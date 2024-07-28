Что ещё посмотреть – экскурсии в Дубровнике

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Дубровнике на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
4 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Погрузитесь в мир легенд и истории на острове Локрум в Дубровнике. Узнайте о его связи с Ричардом Львиное Сердце и Наполеоном Бонапартом
Начало: У входа в Старый город
8 авг в 09:30
9 авг в 09:30
120 за всё до 8 чел.
Еврейская община Дубровника
Пешая
7 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Еврейская община Дубровника
Знакомство с историей и бытом еврейского гетто на обзорной прогулке по старому городу
Начало: У ворот старого города
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
80 за всё до 6 чел.
Дубровник: мистика и легенды
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дубровник: мистика и легенды
Отыскать местный «Алькатрас», увидеть дом масонов, и узнать, как раньше наказывали преступников
Начало: На остановке Бониново
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    28 июля 2024
    Морское путешествие на сказочный остров Локрум
    Отличная экскурсия. Приятно было после раскаленного от жаркого солнца Дубровника оказаться на тенистом,овеваемом морским бризом Локруме. Он действительно сказочно чудесен.
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    Наталия показала самые красивые и интересные места острова. Её рассказ о его истории и тайнах был увлекателен и эмоционален. Прогулка оказалась не утомительной,после кторой можно было уже самостоятельно продолжить изучение Локрума,а также искупаться в море. Однозначно рекомендую посетить эту экскурсию:получите разнообразные и яркие впечатления.

  • М
    Марина
    13 октября 2023
    Морское путешествие на сказочный остров Локрум
    Нам очень понравилась экскурсия!!! Мы провели отличнейший день с Натальей на острове. С ней было очень интересно и познавательно. Самая лучшая экскурсия, которую мы брали в Дубровнике.
  • V
    Veera
    17 июня 2023
    Морское путешествие на сказочный остров Локрум
    Самые большие похвалы. Огромное спасибо, великолепно!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «Что ещё посмотреть»

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  3. Дубровник: мистика и легенды
Сколько стоит экскурсия по Дубровнику в августе 2024
Сейчас в Дубровнике в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 150. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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