Полезная информация о Масатенанго
Что нужно знать о Масатенанго: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Масатенанго
20:0534
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇹 Гватемала
|Название города
|Масатенанго
|По-английски
|Mazatenango
|Столица региона
|Масатенанго является столицей региона
|Население города
|44 132 чел.
|Часовой пояс
|America/Guatemala
|Средняя высота
|373 м. от уровня моря