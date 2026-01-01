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Наследие земель майя: гранд-тур по Гватемале, Гондурасу и Сальвадору в компании историка

Подняться к вулкану Пакайя, посетить Фестиваль воздушных змеев и исследовать «Помпеи Америки»
Это насыщенное путешествие проведёт вас через сердце Центральной Америки — от древних майянских городов до живописных природных заповедников.

В компании историка древних цивилизаций вы окажетесь в центре колониальной Антигуа, подниметесь к
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действующему вулкану Пакайя и пройдёте среди руин цивилизации майя в Тикале, Якше и Копане.

Атмосфера праздника встретит вас на Фестивале гигантских воздушных змеев, а берега озера Атитлан погрузят в аутентичную жизнь местных ремесленников.

Вы увидите бирюзовые воды Семук Чампей, отправитесь в пещеры Канделарии, проплывёте по реке Рио-Дульсе и заглянете в древний форт Сан-Фелипе. В завершение посетите «Помпеи Америки» — археологический памятник Хойя-де-Серен в Сальвадоре. Эксперт поделится своими знаниями с вами!

Наследие земель майя: гранд-тур по Гватемале, Гондурасу и Сальвадору в компании историка
Наследие земель майя: гранд-тур по Гватемале, Гондурасу и Сальвадору в компании историка
Наследие земель майя: гранд-тур по Гватемале, Гондурасу и Сальвадору в компании историка

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна.

Питание. В стоимость входят только завтраки. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный минивэн Mercedes.

Возраст участников. 14+.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Средний. Маршрут тура предполагает умеренный уровень физической нагрузки. Подъём к вулкану Пакайя займёт около 2 часов по вулканическому песку с перепадом высот до 400 метров — активность доступна для путешественников со средней физической формой. В Семук Чампей предстоит пройти по тропам с крутыми участками и скользкими спусками, возможен сплав по подземной реке — это потребует уверенного плавания и отсутствия клаустрофобии. В пещерах Канделарии маршрут частично проходит по воде и узким проходам в темноте, что может быть затруднительно при респираторных или сердечно-сосудистых заболеваниях. В археологических зонах Тикаль и Якша предусмотрены подъёмы на пирамиды — максимальная высота подъёма до 70 метров.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Гватемалу

Встретим вас в аэропорту Гватемалы и поедем в отель. Вы сможете отдохнуть после долгого перелёта.

2 день

Обзорная экскурсия по столице

После завтрака в отеле начнётся обзорная экскурсия по столице. Мы проедем по проспекту Лас-Америкас и проспекту Реформа, заглянем в исторический центр, где увидим Кафедральный собор и Национальный дворец культуры. Далее отправимся в Антигуа-Гватемалу — старинный город, окружённый вулканами.

Затем заселимся в отель, и у вас будет свободное время.

Обзорная экскурсия по столицеОбзорная экскурсия по столицеОбзорная экскурсия по столице
3 день

Вулкан Пакайя

Утром, после завтрака, отправимся к вулкану Пакайя — одному из действующих вулканов страны. Пройдём несложный маршрут по чёрному вулканическому песку, откуда откроются виды на вулканы Агуа, Фуэго и Акатенанго. Поднимемся на плато с видом на кратер и древние лавовые потоки.

Вечером вернёмся в Антигуа и проведём свободное время в городе.

Вулкан ПакайяВулкан ПакайяВулкан Пакайя
4 день

Антигуа

Этот день посвятим знакомству с Антигуа — колониальным городом, включённым в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляемся по его улочкам, осмотрим храмы и монастыри, посетим мастерские по производству нефрита и шоколада, попробуем блюда местной кухни в колоритных кафе и пройдём по ремесленным рынкам. После экскурсии будет свободное время, чтобы по-настоящему прочувствовать атмосферу города.

АнтигуаАнтигуаАнтигуаАнтигуа
5 день

Сумпанго - Панахачель

После завтрака мы отправимся в Сумпанго (Сакатепекес), чтобы посетить уникальный Фестиваль гигантских воздушных змеев. Каждый год в честь праздника Вознесения душ в небо запускаются огромные, искусно сделанные воздушные змеи, ставшие символом памяти об ушедших.

Затем — переезд в Панахачель, на берег живописного озера Атитлан. Заселение в отель и отдых.

Сумпанго - ПанахачельСумпанго - ПанахачельСумпанго - Панахачель
6 день

Озеро Атитлан и деревни майя

С утра отправимся на лодочную прогулку по озеру Атитлан. Сделаем остановку в деревне Сан-Хуан-ла-Лагуна, где живут мастера и художники. Здесь нас ждёт знакомство с ремёслами. Мы посетим кооператив по производству хлопка и изучим натуральные красители.

Далее посетим святилище Максимона в Сантьяго Атитлан — уникальное место, где сочетаются майянские и христианские традиции. По окончании программы вернёмся на лодке в Панахачель.

