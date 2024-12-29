12 дней
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Продегустировать марочные вина, заглянуть в гости к сванской семье и приготовить чурчхелу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
29 дек в 08:00
$1 400 за человека
6 дней
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Приготовить кахетинский хлеб, отпраздновать День судьбы и увидеть новогодний Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
29 дек в 08:00
$800 за человека
скидка
5%
7 дней
Осенний шарм Сакартвело: путешествие в Грузию на праздник Ртвели
Собрать ароматные гроздья винограда, заглянуть в пещерный город и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
9 сен в 10:00
23 сен в 10:00
530$504 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Все»
Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Все" можно забронировать 3 тура от 504 до 1 400 со скидкой до 5%.
Забронируйте тур в Тбилиси на 2024 год по теме «Все», цены от $504. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь