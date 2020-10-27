Как добраться до Бисау на самолёте
В Бисау 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Osvaldo Vieira Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бисау
- Освальдо-Виейра OXBOsvaldo Vieira Airport
Самые дешёвые билеты в Бисау из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|13 638
|4ч 10м
|12.11.2020
|из 🇸🇳Дакара
|19 460
|1ч
|30.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|25 291
|34ч 35м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|31 111
|50ч 5м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|35 932
|49ч 5м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇲🇷Нуакшот
|36 010
|11ч 40м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|54 768
|26ч 5м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇧🇷Бразилиа
|60 282
|31ч 55м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇨🇲Дуалы
|60 999
|8ч 55м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|89 025
|47ч 45м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇬🇳Конакри
|426 665
|45ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Бисау
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бисау, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Москва
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону