Всё о Кесальтенанго

Полезная информация о Кесальтенанго

Что нужно знать о Кесальтенанго: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кесальтенанго
11:5042
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇹 Гватемала
Название городаКесальтенанго
По-английскиQuetzaltenango
Столица регионаКесальтенанго является столицей региона
Население города132 230 чел.
АэропортQuetzaltenango AAZ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Guatemala
Средняя высота2 344 м. от уровня моря

Где находится Кесальтенанго на карте