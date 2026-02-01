Вся Грузия от Телави до Батуми, Боржоми и Тбилиси: тур из Владикавказа
Посетить более 11 городов, увидеть значимые места и природные локации, отдохнуть у моря
Начало: Г. Владикавказ, отели "Планета Люкс" и "Бумеранг",...
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
92 500 ₽ за человека
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария, Ингушетия и Северная Осетия
Увидеть Эльбрус, продегустировать вина Алазанской долины и погулять по Городу мёртвых
Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00
16 фев в 08:00
23 фев в 08:00
59 310 ₽ за человека
Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
Побывать в Местии и Тбилиси, поплавать в море и полюбоваться пейзажами Сванетии
Начало: В гостинице в центре Тбилиси (название и адрес соо...
13 июн в 14:00
29 авг в 14:00
€740 за человека
