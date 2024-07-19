Туры и походы в горы

Найдено 3 тура в категории «Экскурсии и походы в горы» в Тбилиси, цены от 1 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
На машине
скидка
10%
5 отзывов
7 дней
Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
Отправиться в гости к мастеру, насладиться прохладой у каньона и прогуляться по Тбилиси и Батуми
Начало: Тбилиси/Батуми/Кутаиси, в течение дня
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
9611086 499 за человека
Молодёжный роуд-трип по Грузии в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
7 дней
Молодёжный роуд-трип по Грузии в мини-группе
Проехать 1000 км от Тбилиси до Кахетии, продегустировать вина и научиться готовить хинкали
Начало: Тбилиси, 12:00
11 авг в 10:00
18 авг в 10:00
7000063 000 за человека
Все красоты Сванетии за 4 дня
4 дня
Все красоты Сванетии за 4 дня
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$1 300 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    19 июля 2024
    Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
    Честно говоря, данное путешествие превысило наши ожидания на 100%: потрясающий гид, красота природы и погружение в историю Грузии, древние монастыри и вкуснейшее вино, а также всему миру известное гостеприимство грузин вне всяких похвал.
  • К
    Кира
    29 июня 2024
    Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
    Очень рада что выбрала именно этот маршрут! Побывали в самых красивых и колоритных местах в Грузии, очень интересная и насыщенная
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    программа! И водитель Бесо и Тата - оба замечательные гиды, открытые и радушные люди, влюблённые в свою страну! Бесо- просто кладезь интересных истории и анекдотов! Путешествие прошло на ура! Рекомендую!

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  • С
    Сергей
    25 марта 2024
    Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
    Этой осенью были с ней целую неделю поездили везде где только успели. Прекрасный гид и программа. Очень понравилось. Буду рекомендовать всем знакомым 🔥

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Экскурсии и походы в горы»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
  2. Молодёжный роуд-трип по Грузии в мини-группе
  3. Все красоты Сванетии за 4 дня
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Крепость Ананури
  8. Серные бани
  9. Алазанская долина
  10. Монастырь Джвари
Сколько стоит тур в Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 3 тура от 1 300 до 86 499 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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