За городом и природа – туры в Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «За городом и природа» в Тбилиси, цены от $720, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
На автобусе
скидка
10%
1 отзыв
8 дней
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Увидеть главные достопримечательности столицы и города-порта и попробовать воду-символ страны
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
11 авг в 08:00
18 авг в 08:00
799$720 за человека
Позвали горы Тушетии: тур в мини-группе из Тбилиси
На автобусе
На микроавтобусе
1 отзыв
3 дня
Позвали горы Тушетии: тур в мини-группе из Тбилиси
Посетить родину героя «Мимино», увидеть старинные башни и остановиться в домике среди вершин
Начало: Г. Тбилиси, площадь Мейдан, 06:00
9 авг в 06:00
16 авг в 06:00
35 000 за человека
Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
На машине
скидка
10%
5 отзывов
7 дней
Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
Отправиться в гости к мастеру, насладиться прохладой у каньона и прогуляться по Тбилиси и Батуми
Начало: Тбилиси/Батуми/Кутаиси, в течение дня
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
9611086 499 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алиса
    20 октября 2023
    Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
    Природа Грузии - это восторг! Горы, море, каньоны, заповедники, ботанические сады! Потрясающая страна для туризма! Архитектура. Вкусная национальная еда, приветливые
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    и гостеприимные местные жители! ТЕПЕРЬ ЭТО ЛЮБОВЬ! Мы рады, что выбрали именно Вас! Сервис замечательный, координатор тура Нино, всегда на связи и очень вежливая девушка. Маршрут тура был такой хороший, что все, что хотели увидеть-увидели, придраться не к чему. 2 ночи в санатории Боржоми, провели чудесно, воздух, тишина, щебетание птичек, сервис и SPA процедуры, сделали этот отдых одним из лучших. Будем рекомендовать всем нашим друзьям именно этот тур и вас, ну и сами скоро снова вернемся, так как заинтересовал комбинированный тур с Арменией и Азербайджаном. Короче, довольны как слоны) и муж и я))) кстати, группа была 14 чел, и все были довольны, со многими даже подружились и обменялись контактами – это кстати, огромный плюс в групповых турах.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «За городом и природа»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
  2. Позвали горы Тушетии: тур в мини-группе из Тбилиси
  3. Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Крепость Ананури
  8. Серные бани
  9. Алазанская долина
  10. Монастырь Джвари
Сколько стоит тур в Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 тура от 720 до 86 499 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте тур в Тбилиси на 2024 год по теме «За городом и природа», 7 ⭐ отзывов, цены от $720. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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