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Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина19 июля 2024Честно говоря, данное путешествие превысило наши ожидания на 100%: потрясающий гид, красота природы и погружение в историю Грузии, древние монастыри и вкуснейшее вино, а также всему миру известное гостеприимство грузин вне всяких похвал.
- ККира29 июня 2024Очень рада что выбрала именно этот маршрут! Побывали в самых красивых и колоритных местах в Грузии, очень интересная и насыщенная
- ССергей25 марта 2024Этой осенью были с ней целую неделю поездили везде где только успели. Прекрасный гид и программа. Очень понравилось. Буду рекомендовать всем знакомым 🔥
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Экскурсии и походы в горы»
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