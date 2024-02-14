На 4 дня – туры в Тбилиси

Найдено 6 туров в категории «На 4 дня» в Тбилиси, цены от 276 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
7 отзывов
Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
Послушать грузинские песни, погулять по романтичному Сигнахи и узнать секреты виноделия
Начало: Владикавказ, 05:30
9 июня в 05:30
13 июня в 08:00
45 000 за человека
Экспресс-трип по Грузии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
Экспресс-трип по Грузии
Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$370 за человека
Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
Погулять по Тбилиси и Мцхете, загадать желание у 900-летнего платана и узнать о местном виноделии
Начало: Тбилиси/Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна в...
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
24 250 за человека
Грузинское трио: Тбилиси, Мцхета и Сигнахи
🚗 На машине
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Грузинское трио: Тбилиси, Мцхета и Сигнахи
Влюбиться в столицу, увидеть Алазанскую долину и побывать в грузинских святынях
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
27 июня в 10:00
11 июля в 10:00
290$276 за человека
Мини-группой в край гор и легенд: путешествие по Сванетии с хайкингом и сплавом
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Мини-группой в край гор и легенд: путешествие по Сванетии с хайкингом и сплавом
Увидеть сванские башни, поучаствовать в несложных пеших походах и рафтинге по горной реке
Начало: Тбилиси/Кутаиси, точное место - по договорённости,...
10 июля в 08:00
26 июля в 08:00
439$396 за человека
Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
Погулять по нынешней и бывшей столице, отдохнуть в краю вина и увидеть места из поэмы «Мцыри»
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
290$276 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дана
    14 февраля 2024
    Экспресс-трип по Грузии
    Отличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругой все очень понравилось, хоть ездили и не в туристический сезон! Большое спасибо за организацию и за прекрасно проведенное время❤️
  • Е
    Екатерина
    23 января 2024
    Экспресс-трип по Грузии
    Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей и культурой. Маршрут тура
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    составлен довольно полно си включает наиболее известные локации. Кураторы тура внимательно относятся ко всем пожеланиям, помогают по всем вопросам. Особенно хочу отметить нашего экскурсионного гида Константина за его гостеприимство и желание показать свой город с особой теплотой. В целом остались очень довольны поездкой и самыми позитивными эмоциями!

    Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историейОтличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историейОтличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историейОтличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей
  • Н
    Наталья
    6 ноября 2023
    Экспресс-трип по Грузии
    Замечательный трехдневный тур по главным достопримечательностям Грузии! Нам очень понравилась атмосфера дружелюбия, интересные рассказы про историю Грузии, сопровождение высокого уровня!
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    В компании замечательного гида Константина мы провели насыщенные и наполненные колоритом Грузии дни, которые помогли лучше узнать историю и культуру этой страны. Большое спасибо Константину за созданную атмосферу праздника и доброжелательности! Проживание в отеле Лива в Авлабари запомнится дружелюбием персонала и великолепными видами с террасы на крыше отеля. А из окон нашего номера открывался вид на величественный Троицкий собор. Все достопримечательности в центре Тбилиси были в шаговой доступности. Особое спасибо водителю Лексо за трансфер из Владикавказа в Тбилиси и обратно! Советуем всем этот тур. Большое спасибо организаторам!

  • М
    Мария
    24 октября 2023
    Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
    Тур, мне понравился и рекомендовать могу, но с оговорками. Вначале, что понравилось: 1. Гид Заза очень хороший. Супер просто! Талантливый
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    рассказчик и харизматичный человек. Его экскурсия по Тбилиси - выше всяких похвал (т. е. понравилась даже моему мужу:)) Но если ему по какой-то причине не нравится ваш вопрос - он просто игнорирует. 2. Очень хорошая организация, продуманы были даже мелкие детали. 3. Прекрасная гостиница (сочетание цена/качество) в самом центре 4. Хорошо подобраны рестораны, очень вкусная еда при сравнительно невысокой стоимости. 5. Очень понравилась дегустация вина, не просто наливали, но и подробно рассказывали. Отдельное спасибо прекрасному водителю Магомеду. Однако оценку я все-таки снижаю по двум причинам: во-первых из описания экскурсии было непонятно, что по военно-грузинской дороге мы едем без гида. Одна из причин, почему я выбрала именно этот тур, это возможность проехать по этой дороге днем. Я надеялась на интересный рассказ. Да, водитель что-то комментировал, но рассказ гида и комментарии водителя - это разные вещи. Во-вторых, последний день тура, как оказалось, был у нас свободный и мы доплатили, чтоб присоединиться к другой половине нашей группы - группа была "сборная солянка", у кого-то последний день, у кого - середина тура. Но это - норм. Докупили экскурсию к пещерному городу Уплесцихи. По дороге гид рассказывал. Заехали в Гори, здесь тоже рассказ был интересный. Но наконец главное место маршрута - Уплесцихи. Здесь гид сказал, что извините, внутрь я с Вами не пойду - нога болит, туалет направо, кафе- налево, через час жду вас у выхода. Пещерный город смотрели самостоятельно. Половину интересных вещей так и не увидели. Вечером залезла в интернет и прочитала, чем так знаменито это место, почему уникально и что именно мы не увидели. Да, я понимаю, что нога может заболеть у каждого, но даже в кафе на наши вопросы - а почему там такой потолок и т. д. Заза почему-то не стал отвечать. Просто не захотел, игнорировал и все. А про потолки можно было многое рассказать. Пришлось самой в интернете искать. Короче, деньги заплатили, а экскурсии не было. Я думаю, что если такое непредвиденное случилось - гид резко заболел, надо было как минимум аудиогиды предложить группе (они в музее вроде были, сразу не сообразила и не взяла, а потом возвращаться уже не хотелось). Короче, я так и не поняла причину - возможно что-то совсем личное - но про пещерный город гид говорить практически не захотел. А жаль, место супер интересное ….

  • Ю
    Юлиана
    6 октября 2023
    Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
    Хороший тур, организаторы внимательны к замечаниям и пожеланиям. Хорошая насыщенная программа. Отель в Тбилиси в отличном месте. Все было очень интересно. Отдельно хочется отметить водителя Магомеда - прекрасный профессионал и очень отзывчивый человек! Рекомендую
  • С
    Светлана
    5 октября 2023
    Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
    Поездка отличная, маршрут встроен прекрасно, гид интересно рассказывает, все очень понравилось! Бонусом предоставили размещение в Армхи за день до начала тура) Благодарю Зару и её команду за прекрасную организацию отдыха😊

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На 4 дня»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
  2. Экспресс-трип по Грузии
  3. Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
  4. Грузинское трио: Тбилиси, Мцхета и Сигнахи
  5. Мини-группой в край гор и легенд: путешествие по Сванетии с хайкингом и сплавом
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Казбеги
  4. Боржоми
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Ананури
  10. Арка дружбы
Сколько стоит тур в Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "На 4 дня" можно забронировать 6 авторских туров от 276 до 45 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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