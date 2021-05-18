Всё о Канкане

Полезная информация о Канкане

Что нужно знать о Канкане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Канкане
17:5107
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇳 Гвинея
Название городаКанкан
По-английскиKankan
Столица регионаКанкан является столицей региона
Население города114 009 чел.
АэропортКанкан KNN (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Conakry
Средняя высота381 м. от уровня моря

Где находится Канкан на карте