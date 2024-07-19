читать дальше программа! И водитель Бесо и Тата - оба замечательные гиды, открытые и радушные люди, влюблённые в свою страну! Бесо- просто кладезь интересных истории и анекдотов! Путешествие прошло на ура! Рекомендую!

Очень рада что выбрала именно этот маршрут! Побывали в самых красивых и колоритных местах в Грузии, очень интересная и насыщенная