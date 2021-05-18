Всё о Санта-Крус-дель-Киче

Полезная информация о Санта-Крус-дель-Киче

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Местное время в Санта-Крус-дель-Киче
20:0546
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇹 Гватемала
Название городаСанта-Крус-дель-Киче
По-английскиSanta Cruz del Quiche
Столица регионаСанта-Крус-дель-Киче является столицей региона
Население города23 618 чел.
Часовой поясAmerica/Guatemala
Средняя высота2 023 м. от уровня моря

Где находится Санта-Крус-дель-Киче на карте