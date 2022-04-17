Природные – туры в Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «Природные» в Тбилиси, цены от $840. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Винная перезаГРУЗИЯ
7 дней
Винная перезаГРУЗИЯ
Начало: Аэропорт Тбилиси, зона прилета
Завтра в 10:00
7 авг в 09:00
$1 100 за человека
Знакомство с Грузией за 7 дней
7 дней
Знакомство с Грузией за 7 дней
Начало: Ул. Александра Пушкина, д. 5-7, Площадь свободы
Расписание: По договренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
$840 за человека
Все красоты Сванетии за 4 дня
4 дня
Все красоты Сванетии за 4 дня
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
7 авг в 09:00
$1 300 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на туры

  • A
    Andro
    17 апреля 2022
    Национальный парк Колхети - маленький рай
    Ну ооочень позитивный коллектив!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Природные»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Винная перезаГРУЗИЯ
  2. Знакомство с Грузией за 7 дней
  3. Все красоты Сванетии за 4 дня
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Крепость Ананури
  8. Серные бани
  9. Алазанская долина
  10. Монастырь Джвари
Сколько стоит тур в Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Природные" можно забронировать 3 тура от 840 до 1 300.
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