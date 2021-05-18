Всё об Антигуа-Гватемале

Полезная информация об Антигуа-Гватемале

Что нужно знать об Антигуа-Гватемале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Антигуа-Гватемале
20:0504
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇹 Гватемала
Название городаАнтигуа-Гватемала
По-английскиAntigua Guatemala
Столица регионаАнтигуа-Гватемала является столицей региона
Население города39 368 чел.
Часовой поясAmerica/Guatemala
Средняя высота1 539 м. от уровня моря

Где находится Антигуа-Гватемала на карте