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и гостеприимные местные жители! ТЕПЕРЬ ЭТО ЛЮБОВЬ! Мы рады, что выбрали именно Вас! Сервис замечательный, координатор тура Нино, всегда на связи и очень вежливая девушка. Маршрут тура был такой хороший, что все, что хотели увидеть-увидели, придраться не к чему. 2 ночи в санатории Боржоми, провели чудесно, воздух, тишина, щебетание птичек, сервис и SPA процедуры, сделали этот отдых одним из лучших. Будем рекомендовать всем нашим друзьям именно этот тур и вас, ну и сами скоро снова вернемся, так как заинтересовал комбинированный тур с Арменией и Азербайджаном. Короче, довольны как слоны) и муж и я))) кстати, группа была 14 чел, и все были довольны, со многими даже подружились и обменялись контактами – это кстати, огромный плюс в групповых турах.