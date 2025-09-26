Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя таинственный мир Тушети, посещая древние крепости и башни, наслаждаясь захватывающими видами гор и традиционными грузинскими деревнями.



Проведите три дня в уютной гостинице, исследуя уникальные храмы и старинные поселения, от Дикло до Кесало.

Армен Ваш гид в Тбилиси Написать вопрос Групповой тур Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2.5 дня Размер группы 1-7 человек $430 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Время начала: 07:00, 08:00

Описание тура Трёхдневное приключение в сердце Кавказа Отправляйтесь в удивительное путешествие по Тушети с туром «Волшебство Тушети — Зов горных вершин». В течение трёх дней вы посетите древние крепости, уникальные церкви и старинные башни, включая Дикло, Шенако, Дартло, Квавло, Парсма, Гиреви, Бочорна и Кесало. Проживание в уютной гостинице, трёхразовое питание и включённые ланч-боксы для пикников в горах. Вас ожидает: Первый день включает посещение Дикло с его крепостью и Шенако с уникальной православной церковью Самеба. Гостиница "Миргвела" в Омало предлагает ужин и комфортное размещение. Второй день начинается с посещения Дартло, защищенной деревни с историческими церквями, затем Квавло, известного своими башнями и крепостями, включёнными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также в программе Парсма и Гиреви с их старинными башнями. Третий день включает посещение высокогорного населенного пункта Бочорна и старинной крепости Кесало. Тур завершается обедом в Алвани перед возвращением в Тбилиси. Важная информация: В рамках тура доступны дополнительные активности, включая верховую езду. Пожалуйста, уточняйте детали по запросу.

Тур "Зов горных вершин" является сезонным и доступен с середины июня по середину октября. Каждую пятницу с середины июня отправляется группа, экскурсия длится 3 дня. Выбрать дату