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рассказчик и харизматичный человек. Его экскурсия по Тбилиси - выше всяких похвал (т. е. понравилась даже моему мужу:)) Но если ему по какой-то причине не нравится ваш вопрос - он просто игнорирует. 2. Очень хорошая организация, продуманы были даже мелкие детали. 3. Прекрасная гостиница (сочетание цена/качество) в самом центре 4. Хорошо подобраны рестораны, очень вкусная еда при сравнительно невысокой стоимости. 5. Очень понравилась дегустация вина, не просто наливали, но и подробно рассказывали. Отдельное спасибо прекрасному водителю Магомеду. Однако оценку я все-таки снижаю по двум причинам: во-первых из описания экскурсии было непонятно, что по военно-грузинской дороге мы едем без гида. Одна из причин, почему я выбрала именно этот тур, это возможность проехать по этой дороге днем. Я надеялась на интересный рассказ. Да, водитель что-то комментировал, но рассказ гида и комментарии водителя - это разные вещи. Во-вторых, последний день тура, как оказалось, был у нас свободный и мы доплатили, чтоб присоединиться к другой половине нашей группы - группа была "сборная солянка", у кого-то последний день, у кого - середина тура. Но это - норм. Докупили экскурсию к пещерному городу Уплесцихи. По дороге гид рассказывал. Заехали в Гори, здесь тоже рассказ был интересный. Но наконец главное место маршрута - Уплесцихи. Здесь гид сказал, что извините, внутрь я с Вами не пойду - нога болит, туалет направо, кафе- налево, через час жду вас у выхода. Пещерный город смотрели самостоятельно. Половину интересных вещей так и не увидели. Вечером залезла в интернет и прочитала, чем так знаменито это место, почему уникально и что именно мы не увидели. Да, я понимаю, что нога может заболеть у каждого, но даже в кафе на наши вопросы - а почему там такой потолок и т. д. Заза почему-то не стал отвечать. Просто не захотел, игнорировал и все. А про потолки можно было многое рассказать. Пришлось самой в интернете искать. Короче, деньги заплатили, а экскурсии не было. Я думаю, что если такое непредвиденное случилось - гид резко заболел, надо было как минимум аудиогиды предложить группе (они в музее вроде были, сразу не сообразила и не взяла, а потом возвращаться уже не хотелось). Короче, я так и не поняла причину - возможно что-то совсем личное - но про пещерный город гид говорить практически не захотел. А жаль, место супер интересное ….