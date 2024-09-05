с сергей Стон: Средневековье, соль и устричные фермы Очень понравилась экскурсия. Хелена провела её интересно и легко. Водитель автомобиля - настоящий профессионал. Устрицы- невероятно вкусные. Атмосфера на лодке была домашняя и располагала к приятным беседам. Мы отлично провели время!

С Сюзанна Свидание с Дубровником каждый день Наталья-удивительный гид. Сразу чувствуешь, как она любит этот город, как передаёт эти чувства и нам. Рассказывает интересно, с юмором. Если кто-то из моих друзей или родственников поедет в дубровник, я обязательно буду рекомендовать Наталью. Большое спасибо.

А Анна Свидание с Дубровником каждый день Нам очень повезло с Натальей! Прекрасный рассказчик и приятный собеседник. Без лишней воды, краткая, только интересная информация. Также дала дальнейшие рекомендации по путешествию в хорватии.

В Владилена Стон: Средневековье, соль и устричные фермы Путешествие на устричную ферму прошло великолепно. Посетили старый город Стон и частную устричную ферму, где попробовали свежайшие устрицы с домашней наливкой, вином. Хозяева приготовили мидии в винном соусе. Всё было замечательно. Хелена прекрасный рассказчик. Спасибо за душевное общение👍🤝

И Ирина Стон: Средневековье, соль и устричные фермы Экскурсия очень понравилась!!! Информативно,познавательно и организовано. Вау эффект от посещения устричных ферм и было конечно же очень вкусно. Хелена очень компетентный экскурсовод с которым очень интересно! Мы с мужем были в восторге. Рекомендуем!

Н Надежда Свидание с Дубровником каждый день читать дальше Познали его мы через нашего чудесного гида Наталью. Скажу одно: это невозможно передать словами, это надо видеть, а Наталья своим голосом, видением, знанием поможет вам разглядеть то, что скрыто за сказочными городскими стенами. Если вы в Хорватии, в Дубровник или поблизости, найдите возможность увидеть город как его видит Наталья и вы влюбитесь в Дубровник навсегда 8 августа состоялось наше знакомство с Дубровником (Хорватия). Сказать что это красиво, просто ничего не сказать. Город ооочень интересный, самобытный.

А Анна Дубровник как на ладони Наталья - отличнейший гид, мы остались в полном восторге от экскурсии с ней! Было интересно, увлекательно, время пролетело незаметно. Мы были восхищены уровнем професионализма Натальи, большое ей спасибо за знакомство с Дубровником!

А Анна Дубровник как на ладони Спасибо!