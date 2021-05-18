Полезная информация о Канкане
Что нужно знать о Канкане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Канкане
17:5107
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇳 Гвинея
|Название города
|Канкан
|По-английски
|Kankan
|Столица региона
|Канкан является столицей региона
|Население города
|114 009 чел.
|Аэропорт
|Канкан KNN (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Conakry
|Средняя высота
|381 м. от уровня моря