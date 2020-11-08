Как добраться до Пуэнта-ы-Питра на самолёте
В Пуэнте-е-Питре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pointe-a-Pitre International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Пуэнта-ы-Питра
- Пуэнт-а-Питр PTPPointe-a-Pitre International Airport
Самые дешёвые билеты в Пуэнт-у-Питр из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.11.2020
|из Сена-Бартелеми
|11 435
|1ч
|27.08.2021
|из Фора-де-Франса
|11 990
|40м
|08.11.2020
|из Сан-Хуана
|13 075
|3ч 50м (⇵1)
|15.03.2021
|из 🇫🇷Парижа
|13 110
|8ч 50м
|16.01.2021
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|13 611
|4ч 28м
|16.01.2021
|из 🇺🇸Майами
|16 427
|29ч 40м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇺🇸Бостона
|17 526
|19ч (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇺🇸Филадельфии
|17 720
|22ч 25м (⇵1)
|13.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|19 818
|35ч 40м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇪🇪Таллина
|23 007
|27ч 40м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|24 306
|24ч 40м (⇵1)
|16.01.2021
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|27 151
|21ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|29 789
|48ч 25м (⇵2)
|05.05.2021
|из 🇦🇹Вены
|29 897
|37ч 10м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇫🇷Бастии
|30 334
|36ч 15м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|30 967
|46ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|31 346
|31ч 45м (⇵2)
|16.01.2021
|из 🇺🇸Ньюбурга
|31 447
|30ч 10м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|31 462
|48ч 20м (⇵2)
|08.02.2021
|из 🇫🇷Марселя
|37 115
|30ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из Кайенны
|39 801
|3ч 35м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇩🇴Санто-Доминго
|77 438
|41ч 20м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пуэнта-ы-Питра
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пуэнта-ы-Питра, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Доминика, Фор-де-Франс, Майами, Нью-Йорк и Париж
- 29.10.202001.11.2020
- 23.11.202002.12.2020
- 10.05.202101.06.2021
- 06.11.202015.11.2020
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