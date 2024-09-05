2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Дубровнику
Узнайте о богатой истории Дубровника, пройдитесь по съемочным местам Игры престолов и познакомьтесь с традициями хорватов на групповой экскурсии
Начало: На площади Пиле
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Дубровник как на ладони: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Дубровник с его мощеными улочками, бирюзовой бухтой и черепичными крышами. Посетите крепость Ловриенац и узнайте о менталитете хорватов
Начало: У ресторана Dubravka
Завтра в 12:30
10 сен в 12:00
€100 за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
Исследуйте средневековый Стон с его крепостными стенами, солевыми бассейнами и устричными фермами. Попробуйте свежие моллюски и домашнее вино
Завтра в 16:00
10 сен в 09:00
€450 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ссергей5 сентября 2024Очень понравилась экскурсия. Хелена провела её интересно и легко. Водитель автомобиля - настоящий профессионал. Устрицы- невероятно вкусные. Атмосфера на лодке была домашняя и располагала к приятным беседам. Мы отлично провели время!
- ССюзанна28 августа 2024Наталья-удивительный гид. Сразу чувствуешь, как она любит этот город, как передаёт эти чувства и нам. Рассказывает интересно, с юмором. Если кто-то из моих друзей или родственников поедет в дубровник, я обязательно буду рекомендовать Наталью. Большое спасибо.
- ААнна25 августа 2024Нам очень повезло с Натальей! Прекрасный рассказчик и приятный собеседник. Без лишней воды, краткая, только интересная информация. Также дала дальнейшие рекомендации по путешествию в хорватии.
- ВВладилена24 августа 2024Путешествие на устричную ферму прошло великолепно. Посетили старый город Стон и частную устричную ферму, где попробовали свежайшие устрицы с домашней наливкой, вином. Хозяева приготовили мидии в винном соусе. Всё было замечательно. Хелена прекрасный рассказчик. Спасибо за душевное общение👍🤝
- ИИрина19 августа 2024Экскурсия очень понравилась!!! Информативно,познавательно и организовано. Вау эффект от посещения устричных ферм и было конечно же очень вкусно. Хелена очень компетентный экскурсовод с которым очень интересно! Мы с мужем были в восторге. Рекомендуем!
- ННадежда17 августа 20248 августа состоялось наше знакомство с Дубровником (Хорватия). Сказать что это красиво, просто ничего не сказать. Город ооочень интересный, самобытный.
- ААнна14 августа 2024Наталья - отличнейший гид, мы остались в полном восторге от экскурсии с ней! Было интересно, увлекательно, время пролетело незаметно. Мы были восхищены уровнем професионализма Натальи, большое ей спасибо за знакомство с Дубровником!
- ААнна1 августа 2024Спасибо!
- TTatiana13 июля 2024Наталья-чудесный. Гид и приятный человек. Спасибо от души!
Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «На Рождество»
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