После завтрака в отеле начнётся обзорная экскурсия по столице. Мы проедем по проспекту Лас-Америкас и проспекту Реформа, заглянем в исторический центр, где увидим Кафедральный собор и Национальный дворец культуры. Далее отправимся в Антигуа-Гватемалу — старинный город, окружённый вулканами.

Затем заселимся в отель, и у вас будет свободное время.