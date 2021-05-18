Всё о Чимальтенанго

Полезная информация о Чимальтенанго

Что нужно знать о Чимальтенанго: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Чимальтенанго
20:0510
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇹 Гватемала
Название городаЧимальтенанго
По-английскиChimaltenango
Столица регионаЧимальтенанго является столицей региона
Население города82 370 чел.
Часовой поясAmerica/Guatemala
Средняя высота1 803 м. от уровня моря

Где находится Чимальтенанго на карте