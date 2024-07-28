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Наталия показала самые красивые и интересные места острова. Её рассказ о его истории и тайнах был увлекателен и эмоционален. Прогулка оказалась не утомительной,после кторой можно было уже самостоятельно продолжить изучение Локрума,а также искупаться в море. Однозначно рекомендую посетить эту экскурсию:получите разнообразные и яркие впечатления.