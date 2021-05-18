Полезная информация о Санта-Крус-дель-Киче
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Местное время в Санта-Крус-дель-Киче
20:0546
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇹 Гватемала
|Название города
|Санта-Крус-дель-Киче
|По-английски
|Santa Cruz del Quiche
|Столица региона
|Санта-Крус-дель-Киче является столицей региона
|Население города
|23 618 чел.
|Часовой пояс
|America/Guatemala
|Средняя высота
|2 023 м. от уровня моря