Всё о Масатенанго

Полезная информация о Масатенанго

Что нужно знать о Масатенанго: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Масатенанго
20:0534
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇹 Гватемала
Название городаМасатенанго
По-английскиMazatenango
Столица регионаМасатенанго является столицей региона
Население города44 132 чел.
Часовой поясAmerica/Guatemala
Средняя высота373 м. от уровня моря

Где находится Масатенанго на карте