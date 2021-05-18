Полезная информация о Кесальтенанго
Что нужно знать о Кесальтенанго: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кесальтенанго
11:5042
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇹 Гватемала
|Название города
|Кесальтенанго
|По-английски
|Quetzaltenango
|Столица региона
|Кесальтенанго является столицей региона
|Население города
|132 230 чел.
|Аэропорт
|Quetzaltenango AAZ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Guatemala
|Средняя высота
|2 344 м. от уровня моря