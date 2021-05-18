Полезная информация о Чимальтенанго
Что нужно знать о Чимальтенанго: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Чимальтенанго
20:0510
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇹 Гватемала
|Название города
|Чимальтенанго
|По-английски
|Chimaltenango
|Столица региона
|Чимальтенанго является столицей региона
|Население города
|82 370 чел.
|Часовой пояс
|America/Guatemala
|Средняя высота
|1 803 м. от уровня моря