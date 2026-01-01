В компании историка древних цивилизаций вы окажетесь в центре колониальной Антигуа, подниметесь к
Описание тура
Организационные детали
Виза не нужна.
Питание. В стоимость входят только завтраки. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный минивэн Mercedes.
Возраст участников. 14+.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Средний. Маршрут тура предполагает умеренный уровень физической нагрузки. Подъём к вулкану Пакайя займёт около 2 часов по вулканическому песку с перепадом высот до 400 метров — активность доступна для путешественников со средней физической формой. В Семук Чампей предстоит пройти по тропам с крутыми участками и скользкими спусками, возможен сплав по подземной реке — это потребует уверенного плавания и отсутствия клаустрофобии. В пещерах Канделарии маршрут частично проходит по воде и узким проходам в темноте, что может быть затруднительно при респираторных или сердечно-сосудистых заболеваниях. В археологических зонах Тикаль и Якша предусмотрены подъёмы на пирамиды — максимальная высота подъёма до 70 метров.
Программа тура по дням
Прибытие в Гватемалу
Встретим вас в аэропорту Гватемалы и поедем в отель. Вы сможете отдохнуть после долгого перелёта.
Обзорная экскурсия по столице
После завтрака в отеле начнётся обзорная экскурсия по столице. Мы проедем по проспекту Лас-Америкас и проспекту Реформа, заглянем в исторический центр, где увидим Кафедральный собор и Национальный дворец культуры. Далее отправимся в Антигуа-Гватемалу — старинный город, окружённый вулканами.
Затем заселимся в отель, и у вас будет свободное время.
Вулкан Пакайя
Утром, после завтрака, отправимся к вулкану Пакайя — одному из действующих вулканов страны. Пройдём несложный маршрут по чёрному вулканическому песку, откуда откроются виды на вулканы Агуа, Фуэго и Акатенанго. Поднимемся на плато с видом на кратер и древние лавовые потоки.
Вечером вернёмся в Антигуа и проведём свободное время в городе.
Антигуа
Этот день посвятим знакомству с Антигуа — колониальным городом, включённым в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляемся по его улочкам, осмотрим храмы и монастыри, посетим мастерские по производству нефрита и шоколада, попробуем блюда местной кухни в колоритных кафе и пройдём по ремесленным рынкам. После экскурсии будет свободное время, чтобы по-настоящему прочувствовать атмосферу города.
Сумпанго - Панахачель
После завтрака мы отправимся в Сумпанго (Сакатепекес), чтобы посетить уникальный Фестиваль гигантских воздушных змеев. Каждый год в честь праздника Вознесения душ в небо запускаются огромные, искусно сделанные воздушные змеи, ставшие символом памяти об ушедших.
Затем — переезд в Панахачель, на берег живописного озера Атитлан. Заселение в отель и отдых.
Озеро Атитлан и деревни майя
С утра отправимся на лодочную прогулку по озеру Атитлан. Сделаем остановку в деревне Сан-Хуан-ла-Лагуна, где живут мастера и художники. Здесь нас ждёт знакомство с ремёслами. Мы посетим кооператив по производству хлопка и изучим натуральные красители.
Далее посетим святилище Максимона в Сантьяго Атитлан — уникальное место, где сочетаются майянские и христианские традиции. По окончании программы вернёмся на лодке в Панахачель.
Чичикастенанго - Кобан
После завтрака мы отправимся в Чичикастенанго — древнюю столицу королевства Киче. Здесь посетим церковь Санто-Томас и побываем на знаменитом рынке, известном как Радужный ткацкий станок. Далее продолжим путь в регион Верапасес — природный рай Гватемалы. Пересекая горный хребет Сьерра-Мадре, прибудем в Кобан.
Затем заселимся в отель, и у вас будет свободное время.
Парк «Семук Чампей»
Ранний выезд и завтрак в формате ланч-боксов. После пересадки на внедорожники отправимся в природный парк «Семук Чампей». Пройдём по тропам среди густой зелени и поднимемся на смотровую площадку с видом на каскад бирюзовых бассейнов над рекой Каабон. У нас будет возможность искупаться в природных водах.
По завершении экскурсии — возвращение в отель.
Пещеры Канделарии - Флорес
После завтрака поедем к пещерам Канделарии, которые майя считали вратами в подземный мир. Местный гид проведёт нас по сухим и водным галереям — свет, проникающий сквозь каменные окна, создаёт завораживающие картины. После экскурсии и обеда — трансфер на остров Флорес в регионе Петен.
Заселение в отель.
Якша
Утром мы отправимся в археологическую зону Якша — одно из крупнейших охраняемых наследий цивилизации майя. Посетим храмы классического периода, а завершится экскурсия на вершине Храма 216, откуда открывается вид на лагуну Якша. Вечером вернёмся на остров Флорес.
Тикаль - Рио-Дульсе
После завтрака отправимся к древнему городу Тикаль — бывшей столице одного из крупнейших майянских царств. Мы увидим Храм Великого Ягуара, Храм Масок, Пирамиды-Близнецы, Северный Акрополь и Дворец Малера. С вершины Храма IV откроется панорама бескрайних джунглей.
Вечером переедем в Рио-Дульсе и разместимся в отеле.
Рио-Дульсе - Киригуа - Копан
Утром прокатимся по реке Рио-Дульсе, окружённой тропическими лесами. Затем посетим форт Сан-Фелипе — крепость, построенную для защиты от карибских пиратов. Далее направимся в Киригуа — археологический комплекс майя, включённый в список ЮНЕСКО. Здесь увидим Стелу E — самую высокую скульптуру Мезоамерики. После экскурсии пересечём границу с Гондурасом и приедем в Копан.
Заселение в отель.
Копан
Этот день мы посвятим археологическому памятнику Копан, который часто называют Афинами Мезоамерики. Осмотрим резные стелы, Иероглифическую лестницу, Великую площадь и Катакомбы. Также посетим музей, где собраны археологические находки региона. После экскурсии вернёмся в отель.
Хойя-де-Серен - Сан-Сальвадор
После завтрака направимся в Сальвадор. Пересекая границу, продолжим путь к археологическому объекту Хойя-де-Серен — «Помпеям Америки». Этот памятник прекрасно сохранился под слоем пепла после извержения вулкана около 1400 лет назад. Здесь можно увидеть повседневную жизнь майя в мельчайших деталях. Вечером — экскурсия по Сан-Сальвадору.
Размещение в отеле.
Окончание тура
После завтрака — трансфер в аэропорт и вылет домой.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$8750
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Прогулка на лодке по озеру Атитлан и по реке Рио-Дульсе
Что не входит в цену
- Перелёт до Гватемалы и обратно из Сальвадора
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - $1900
- Медицинская страховка
- Дополнительные экскурсии
- Чаевые