Озеро Атитлан и деревни майяОзеро Атитлан и деревни майяОзеро Атитлан и деревни майя
7 день

Чичикастенанго - Кобан

После завтрака мы отправимся в Чичикастенанго — древнюю столицу королевства Киче. Здесь посетим церковь Санто-Томас и побываем на знаменитом рынке, известном как Радужный ткацкий станок. Далее продолжим путь в регион Верапасес — природный рай Гватемалы. Пересекая горный хребет Сьерра-Мадре, прибудем в Кобан.

Затем заселимся в отель, и у вас будет свободное время.

Чичикастенанго - КобанЧичикастенанго - КобанЧичикастенанго - Кобан
8 день

Парк «Семук Чампей»

Ранний выезд и завтрак в формате ланч-боксов. После пересадки на внедорожники отправимся в природный парк «Семук Чампей». Пройдём по тропам среди густой зелени и поднимемся на смотровую площадку с видом на каскад бирюзовых бассейнов над рекой Каабон. У нас будет возможность искупаться в природных водах.

По завершении экскурсии — возвращение в отель.

Парк «Семук Чампей»Парк «Семук Чампей»Парк «Семук Чампей»Парк «Семук Чампей»
9 день

Пещеры Канделарии - Флорес

После завтрака поедем к пещерам Канделарии, которые майя считали вратами в подземный мир. Местный гид проведёт нас по сухим и водным галереям — свет, проникающий сквозь каменные окна, создаёт завораживающие картины. После экскурсии и обеда — трансфер на остров Флорес в регионе Петен.

Заселение в отель.

Пещеры Канделарии - ФлоресПещеры Канделарии - ФлоресПещеры Канделарии - Флорес
10 день

Якша

Утром мы отправимся в археологическую зону Якша — одно из крупнейших охраняемых наследий цивилизации майя. Посетим храмы классического периода, а завершится экскурсия на вершине Храма 216, откуда открывается вид на лагуну Якша. Вечером вернёмся на остров Флорес.

ЯкшаЯкшаЯкша
11 день

Тикаль - Рио-Дульсе

После завтрака отправимся к древнему городу Тикаль — бывшей столице одного из крупнейших майянских царств. Мы увидим Храм Великого Ягуара, Храм Масок, Пирамиды-Близнецы, Северный Акрополь и Дворец Малера. С вершины Храма IV откроется панорама бескрайних джунглей.

Вечером переедем в Рио-Дульсе и разместимся в отеле.

Тикаль - Рио-ДульсеТикаль - Рио-ДульсеТикаль - Рио-ДульсеТикаль - Рио-Дульсе
12 день

Рио-Дульсе - Киригуа - Копан

Утром прокатимся по реке Рио-Дульсе, окружённой тропическими лесами. Затем посетим форт Сан-Фелипе — крепость, построенную для защиты от карибских пиратов. Далее направимся в Киригуа — археологический комплекс майя, включённый в список ЮНЕСКО. Здесь увидим Стелу E — самую высокую скульптуру Мезоамерики. После экскурсии пересечём границу с Гондурасом и приедем в Копан.

Заселение в отель.

Рио-Дульсе - Киригуа - КопанРио-Дульсе - Киригуа - Копан
13 день

Копан

Этот день мы посвятим археологическому памятнику Копан, который часто называют Афинами Мезоамерики. Осмотрим резные стелы, Иероглифическую лестницу, Великую площадь и Катакомбы. Также посетим музей, где собраны археологические находки региона. После экскурсии вернёмся в отель.

КопанКопанКопан
14 день

Хойя-де-Серен - Сан-Сальвадор

После завтрака направимся в Сальвадор. Пересекая границу, продолжим путь к археологическому объекту Хойя-де-Серен — «Помпеям Америки». Этот памятник прекрасно сохранился под слоем пепла после извержения вулкана около 1400 лет назад. Здесь можно увидеть повседневную жизнь майя в мельчайших деталях. Вечером — экскурсия по Сан-Сальвадору.

Размещение в отеле.

Хойя-де-Серен - Сан-СальвадорХойя-де-Серен - Сан-Сальвадор
15 день

Окончание тура

После завтрака — трансфер в аэропорт и вылет домой.

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$8750
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Прогулка на лодке по озеру Атитлан и по реке Рио-Дульсе
Что не входит в цену
  • Перелёт до Гватемалы и обратно из Сальвадора
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - $1900
  • Медицинская страховка
  • Дополнительные экскурсии
  • Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Гватемалы, 22:46
Завершение: Аэропорт Сан-Сальвадора, 13:46
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Гватемале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 50 минут
Мы сами побывали в 123 странах, совершили более 250 поездок, организовали более 530 путешествий, с нами съездили более 10 000 человек. Так мы поняли, что многие люди любят познавать мир,
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слушать лекции по истории, искусству, религии, биологии, географии, психологии и культуре, знакомиться с интересными личностями. Мы вдохновились этой идеей и основали собственный проект. С 2010 года наша команда создаёт авторские путешествия с экспертами в разных областях. Будучи новаторами в области интеллектуального туризма, мы постоянно ищем и претворяем в жизнь новые идеи и маршруты, знакомим вас с самыми интересными уголками Земли и людьми. Все путешествия уникальны по наполнению. Наша цель — удивлять! Наша миссия — развивать!

$8750 за человека