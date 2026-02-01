-
10%
Индивидуальное путешествие в сердце горной Грузии на внедорожнике: Сванетия и Рача
Увидеть ледник Шхары, полюбоваться водопадами и посетить Ушгули
Начало: Тбилиси (точное место - по договорённости), 8:00
8 мая в 08:00
22 мая в 08:00
$495
$550 за человека
Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
Побывать в Местии и Тбилиси, поплавать в море и полюбоваться пейзажами Сванетии
Начало: В гостинице в центре Тбилиси (название и адрес соо...
13 июн в 14:00
29 авг в 14:00
€740 за человека
Все сокровища Грузии: столица, винный регион, высокогорные селения и берег моря
Прокатиться на лодке по каньону, побывать в атмосферном Ушгули и погулять по курортному Батуми
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости
8 фев в 08:00
15 фев в 08:00
$2740 за человека
Индивидуальный тур в Сванетию с горнолыжным отдыхом и программой на выбор
Побывать в самом высокогорном селе Европы, погулять в городе канатных дорог и полюбоваться горами
Начало: Тбилиси, 10:00
9 фев в 10:00
16 фев в 10:00
€2100 за всё до 5 чел.
