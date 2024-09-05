На Рождество – экскурсии в Дубровнике

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Дубровнике на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Свидание с Дубровником каждый день
Пешая
93 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Дубровнику
Узнайте о богатой истории Дубровника, пройдитесь по съемочным местам Игры престолов и познакомьтесь с традициями хорватов на групповой экскурсии
Начало: На площади Пиле
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Дубровник как на ладони
Пешая
42 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Дубровник как на ладони: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Дубровник с его мощеными улочками, бирюзовой бухтой и черепичными крышами. Посетите крепость Ловриенац и узнайте о менталитете хорватов
Начало: У ресторана Dubravka
Завтра в 12:30
10 сен в 12:00
100 за всё до 10 чел.
Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
На машине
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
Исследуйте средневековый Стон с его крепостными стенами, солевыми бассейнами и устричными фермами. Попробуйте свежие моллюски и домашнее вино
Завтра в 16:00
10 сен в 09:00
450 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • с
    сергей
    5 сентября 2024
    Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
    Очень понравилась экскурсия. Хелена провела её интересно и легко. Водитель автомобиля - настоящий профессионал. Устрицы- невероятно вкусные. Атмосфера на лодке была домашняя и располагала к приятным беседам. Мы отлично провели время!
  • С
    Сюзанна
    28 августа 2024
    Свидание с Дубровником каждый день
    Наталья-удивительный гид. Сразу чувствуешь, как она любит этот город, как передаёт эти чувства и нам. Рассказывает интересно, с юмором. Если кто-то из моих друзей или родственников поедет в дубровник, я обязательно буду рекомендовать Наталью. Большое спасибо.
  • А
    Анна
    25 августа 2024
    Свидание с Дубровником каждый день
    Нам очень повезло с Натальей! Прекрасный рассказчик и приятный собеседник. Без лишней воды, краткая, только интересная информация. Также дала дальнейшие рекомендации по путешествию в хорватии.
  • В
    Владилена
    24 августа 2024
    Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
    Путешествие на устричную ферму прошло великолепно. Посетили старый город Стон и частную устричную ферму, где попробовали свежайшие устрицы с домашней наливкой, вином. Хозяева приготовили мидии в винном соусе. Всё было замечательно. Хелена прекрасный рассказчик. Спасибо за душевное общение👍🤝
  • И
    Ирина
    19 августа 2024
    Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
    Экскурсия очень понравилась!!! Информативно,познавательно и организовано. Вау эффект от посещения устричных ферм и было конечно же очень вкусно. Хелена очень компетентный экскурсовод с которым очень интересно! Мы с мужем были в восторге. Рекомендуем!
  • Н
    Надежда
    17 августа 2024
    Свидание с Дубровником каждый день
    8 августа состоялось наше знакомство с Дубровником (Хорватия). Сказать что это красиво, просто ничего не сказать. Город ооочень интересный, самобытный.
    читать дальше

    Познали его мы через нашего чудесного гида Наталью. Скажу одно: это невозможно передать словами, это надо видеть, а Наталья своим голосом, видением, знанием поможет вам разглядеть то, что скрыто за сказочными городскими стенами. Если вы в Хорватии, в Дубровник или поблизости, найдите возможность увидеть город как его видит Наталья и вы влюбитесь в Дубровник навсегда

  • А
    Анна
    14 августа 2024
    Дубровник как на ладони
    Наталья - отличнейший гид, мы остались в полном восторге от экскурсии с ней! Было интересно, увлекательно, время пролетело незаметно. Мы были восхищены уровнем професионализма Натальи, большое ей спасибо за знакомство с Дубровником!
  • А
    Анна
    1 августа 2024
    Дубровник как на ладони
    Спасибо!
  • T
    Tatiana
    13 июля 2024
    Дубровник как на ладони
    Наталья-чудесный. Гид и приятный человек. Спасибо от души!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубровнике
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Свидание с Дубровником каждый день
  2. Дубровник как на ладони
  3. Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
Сколько стоит экскурсия по Дубровнику в сентябре 2024
Сейчас в Дубровнике в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 450. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубровнике (Хорватия 🇭🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 138 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Хорватии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам