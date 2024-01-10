Рождественские – туры в Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «Рождественские» в Тбилиси, цены от $615. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
На автобусе
1 отзыв
8 дней
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
$615 за человека
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
На машине
12 дней
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Продегустировать марочные вина, заглянуть в гости к сванской семье и приготовить чурчхелу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
29 дек в 08:00
$1 400 за человека
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
На машине
6 дней
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Приготовить кахетинский хлеб, отпраздновать День судьбы и увидеть новогодний Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
29 дек в 08:00
$800 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Рождественские»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
  2. Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
  3. Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Крепость Ананури
  8. Серные бани
  9. Алазанская долина
  10. Монастырь Джвари
Сколько стоит тур в Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Рождественские" можно забронировать 3 тура от 615 до 1 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте тур в Тбилиси на 2024 год по теме «Рождественские», 1 ⭐ отзыв, цены от $615. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам