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Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Увидеть главные достопримечательности столицы и города-порта и попробовать воду-символ страны
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
11 авг в 08:00
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799$720 за человека
3 дня
Позвали горы Тушетии: тур в мини-группе из Тбилиси
Посетить родину героя «Мимино», увидеть старинные башни и остановиться в домике среди вершин
Начало: Г. Тбилиси, площадь Мейдан, 06:00
9 авг в 06:00
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35 000₽ за человека
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7 дней
Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
Отправиться в гости к мастеру, насладиться прохладой у каньона и прогуляться по Тбилиси и Батуми
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7 авг в 08:00
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9611086 499₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлиса20 октября 2023Природа Грузии - это восторг! Горы, море, каньоны, заповедники, ботанические сады! Потрясающая страна для туризма! Архитектура. Вкусная национальная еда, приветливые
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «За городом и природа»
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