2 часа
Водная прогулка
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Погрузитесь в мир легенд и истории на острове Локрум в Дубровнике. Узнайте о его связи с Ричардом Львиное Сердце и Наполеоном Бонапартом
Начало: У входа в Старый город
8 авг в 09:30
9 авг в 09:30
€120 за всё до 8 чел.
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Еврейская община Дубровника
Знакомство с историей и бытом еврейского гетто на обзорной прогулке по старому городу
Начало: У ворот старого города
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
€80 за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дубровник: мистика и легенды
Отыскать местный «Алькатрас», увидеть дом масонов, и узнать, как раньше наказывали преступников
Начало: На остановке Бониново
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина28 июля 2024Отличная экскурсия. Приятно было после раскаленного от жаркого солнца Дубровника оказаться на тенистом,овеваемом морским бризом Локруме. Он действительно сказочно чудесен.
- ММарина13 октября 2023Нам очень понравилась экскурсия!!! Мы провели отличнейший день с Натальей на острове. С ней было очень интересно и познавательно. Самая лучшая экскурсия, которую мы брали в Дубровнике.
- VVeera17 июня 2023Самые большие похвалы. Огромное спасибо, великолепно!
Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «Что ещё посмотреть»
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Сколько стоит экскурсия по Дубровнику в августе 2024
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