховую езду. Пожалуйста, уточняйте детали по запросу.
Тур "Зов горных вершин" является сезонным и доступен с середины июня по середину октября. Каждую пятницу с середины июня отправляется группа, экскурсия длится 3 дня.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дикло
- Шенако
- Дартло
- Квавло
- Парсма
- Гиреви
- Бочорна и Кесало
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (Джипы)
- 3-х разовое питание (Ланч-Боксы)
- Посещение всех локаций по маршруту
- Проживание в уютной гостинице «Миргвела» в Омало
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Катание на лошадях - 80 лари
- Час услуг инструктора - 160 лари
Место начала и завершения?
Ул. Самгебро №5
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- В рамках тура доступны дополнительные активности
- Включая верховую езду. Пожалуйста
- Уточняйте детали по запросу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
