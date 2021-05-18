Полезная информация об Антигуа-Гватемале
Что нужно знать об Антигуа-Гватемале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Антигуа-Гватемале
20:0504
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇹 Гватемала
|Название города
|Антигуа-Гватемала
|По-английски
|Antigua Guatemala
|Столица региона
|Антигуа-Гватемала является столицей региона
|Население города
|39 368 чел.
|Часовой пояс
|America/Guatemala
|Средняя высота
|1 539 м. от уровня моря