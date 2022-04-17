7 дней
Винная перезаГРУЗИЯ
Начало: Аэропорт Тбилиси, зона прилета
Завтра в 10:00
7 авг в 09:00
$1 100 за человека
7 дней
Знакомство с Грузией за 7 дней
Начало: Ул. Александра Пушкина, д. 5-7, Площадь свободы
Расписание: По договренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
$840 за человека
4 дня
Все красоты Сванетии за 4 дня
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
7 авг в 09:00
$1 300 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на туры
- AAndro17 апреля 2022Национальный парк Колхети - маленький райНу ооочень позитивный коллектив!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Природные»
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